„Kvůli koronavirové krizi jsme žádného zaměstnance nepropustili. Samozřejmostí pro nás bylo taky vyplácení mezd v plné výši, jako kdyby žádný koronavirus nebyl. A to jak v restauracích, tak v kancelářích české centrály,“ říká HR manažer společnosti McDonald’s Rastislav Tesár.

Před propuknutím epidemie koronaviru měl McDonald’s v Česku zhruba 6250 zaměstnanců, nyní jich má 6500 a nábor nových lidí neustále pokračuje. Podle Tesára čeká společnost fáze „nového normálu“ a navíc přijde náročné léto, protože bude vrcholit sezona a Češi budou tentokrát trávit dovolenou především v tuzemsku. Proto nábor nepozastavili ani během epidemie.

V restauracích také díky jisté práci u zaměstnanců vládla dobrá atmosféra. Franšízanti společně s managementem restaurací pro své lidi vymysleli také řadu nových benefitů a tím ocenili jejich nasazení v této těžké době.

Matky s dětmi nemusely zůstat pouze na ošetřovném

Ve chvíli, kdy se uzavřely školy, rodiny začaly řešit, jak dál. Nastala otázka, kdo se postará o jejich děti, když budou chodit do práce. Spousta pracujících matek jsou navíc samoživitelky a nemohly si dovolit pobírat pouze ošetřovné. Řada provozovatelů restaurací McDonald’s se proto rozhodla jednat a nabídli svým zaměstnancům kombinace ošetřovného s prací. Když si matky našly hlídání, tak nepobíraly menší ošetřovné, ale dostaly zaplaceno mzdou v plné výši.

Jednou ze zaměstnankyň, která tuto nabídku využila, byla také Zdeňka Monhartová, která si naplánovala směny a sladila je s hlídáním svých dvou malých dětí. „Byla jsem za tuto možnost ráda. Nemusela jsem zůstat po celou dobu doma a pobírat pouze 80 procent ze mzdy, ale můžu dál chodit do práce a být mezi kolegy,“ říká Monhartová.

McDonald’s nás během krize podržel, říká vedoucí restaurace





„McDonald’s se ukázal jako spolehlivý zaměstnavatel“



V restauracích McDonald’s panovala dobrá atmosféra také díky tomu, že mezi zaměstnanci probíhaly různé soutěže a aktivity. Jednotlivé restaurace mezi sebou například soupeřily v tom, kdo obslouží větší počet aut přes okénka McDrive. Zaměstnanci plnili výzvy v podobě nejvtipnějšího tanečního videa, soutěžili o nejlepší domácí zákusek nebo o nejlepší ušitou roušku.

Výherkyně, která se nakonec mohla pyšnit nejhezčí rouškou, svoji výhru, v podobě poukazu na 10 tisíc korun na mobilní telefon, věnovala na účet nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda. „Mekáč je pro mě parta skvělých lidí, kteří pořád drží při sobě. O to víc se to projevilo během koronaviru, kdy jsme se ve výsledku ještě více sblížili. McDonald’s nás během krize podržel a ukázal se jako spolehlivý zaměstnavatel,“ popisuje vedoucí manažerka restaurace Adéla Žižková.

Vedoucím ve 20 letech? Není problém

I přes uvolněnou náladu v McDonald’s nezapomněli ani během koronaviru na školení svých zaměstnanců. To probíhalo netradičně online a osobní setkání tak nahradily webináře.

I díky tomuto propracovanému systému školení se mohl během pár let vypracovat až na vedoucího restaurace Václav Lanžhotský, kterému je teprve 20 let. „Člověk, který chce začít pracovat v McDonald’s, nemusí mít žádné předchozí zkušenosti. Společnost si lidi v podstatě vychovává a navíc jim dává možnost rychle růst. Stačí být aktivní, neštítit se práce a mít zájem o kariérní posun,“ uzavírá Lanžhotský, který v McDonald’s pracuje už od svých patnácti let.

