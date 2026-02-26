McDonald’s Cup překonává rekord, zájem o školní soutěž stoupá

Výraznou roli v atmosféře turnaje tradičně sehrávají také inspirativní osobnosti českého fotbalu. Stejně jako loni se i letos do projektu zapojuje Kateřina Svitková a novým patronem se stal Lukáš Provod. Oba jsou skvělým povzbuzením pro malé fotbalistky i fotbalisty a pomáhají šířit turnajové hodnoty týmovosti, radosti z pohybu a fair play. V roli ambasadora se vrací legenda českého fotbalu Pavel Nedvěd, jehož přítomnost dává soutěži jedinečný rozměr.
„McDonald’s Cup je výjimečný svou atmosférou. Děti hrají s energií a upřímností, která připomíná, proč sport milujeme. Těším se, až je v Ostravě uvidím bojovat s nadšením, které je pro tenhle turnaj typické,“ říká Nedvěd.
Organizátoři zdůrazňují, že masivní zájem škol jen potvrzuje význam projektu. „Každý rok vidíme, jak turnaj dětem pomáhá objevovat radost z pohybu a posiluje vztahy ve školních kolektivech. Je skvělé, že letos můžeme přivítat rekordní počet škol,“ doplňuje Lucia Poláčeková, předsedkyně organizačního výboru McDonald’s Cupu.
Letošní harmonogram turnaje
Letošní ročník se odehrává v několika postupných fázích. Od února do začátku května probíhají školní, okrsková a okresní kola, během nichž se odehrají stovky zápasů napříč republikou. Následují okresní finále, která se konají až do poloviny května. Poté přichází na řadu krajská finále, jež se uskuteční mezi 11. a 20. květnem v jednotlivých krajích České republiky. Z nich vzejdou týmy, které postoupí na celorepublikové finále, tzv. Svátek fotbalu.
Svátek fotbalu se vrací do Ostravy
Vyvrcholení turnaje se letos uskuteční 28. a 29. května 2026 na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích. Zde se utkají nejlepší školní týmy z celé České republiky o titul vítěze 27. ročníku a trávník ovládnou dětské emoce i čistá radost ze hry.