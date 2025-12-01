MAS Strakonicko je tu pro vás: Co se povedlo a co ještě přijde?

Co se vše v posledních letech povedlo díky evropské podpoře a spolupráci místních lidí a organizací? O tom jsme si povídali s Ivetou Schwelch z Místní akční skupiny Strakonicko, z. s.

MAS Strakonicko je tu pro vás: Co se povedlo a co ještě přijde? | foto: MAS Strakonicko, z.s.

Začněme úplně od začátku – co je vlastně Místní akční skupina Strakonicko a proč existuje?

MAS Strakonicko je skupina lidí, obcí, škol, spolků i podnikatelů, kteří společně pracují na rozvoji našeho regionu. Máme možnost získávat evropské prostředky, plánovat, co region potřebuje, a následně ty projekty opravdu realizovat. Nejde o rozhodování od stolu – naopak, vše se rodí tady u nás, mezi lidmi, kteří dobře vědí, co Strakonicko trápí a co může pomoci.

Kdo všechno se na činnosti MAS podílí?

Jsou to obce, neziskové organizace, podnikatelé, školy, ale i aktivní občané. Každý přináší jiný pohled a společně se rozhoduje, kam budou směřovat prostředky a energie. Díky této spolupráci vznikají projekty, které mají skutečný dopad.

Na co se MAS Strakonicko nejčastěji zaměřuje?

V programovém období 2021–2027 se soustředíme hlavně na modernizaci škol, posílení sociálních služeb, obnovu památek, zlepšení dopravní bezpečnosti a podporu zemědělského i nezemědělského podnikání. A také věnujeme velkou pozornost duševnímu zdraví a komunitním službám – to jsou témata, která jsou dnes opravdu potřeba.

Kdo může o podporu požádat nebo se do projektů zapojit?

Dveře jsou otevřené obcím, neziskovým organizacím, školám, podnikatelům i aktivním lidem z regionu. MAS není úřad – jsme spíš partner, který pomáhá od prvotního nápadu až po dotahování projektu do konce.

Můžete uvést několik projektů, které se díky MAS Strakonicko podařilo realizovat?

Ráda. Například:

  • Fokus – Písek, z.ú. získal prostředky na obnovu materiálně technické základny sociální rehabilitace. V praxi to znamená 2 nová auta pro Centrum duševního zdraví ve Strakonicích. Díky tomu se výrazně zlepšila dostupnost terénních služeb pro lidi s duševním onemocněním.
  • Školy v regionu prošly velkými proměnami. V Cehnicích vznikla nová školní družina a učebna digitálních technologií, v Česticích jsme podpořili rozsáhlou modernizaci jazykových, přírodovědných a IT učeben i vybavení družiny. Školství podporujeme dlouhodobě, vzděláváme i seniory.
  • V rámci podpory cestovního ruchu vznikla ve Strakonicích nová automatická bezbariérová toaleta pod pivovarem, což je velmi frekventované místo.
  • Významných oprav se dočkaly památky – třeba kompletní revitalizace kostela Všech svatých ve Volyni nebo citlivá obnova kaple sv. Jana Nepomuckého a zámecké sýpky v Němčicích.
  • V Cehnicích podél silnice I/22 vznikly nové chodníky a další prvky, které zásadně zvýšily bezpečnost chodců.
  • Ve Volyni byla zrekonstruována a vybavena městská knihovna. Vznikl moderní a přívětivý prostor, který nabízí nejen knihy, ale i široké možnosti pro vzdělávání a komunitní setkávání
  • Podporujeme také Domácí hospic sv. Markéty, komunitní centrum ve Strakonicích a provoz dětského komunitního klubu.
  • Podpořeno bylo 66 zemědělských podnikatelů.
  • A velkou pomocí je i podpora podnikatelů – od nákupu CNC strojů přes obnovu technologií až po dovybavení zubních ordinací.

Každý z těch projektů má konkrétní a viditelný dopad na život lidí u nás.

Z jakých zdrojů MAS projekty financuje a podle čeho vybírá, co se podpoří?

Nejčastěji jde o evropské prostředky z programů IROP, SP SZP (dříve PRV) a Zaměstnanost+, OP TAK. Výše uvedené projekty jsou realizované v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strakonicko – místo pro život II pro období 2021-2027. Vždy se řídíme strategií, kterou jsme si společně vytvořili v regionu. Projekty posuzujeme podle jasných kritérií – přínos pro obyvatele, smysluplnost, kvalita záměru. Transparentnost je pro nás zásadní, všechny výsledky zveřejňujeme.

Jak MAS ovlivňuje každodenní život lidí na Strakonicku?

Často si ani neuvědomujeme, kolik věcí kolem nás vzniklo právě díky MAS Strakonicko. Nové školní učebny, lepší služby pro seniory, bezpečnější chodníky, opravené památky, moderní vybavení pro podnikatele… Všechny tyto věci dohromady vytvářejí místo, kde se dobře žije.

Může se do aktivit MAS zapojit i běžný občan?

Ano, a jsme za to rádi. Lidé mohou přijít s nápadem, účastnit se veřejných jednání, zapojit se do pracovních skupin, nebo se dokonce stát členem MAS. Čím více hlasů slyšíme, tím lépe můžeme plánovat.

Na co jste nejvíce hrdí?

Letos je to určitě 10 let podpory školství. Vzdělávání je naše dlouhodobá priorita a výsledky jsou vidět – moderní učebny, kvalitní vybavení, lepší podmínky pro děti i učitele. A velkou radost máme také z toho, že se nám daří podporovat seniory díky Virtuální univerzitě třetího věku, která jim umožňuje učit se nové věci a být v kontaktu s ostatními.

Na co se mohou obyvatelé těšit v dalších letech?

V roce 2026 chystáme nové dotační výzvy. Chceme dál podporovat školy, sociální služby, bezpečnost dopravy, komunitní život a také malé a střední podniky. Strakonicko má obrovský potenciál – a my budeme dělat maximum pro to, aby se dál rozvíjelo.

A pokud by měl někdo zájem o aktuální informace nebo chtěl podat projekt, najde vše na našich webových stránkách strakonicko.net a na Facebooku MAS Strakonicko. Těšíme se na nové nápady.

