Maximální úspora energií bez rizika

Komerční sdělení
Investice, která si na sebe vydělá sama. Tak fungují takzvané EPC projekty. Pokud se rekonstrukce sama nesplatí z úspor energií, uhradí ji firma, která ji provedla.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Jakub Jiroušek, jednatel a ředitel Frontier Technologies, dceřiné společnosti Pražské energetiky.

Jen málo věcí na světě je skutečně bez rizika. Svěřit se do rukou společnosti Frontier Technologies patří mezi ně. Na konci totiž člověk odejde s energeticky úspornou budovou, jejíž vylepšení ho nestálo ani korunu. Jak fungují takzvané EPC projekty, vysvětluje Jakub Jiroušek, jednatel a ředitel Frontier Technologies, dceřiné společnosti Pražské energetiky.

Co vás na stávající pozici přivedlo?

V energetice se pohybuji celý svůj život, konkrétně kolem technického zařízení budov. Firmu, která se tím zabývá, jsem před lety pomáhal rozjet a v souvislosti s tím jsem přišel do kontaktu se společností Frontiers Technologies. Nakonec přišla nabídka postavit se do čela této rychle se rozvíjející firmy.

Jaké služby poskytujete?

Pro klienty především připravujeme energetické audity a poskytujeme energetické služby, čili se různými způsoby snažíme, aby docílili úspor energií. Zejména metodou EPC.

V čem ta metoda spočívá?

Jedná se o způsob komplexního řešení. Klient za námi přichází s tím, že chce snížit spotřebu energie ve stávajícím objektu. Ta se díky námi realizovaným opatřením sníží a úspory energie následně pokryjí investici. A to my garantujeme, takže v případě, že by k ní z nějakého důvodu nedošlo, tak to doplatíme.

A stalo se to někdy?

Frontieru nikdy. Znám ale příklad, kdy spotřeba energií v budově po rekonstrukci naopak vzrostla. Pátralo se, čím to je, a nakonec objevili, že v některých místnostech byla lidem zima, takže si pod stoly zapojili elektrické přímotopy.

Kde berete jistotu, že se spotřeba sníží?

Úsporu jsme schopní garantovat bezpečně především díky dlouhodobě získaným zkušenostem, komplexnosti služeb a hlavně optimalizací jak návrhu všech opatření, tak následným provozem. Když si někdo nechá nainstalovat solární panely nebo třeba termostaty, tak hlavním úkolem dané firmy je postavit to funkční. Už ale nepřemýšlí o tom, jak vše nastavit, aby to bylo optimálně efektivní. Klasicky třeba, že solární energie nemá dostatečný odbyt v místě výroby a vyrábí se nadbytečně. Nebo jsem se setkal s budovou, která byla pravidelně přetápěná a místo snížení topení se spouštělo chlazení. My ale o maximálním využití všech vylepšení přemýšlíme už při projektování, což nám umožní dosáhnout co největší úspory. Součástí je navíc naše know-how, takže uživatele učíme, jak všechny vychytávky používat, aby byly efektivní.

Jak například efektivity dosahujete?

Vezměme si třeba školu. Běžně má školníka, který běhá po budově a ladí termostaty, pokud tedy ve škole jsou. Případně otáčí hlavice topení. Její provoz je ale velmi specifický, protože děti a učitelé tam jsou jen po omezenou část dne. Takže vytápět celou budovu pořád je naprosto zbytečné. Umíme jít až do takového detailu, že jednotlivé třídy mají vytápění nastavené podle školního rozvrhu.

Jakými konkrétními vylepšeními se zabýváte? Co všechno dokážete klientovi na budově upravit?

Záleží, jak moc velkou rekonstrukci plánuje, jestli chce zasáhnout do budovy i stavebně. To je potom ve hře zateplení, výměna oken, oprava střechy a podobně. Největší úspory se dosahují přebudováním vzduchotechniky a vytápění, zejména vylepšením systému regulace. A pak samozřejmě dokážeme budovu napojit na nové zdroje – postavit solární elektrárnu nebo třeba instalovat tepelná čerpadla.

Jak ta vylepšení popisujete, divím se, že do EPC projektů nejdou úplně všichni. Existují pro spolupráci s vámi vůbec nějaké bariéry?

Ty existují zejména v soukromé sféře. Některá opatření mají poměrně dlouhou návratnost a soukromé subjekty chtějí, aby to bylo co nejdřív. Zároveň je tady otázka bonity klienta. Musíte hodně zvážit, jestli do toho půjdete s firmou, která vám bude vaše služby deset let splácet, ale taky může do roka zaniknout. Proto se převážně zaměřujeme na státní sféru, tedy třeba obce nebo kraje. Pro ně jsou naše služby také obrovskou výhodou v tom, že stačí vysoutěžit jediného dodavatele, místo aby sháněly investiční prostředky, připravovaly zakázky na projektanty, stavební firmy a další. Takže mohou začít do roka místo za tři, čtyři.

Pro jaké objekty jsou tedy EPC projekty vhodné?

Jelikož je metoda komplexní a náročná na know-how, zabýváme se pouze objekty s vyšší spotřebou energií, nikoliv rodinnými domy. Takže běžně předěláváme školy, školky, budovy úřadů, ale také třeba zastřešená sportoviště. V současné době dokončujeme pražskému dopravnímu podniku úpravy v Depu Zličín, kde jsme optimalizovali administrativní budovu nebo instalovali solární panely na samotné depo metra, kde energie vždycky najde svoje využití. Zastaralé jsou především státní objekty. Technické zázemí řady z nich připomíná spíše muzeum. Před desítkami let se na jakoukoliv efektivitu vůbec nehrálo, protože se pálilo levné uhlí a z Ruska sem proudil levný plyn.

Jakou mají různé typy opatření návratnost?

U stavebních úprav je to při současných cenách patnáct až dvacet let. V případě technického zařízení budov se můžeme bavit o třech až šesti letech.

Kolik projektů ročně momentálně stihnete?

Státní sféra pochopila, že tyto projekty mají smysl a tak poptávka po nich strmě roste. Ročně se tak realizují projekty za zhruba tři miliardy korun, z čehož naše firma realizuje asi 600 milionů, nicméně se snažíme kapacity rozšířit, neboť potenciál dosahuje, řekl bych, až stovky miliard. Rozšiřovat naše kapacity je ale poměrně složité, což je dáno tím, že potřebujete pro komplexní řešení kvalitní tým ze zástupu odborníků z různých technických oborů, a shánět je není lehké.

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Rock Point otevírá největší outdoorovou prodejnu v Plzeňském kraji

Komerční sdělení
Rock Point otevírá největší outdoorovou prodejnu v Plzeňském kraji

Po rozsáhlé rekonstrukci se v centru západočeské metropole znovu otevřela prodejna Rock Point Plzeň. Ta je největším specializovaným outdoorovým centrem v Plzeňském kraji.

Dva bratři se z rodinného truhlářství vydali vlastní cestou

Komerční sdělení
Bratři Martin a Roman Parolkovi

Bratři Martin a Roman Parolkovi se z hájemství truhlárny svého otce odvážně vrhli do světa online byznysu, kterému zpravidla dominují obří hráči.

Vlčí mák ČR 2025: Síla solidarity, která spojila celou zemi

Komerční sdělení
a

Včera 11. listopadu, v Den válečných veteránů, Ministerstvo obrany ČR slavnostně uzavřelo další mimořádně úspěšný ročník celorepublikové kampaně Vlčí mák České republiky pro válečné veterány.

Podfukáři 3: Odhalte skutečnou iluzi

Komerční sdělení

Zmizeli, jen aby se znovu vrátili. Podfukáři přicházejí se třetí loupeží, která všem vyrazí dech. A ke svým dalším neuvěřitelným kouskům si skupina iluzionistů známá pod názvem Čtyři jezdci přizve...

V Paskově pokračuje obnova historických zámeckých budov i parku

Komerční sdělení
Dům porybného před zahájením rekonstrukce v lednu 2025

Po dlouhých letech pečlivé přípravy, projektování a shánění potřebných finančních prostředků se paskovský zámek letos na jaře konečně dočkal zahájení tolik očekávané a nezbytné rekonstrukce.

Svět je i doma. Ukáže GLOW UP University Tour

Komerční sdělení

Moravskoslezský kraj aktivně pracuje na tom, aby mladí lidé neodcházeli za vzděláním a prací mimo region. Chce jim ukázat, že kvalitní vysoké školy, atraktivní obory i inspirativní kariérní...

17. listopadu 2025

Soukromá škola BEAN Staňkov: škola pro rozvoj životních šancí

Komerční sdělení
Máme za sebou úspěšný školní rok SOŠ a Gymnázium Bean

Vzdělání se Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN ve Staňkově věnuje 30 let. Významně tak doplňuje nabídku atraktivních oborů v Plzeňském kraji.

17. listopadu 2025

Teleflex: Pomáháme tam, kde žijeme

Komerční sdělení
Sázení stromů

Pomoc má v Teleflexu mnoho podob. Kromě výroby zdravotnických prostředků, které zachraňují životy po celém světě, se lidé ve žďárském závodě dlouhodobě zapojují do projektů, které pomáhají i v jejich...

17. listopadu 2025

Dolomity, lyžařský ráj na zemi pod ochranou UNESCO.

Komerční sdělení

Dolomiti Superski, největší lyžařská oblast na světě, umožňuje již od roku 1974 lyžařům z celého světa vychutnat si 1 200 km perfektně upravených sjezdovek, četné freestyle parky a 450 lanovek ve 12...

17. listopadu 2025

Samson si nasazuje korunu: nejlepší desítka v Česku

Komerční sdělení
Samson si nasazuje korunu: nejlepší desítka v Česku

Pivovar Samson slaví velký úspěch na domácí i mezinárodní pivní scéně. V prestižní soutěži České pivo 2025, kterou každoročně pořádá Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci s Výzkumným ústavem...

17. listopadu 2025

Huawei Connect Europe 2025: Společně pro zelenější a chytřejší svět

Komerční sdělení
David Wang, člen představenstva společnosti Huawei

Technologičtí experti, lídři průmyslu a partneři Huawei se setkali na desátém ročníku konference Huawei Connect Europe v Madridu. Diskutovali o tom, jak umělá inteligence a moderní technologie...

17. listopadu 2025

Rezidence Aušperský potok: investujte do bydlení u brněnského kampusu

Komerční sdělení

Rezidence Aušperský potok v Popůvkách u Brna nabízí moderní investiční byty v prémiovém standardu. Jedná se o bydlení s nízkými provozními náklady a skvělou dostupností univerzitního kampusu i...

17. listopadu 2025

80 let čistoty: Tipy od TATRACHEMY, jak mít domov jako ze škatulky

Komerční sdělení

Čistota má svou vůni a každý ji zná. Možná vám připomene babiččin naleštěný nábytek, sobotní čištění koupelny nebo svěží vůni citronu v kuchyni. Už 80 let je s námi TATRACHEMA, která se stará o tyto...

17. listopadu 2025

Prémiové nákupy Apple v Karlových Varech? To chceš

Komerční sdělení
Prémiové nákupy Apple v Karlových Varech? To chceš

Přesně tak. 8. listopadu otevřela svoji bránu do světa Apple nová prodejna iWant Premium Partner v Karlových Varech. V pořadí sedmá prodejna s označením Apple Premium Partner návštěvníkům nabídne...

17. listopadu 2025

Maximální úspora energií bez rizika

Komerční sdělení
Jakub Jiroušek, jednatel a ředitel Frontier Technologies, dceřiné společnosti...

Investice, která si na sebe vydělá sama. Tak fungují takzvané EPC projekty. Pokud se rekonstrukce sama nesplatí z úspor energií, uhradí ji firma, která ji provedla.

17. listopadu 2025

Aupark: místo, kde začíná advent i radosti z novinek

Komerční sdělení
Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

V Auparku se rozzářila první světýlka, chodbami voní káva i wafle a ve vzduchu je cítit to, na co se těšíme celý rok – klid, setkávání a chvíle, které si chceme zapamatovat. Letos tu navíc přibyla 3...

17. listopadu 2025

Soutěžte s Galerií Harfa o ceny za 100 tisíc korun ve vánoční soutěži

Komerční sdělení
Soutěžte s Galerií Harfa o ceny za 100 tisíc korun ve vánoční soutěži

Galerii Harfa provoní letos Vánoce z celého světa. Každý adventní víkend se zde můžete zatoulat do jiné části světa a seznámit se s tradicemi a výzdobou daného regionu. Přijďte si na Harfu užít...

17. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.