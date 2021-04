Máte problémy se spánkem? Hledejte přírodní řešení - konopí a CBD

Myslíme si, že ne příliš mnoho lidí by řeklo, že by se jim nelíbilo více spánku. Existují lidé, kteří jsou pyšní na to, že spí jen pár hodin denně a ukazují svému okolí svou horlivost a nevyčerpatelnou sílu a energii, nicméně pro psychicky i fyzicky únavné dny, není nic lepšího než se dobře vyspat.