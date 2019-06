MBA: firmy oceňují titul z kvalitní školy

O obsahu studia, aktuálních trendech a budoucnosti MBA hovoří Jan Brodský, lektor, konzultant a garant několika výukových programů i seminářů.

Působíte jako spolupracující lektor na prestižní European Business School. Co vás přivedlo ke spolupráci s institutem, který poskytuje profesní studium a odborné semináře?

Začínal jsem jako lektor vzdělávání v oblasti veřejné správy s tím, že mým úsilím vždy bylo aspoň po malých krůčcích vnášet do tohoto specifického segmentu prvky moderní prezentace a manažerského řízení. Zároveň mě ale zajímá i baví práce konzultanta a lektora pro firemní segment. Takže když se před několika lety naskytla příležitost spolupráce s European Business School, neváhal jsem. Tato škola začala postupně prosazovat nejmodernější formy profesního vzdělávání a moje role je jasná: pomáhat studentům, ať jsou z korporátního prostředí, veřejné správy nebo zdravotnictví, k dalšímu úspěchu a posunu v kariéře. Jsem rád, že díky svým zkušenostem jsem od počátku mohl předávat ty nejlepší a nejaktuálnější poznatky z oblasti managementu a podílet se tak na založení úspěšných programů, mezi něž patří MBA Strategický management nebo BBA Manažerská specializace.

Kromě obecného managementu nabízí European Business School i oborové specializace pro odborníky z oblasti zdravotnictví, školství nebo realit. Jaký je o tyto MBA specializace zájem?

European Business School byla jednou z prvních škol, která tyto specializace nabídla s odpovídající úrovní lektorského zázemí a skladbou předmětů. Zájem je od počátku značný. Právě proto, že škola dokáže poskytnout vhodné specializace i makléřům, lékařům nebo vedoucím úředníkům, se stala vyhledávaným partnerem.

Jak se mění oblast profesního vzdělávání a požadavky uchazečů o studium?

Především se u zájemců o studium změnilo vnímání hodnoty času. Lidé chtějí kariérní vzestup, zároveň si ale mnohem více váží svého času. Můj názor je ten, že je to správně, úspěch a work-life balance se nevylučují. Na druhou stranu je třeba říct, že cestu na ty nejvyšší pozice si nejde usnadnit, ti nejlepší musí nabídnout něco navíc. Lákavou a osvědčenou možností pro všechny ambiciózní uchazeče představuje právě studium MBA. Proto je průběžně upravována skladba programů a možnosti studia. Na vzestupu je zájem o online vzdělávání, a to u všech věkových kategorií.

Co říkáte na kauzu tzv. rychlostudentů MBA, která v posledním období prosákla do některých médií?

Profesní programy MBA se nedají vystudovat za měsíc, nebo dokonce za několik dní. To prostě nefunguje a nemůže to poskytovat žádná seriózní škola. Uvedená kauza se European Business School nijak nedotýká, European Business School nikdy nebude svoje vzdělávací programy devalvovat na úroveň několikadenních kurzů. Všechny zájemce mohu ujistit, že kvalita studia MBA je a i do budoucna bude zachována na odpovídající úrovni a bude nadále určujícím prvkem nabídky.

O co by se měl tedy každý zájemce o studium zajímat, než si vybere školu pro studium MBA?

Měl by zkoumat nároky na studium i jeho délku. Důležité jsou také počty a reference absolventů dané školy a lektorské zázemí. Zástupci a lektoři kvalitních škol se věnují průběžné publikační činnosti, což European Business School činí prostřednictvím odborných publikací, sborníků a blogu.

European Business School nabízí klasickou kombinovanou formu studia i online studium. Můžete vysvětlit rozdíl mezi oběma formami?

Kombinovaná forma studia MBA je postavena na přímé interakci s lektory a poskytuje tak studentům okamžitou zpětnou vazbu při řešení profesních témat a praktických problémů. V případě online studia MBA je situace trochu jiná. Od začátku byla zamýšlena metoda, která je osvědčená i v zahraničí, ale nestaví na experimentech nebo nevalidním zjišťování něčeho, co není pro oblast profesního vzdělávání vhodné. European Business School nepraktikuje přístup, kdy se studentům MBA dávají dělat elektronické testy na dálku, naopak European Business School jde cestou, která pod pojmem online vidí studium by publication a nikoliv e-learning v nevhodném pojetí. Stále rychlejší doba vede k tomu, že celoživotně studujeme by publishing, že si informace a data v této nejisté době opatřujeme a ověřujeme sami. Lektoři poskytují potřebnou zpětnou vazbu a oponenturu. Zájemci, kteří chtějí studovat MBA online, nepostupují jinak ani ve své vlastní reálné praxi – jsou časově vytížení a informace musí vyhodnocovat a ověřovat především individuálním úsilím. Uchazeči o online studium vyžadují maximální flexibilitu, nemohou a ani nechtějí se spoléhat na ostatní. Jsou lídrem svojí kariéry a tentýž přístup mají ke studiu MBA.

Jedná se v případě online formy o plnohodnotné studium? Přeci jenom někdo může namítnout, že se vytrácí osobní vazba mezi studentem a lektory.

Ale ona se nevytrácí. Lektoři jsou v případě uplatnění této metody kvalifikovanými oponenty a předkládají studentům stejně kvalitní zpětnou vazbu. Zájemci o tento typ studia si plně uvědomují, že odpovědnost za správné vyhodnocení informací, které uplatňují v manažerském rozhodování i při zpracování prací, z nich nikdo nesejme a bez této klíčové dovednosti se dnes neobejdou. Lektor pak sehrává roli odborného oponenta, který dokáže studentovy hypotézy případně korigovat. Student postupně vypracovává jednotlivé odborné práce a v nich demonstruje potřebné schopnosti.

Jak dlouho trvá studium manažerských programů?

Studium programů trvá 12 až 14 měsíců. To platí pro klasickou kombinovanou formu i online studium. Studium je vždy zakončeno obhajobou závěrečné práce a zkouškou. Online studium není kratší a je plnohodnotné jako klasická forma.

Kdo vlastně dnes studuje MBA? Jak se mění struktura a věk zájemců o toto studium?

Struktura zájemců se proměnila, je věkově i profesně různorodá. Proto také škola nabízí široký výběr specializací i možnost online studia. Studují absolventi bez výraznějších zkušeností, kteří pro potřeby praxe a dalšího postupu potřebují rozšířit manažerské schopnosti a dovednosti. Část těchto uchazečů studuje programy BBA. Zkušenější manažeři a specialisté pak potřebují určitý restart ve své kariéře, nové znalosti a impulsy, které je posunou dál a ukážou, kde například dělají chyby. Tito lidé již zpravidla mají zkušenosti z různých e-learningových testů, webinářů a kurzů. Vědí, že k uspořádání pokročilých dovedností a načerpání nových vědomostí jednorázové aktivity nestačí. Manažeři potřebují konzultovat svá profesní témata se zkušenými odborníky z praxe. Jejich požadavky může naplnit studium MBA, případně nejvyšší typ profesního programu: studium DBA.

Na co se ve výuce zaměřujete vy osobně?

Osobně se zaměřuji především na oblasti time managementu, komunikačních dovedností, etikety a obchodního protokolu a s tím souvisejících technik úspěšného vyjednávání.

Jaké semináře chystáte v nejbližším období?

Veřejné semináře s odborníky, jež se specializují na určitou odbornou oblast, pořádá škola pravidelně. Vychází se ze zájmu a ohlasů jednotlivců i firem, reaguje se na jejich požadavky a potřeby. V nejbližším období chystám seminář na téma Úspěšné obchodní jednání krok za krokem. Zájem je vysoký, aktuálně nám zbývá několik posledních volných míst.

Jak se lze přihlásit ke studiu a kdy je možno začít?

Právě byl zahájen příjem přihlášek do nového cyklu studia, který začne v říjnu 2019. Aktuálně jsou odměňovány včasně podané přihlášky – všichni uchazeči mohou získat nejvýhodnější cenu studia MBA ve výši 85 000 Kč bez DPH.

Další informace najdete na www.ebschool.cz.