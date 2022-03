Marlenka je pojem na celém světě

Příběh medového dortu Marlenka se začal odvíjet v roce 1995, kdy Gevorg Avetisjan se svou rodinou přicestoval do České republiky z válkou oslabené Arménie. Vystudoval vysokou školu designu a založil si v Jerevanu firmu, která měla tolik zakázek, že na služby čekaly firmy i rok. Jenže válka vše změnila a pro podnikání nebyly v Arménii podmínky. Proto se pan Avetisjan rozhodl opustit rodnou Arménii a zkusit štětští v České republice, ke které měl vztah odmalička.

Nejprve se usadil v Ostravě, ale posléze přesídlil do blízkého Frýdku-Místku. Zde provozoval bar, ale nedařilo se mu. Ve chvílích beznaděje, kdy již zvažoval návrat do Arménie, obracely se jeho myšlenky k bohu a věnoval poslední úspory na pozlacení kříže na blízkém kostelíku, okolo kterého chodil každý den. Dnes to považuje za malý zázrak, ale od té chvíle se mu začalo dařit. Nedlouho poté za ním přesídlila také jeho sestra se svou rodinou a zde již začíná příběh medového dortu Marlenka.

Nejprve jeho sestra Hasmik upekla několik dortů dle rodinné receptury a on je rozvezl po okolních barech a restauracích jako vzorky. Ještě ten den měl první objednávky na další dorty. Nejprve se prodávaly po jednom a velmi pomalu, ale pak se to rozeběhlo a růst se již nezastavil.

Od roku 2003 , kdy se oficiálně datuje založení společnosti, se toho hodně změnilo. Zpočátku se dorty pekly doma na klasickém vařiči s troubou, později se pronajala výrobna, pak větší a nyní se Marlenka vyrábí v moderním provoze postaveném v roce 2009 na zelené louce. Společnost zaměstnává okolo 300 zaměstnanců a vyváží své výrobky do 52 zemí z celého světa. Z toho lze vidět nejen nezdolná píle jejího zakladatele, ale také všech zaměstnanců, kteří se na výrobě podílejí.

A čím že je medový dort Marlenka tak unikátní? V první řadě je připravován podle starobylé rodinné receptury, jejíž původ bychom museli hledat v Arménii před několika sty lety. Naprostým základem jsou ty nejkvalitnější suroviny, od klíčové složky – medu, přes špičkovou mouku či výběrové pražené vlašské ořechy. Díky své unikátní receptuře a výběrovým surovinám nemusí obsahovat žádné konzervanty, a přesto má trvanlivost 3 měsíce v pokojové teplotě a 9 měsíců v chlazeném režimu. Mražená vydrží dokonce 3 roky. Tímto je Marlenka unikátní na celém světě.

Medovým dortem ovšem příběh Marlenky nekončí. Pan Gevorg se svým týmem neustále přemýšlí, vyvíjí, inovuje. Nabídka výrobků byla rozšířena o celou řadu dalších výrobků - nové varianty Medových dortů, menší Dortíky, zákusek Napoleonky, Medové kuličky, Medové rolády nebo Snacky. Marlenka také vyrábí špičkové zdobené dorty a speciální dorty na zakázku. Jeden byl dokonce vyroben u příležitosti 90. narozenin britské královny Alžběty II.

A co bude dál? Marlenka určitě neusíná na vavřínech. V loňském roce otevřela inovované Zákaznické centrum, které zahrnuje také podnikovou prodejnu a stylovou kavárnu , kde se mimo dortů podává také unikátní káva připravená v džezvě, tedy stejně, jako před staletími v Arménii. Populární jsou i řízené exkurze spojené s degustací výrobků, které lze objednat na zbrusu nových webových stránkách společnosti. Rovněž je dále rozšiřováno portfolio výrobků a aktuálně je zaváděna na trh nová káva vyladěná přímo pro Marlenku – Marlenka Cafe Crema. Ke spotřebitelům již míří novinky, jako je Mandlový dort nebo dort Laurinka s kávovou příchutí.

Gevorg Avetisjan je ve svých plánech neúnavný i mimo výrobní proces Marlenky. Přilehlý lesík u své firmy chce proměnit v lesopark s jezírkem, dřevěnými sochami, vodopádem, naučnou stezkou nebo oborou pro zvířata. „Už nad tím chvilku přemýšlím, vše mám rozpracováno, přál bych si, aby alespoň část byla veřejnosti zpřístupněna letos, v létě. A tím by se naplnila vize, že u nás budou moci návštěvníci na exkurzi spatřit nejen výrobu Marlenky, koupit si naše výrobky, posedět v kavárně, ale také užít si kousek krásné přírody s celou rodinou.“