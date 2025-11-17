Maximální úspora energií bez rizika

Jen málo věcí na světě je skutečně bez rizika. Svěřit se do rukou společnosti Frontier Technologies patří mezi ně. Na konci totiž člověk odejde s energeticky úspornou budovou, jejíž vylepšení ho nestálo ani korunu. Jak fungují takzvané EPC projekty, vysvětluje Jakub Jiroušek, jednatel a ředitel Frontier Technologies, dceřiné společnosti Pražské energetiky.
Co vás na stávající pozici přivedlo?
V energetice se pohybuji celý svůj život, konkrétně kolem technického zařízení budov. Firmu, která se tím zabývá, jsem před lety pomáhal rozjet a v souvislosti s tím jsem přišel do kontaktu se společností Frontiers Technologies. Nakonec přišla nabídka postavit se do čela této rychle se rozvíjející firmy.
Jaké služby poskytujete?
Pro klienty především připravujeme energetické audity a poskytujeme energetické služby, čili se různými způsoby snažíme, aby docílili úspor energií. Zejména metodou EPC.
V čem ta metoda spočívá?
Jedná se o způsob komplexního řešení. Klient za námi přichází s tím, že chce snížit spotřebu energie ve stávajícím objektu. Ta se díky námi realizovaným opatřením sníží a úspory energie následně pokryjí investici. A to my garantujeme, takže v případě, že by k ní z nějakého důvodu nedošlo, tak to doplatíme.
A stalo se to někdy?
Frontieru nikdy. Znám ale příklad, kdy spotřeba energií v budově po rekonstrukci naopak vzrostla. Pátralo se, čím to je, a nakonec objevili, že v některých místnostech byla lidem zima, takže si pod stoly zapojili elektrické přímotopy.
Kde berete jistotu, že se spotřeba sníží?
Úsporu jsme schopní garantovat bezpečně především díky dlouhodobě získaným zkušenostem, komplexnosti služeb a hlavně optimalizací jak návrhu všech opatření, tak následným provozem. Když si někdo nechá nainstalovat solární panely nebo třeba termostaty, tak hlavním úkolem dané firmy je postavit to funkční. Už ale nepřemýšlí o tom, jak vše nastavit, aby to bylo optimálně efektivní. Klasicky třeba, že solární energie nemá dostatečný odbyt v místě výroby a vyrábí se nadbytečně. Nebo jsem se setkal s budovou, která byla pravidelně přetápěná a místo snížení topení se spouštělo chlazení. My ale o maximálním využití všech vylepšení přemýšlíme už při projektování, což nám umožní dosáhnout co největší úspory. Součástí je navíc naše know-how, takže uživatele učíme, jak všechny vychytávky používat, aby byly efektivní.
Jak například efektivity dosahujete?
Vezměme si třeba školu. Běžně má školníka, který běhá po budově a ladí termostaty, pokud tedy ve škole jsou. Případně otáčí hlavice topení. Její provoz je ale velmi specifický, protože děti a učitelé tam jsou jen po omezenou část dne. Takže vytápět celou budovu pořád je naprosto zbytečné. Umíme jít až do takového detailu, že jednotlivé třídy mají vytápění nastavené podle školního rozvrhu.
Jakými konkrétními vylepšeními se zabýváte? Co všechno dokážete klientovi na budově upravit?
Záleží, jak moc velkou rekonstrukci plánuje, jestli chce zasáhnout do budovy i stavebně. To je potom ve hře zateplení, výměna oken, oprava střechy a podobně. Největší úspory se dosahují přebudováním vzduchotechniky a vytápění, zejména vylepšením systému regulace. A pak samozřejmě dokážeme budovu napojit na nové zdroje – postavit solární elektrárnu nebo třeba instalovat tepelná čerpadla.
Jak ta vylepšení popisujete, divím se, že do EPC projektů nejdou úplně všichni. Existují pro spolupráci s vámi vůbec nějaké bariéry?
Ty existují zejména v soukromé sféře. Některá opatření mají poměrně dlouhou návratnost a soukromé subjekty chtějí, aby to bylo co nejdřív. Zároveň je tady otázka bonity klienta. Musíte hodně zvážit, jestli do toho půjdete s firmou, která vám bude vaše služby deset let splácet, ale taky může do roka zaniknout. Proto se převážně zaměřujeme na státní sféru, tedy třeba obce nebo kraje. Pro ně jsou naše služby také obrovskou výhodou v tom, že stačí vysoutěžit jediného dodavatele, místo aby sháněly investiční prostředky, připravovaly zakázky na projektanty, stavební firmy a další. Takže mohou začít do roka místo za tři, čtyři.
Pro jaké objekty jsou tedy EPC projekty vhodné?
Jelikož je metoda komplexní a náročná na know-how, zabýváme se pouze objekty s vyšší spotřebou energií, nikoliv rodinnými domy. Takže běžně předěláváme školy, školky, budovy úřadů, ale také třeba zastřešená sportoviště. V současné době dokončujeme pražskému dopravnímu podniku úpravy v Depu Zličín, kde jsme optimalizovali administrativní budovu nebo instalovali solární panely na samotné depo metra, kde energie vždycky najde svoje využití. Zastaralé jsou především státní objekty. Technické zázemí řady z nich připomíná spíše muzeum. Před desítkami let se na jakoukoliv efektivitu vůbec nehrálo, protože se pálilo levné uhlí a z Ruska sem proudil levný plyn.
Jakou mají různé typy opatření návratnost?
U stavebních úprav je to při současných cenách patnáct až dvacet let. V případě technického zařízení budov se můžeme bavit o třech až šesti letech.
Kolik projektů ročně momentálně stihnete?
Státní sféra pochopila, že tyto projekty mají smysl a tak poptávka po nich strmě roste. Ročně se tak realizují projekty za zhruba tři miliardy korun, z čehož naše firma realizuje asi 600 milionů, nicméně se snažíme kapacity rozšířit, neboť potenciál dosahuje, řekl bych, až stovky miliard. Rozšiřovat naše kapacity je ale poměrně složité, což je dáno tím, že potřebujete pro komplexní řešení kvalitní tým ze zástupu odborníků z různých technických oborů, a shánět je není lehké.