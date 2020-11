Matka samoživitelka: exmanžel neplatí, oprava ledničky mě zruinovala

Byla by vděčná za jakýkoliv náznak zájmu svého exmanžela. Ten se totiž dlouhodobě vyhýbá povinnosti platit alimenty! Mirčiny dny teď ovládá strach, zda zvládne zaopatřit rodinu a zároveň se nezadlužit.

Většina z nás určitě zná podobný příběh z blízkého okolí. Mladý pár se zamiluje, rozhodne se svázat svůj osud ve svazku manželském, a založí rodinu. Pak ale přichází na řadu smutná data – jen za loňský rok skončilo něco přes 24 tisíc manželství v České republice rozvodem.

Podobný osud stihl Mirku, která se živí jako prodavačka. S exmanželem má dvě nezletilé děti, soud péči o ně přiřkl právě matce samoživitelce. Stejným rozhodnutím soud uložil otci hradit každý měsíc výživné. Ten alimenty ale opakovaně neplatí. „Své děti miluji nade vše na světě. Chtěla bych jim dopřát život, jaký si zaslouží. Bohužel ze své výplaty jsem schopna pokrýt stěží základní chod domácnosti. Jakýkoliv příspěvek navíc by mi pomohl,“ svěřila se zoufalá prodavačka.

Matka v nesnázích toho má na krku opravdu dost. Zkuste si jen sečíst kolik musí vynaložit na nájem, energie, potraviny, ošacení pro sebe i děti, a školní pomůcky! Nezbývá jí než doufat, že se neobjeví nějaké nepředvídané náklady. Ty by totiž mohly do poslední položky pečlivě plánovaný rodinný rozpočet nevyhnutelně rozbombardovat.

„Nedávno se nám rozbila lednice,“ vzpomíná Mirka zasmušile: „Musela jsem si půjčit na její opravu. Jak chcete fungovat zrovna bez lednice? To přece nejde, když se staráte o dvě děti!“ Smutné na tom je, že pokud by otec jejích dětí plnil vyživovací povinnost tak jak má, nemusela by se vůbec zadlužit.

„Nemyslím si, že bych byla nezodpovědná. Pro rozpočet rodiny dělám první poslední. V minulosti jsem několikrát musela na extra brigádu, ale v současné době nikdo žádné nenabízí. Kvůli tomu, že mi manžel nepřispívá na výchovu dětí, jsem se ale dostala do situace, kdy jsem půjčku nemohla splatit,“ vysvětluje single prodavačka. „Bojím se, jaký to bude mít dopad na moje děti,“ dodává s hrůzou v očích.

„Není to zas tak nezvyklá situace. Podobných případů přibývá,“ sdělil nám soudní exekutor, poté co se na něj Mirka obrátila. „S bývalými partnery je to obzvlášť složité. Neplatiči hrají na psychologickou strunu. Správně předpokládají, že jejich protějšky k nim ještě něco cítí, a spoléhají, že je nepoženou k soudu. Tady se hodí říct jedno – nebuďte hloupí! Pokud jste to zkusili několikrát po dobrém, a nic se nestalo, pravděpodobně se nic nestane, ani když to budete zkoušet dál,“ radí všem, kdo řeší stejný problém.

Vyčerpaná prodavačka déle neotálela. Bývalého manžela, který si mimochodem již stihl založit novou rodinu, exekutor ihned písemně kontaktoval a vyzval k úhradě pohledávky. Vysvětlil mu, že dlužná částka bude každý měsíc narůstat. Kdyby i přes toto riziko nechtěl na své děti přispívat, soudní exekutoři disponují dalšími zákonnými prostředky, jak věřitelům pomoci. V tomto případě exmanžel už z dopisu pochopil, že se vyrovnání závazků nevyhne. Následné doplacení dluhu v tomto případě pomohlo Mirce vyhrabat se z existenční krize.

Členové Exekutorské komory ČR s napětím čekají na schválení zákona o zálohovém výživném, který v situaci, kdy jeden z rodičů neplní své finanční závazky vůči svému dítěti, pomůže. „Cílem chystaných změn je změnit a zefektivnit proces, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné. Podmínkou pro to, aby by mohlo být vyplaceno je to, že bude vedeno exekuční řízení k vymožení výživného na nezaopatřené dítě a dlužná částka bude přesahovat výživné za 2 kalendářní měsíce. Za splnění těchto a dalších podmínek bude vyplaceno zálohované výživné ve výši vyživovací povinnosti omezené shora 15–25% průměrné měsíční mzdy (podle věku dítěte),“ vysvětluje exekutor.