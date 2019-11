Markéta Hrubešová: Seznamte se s novou tváří PRAMEN CZ

Obliba českých tradičních obchodů s potravinami roste

Již po několik generací nakupují v prodejnách PRAMEN CZ ženy různého věku, maminky s dětmi i celé rodiny. Oceňují pestrý sortiment i pohodlný a klidný nákup. Důvodem, proč se však zákazníci rádi vracejí, je především přátelský a osobní přístup personálu, který ve velkých obchodních řetězcích nenajdete.

Markéta Hrubešová se nejen při nakupování, ale i v životě řídí heslem „hlavně na pohodu“. „Maličkosti jako každodenní nákup někde, kde vás znají, a kde si můžete popovídat, právě takové maličkosti činí život hezčím. A hlavně klidnějším. Značka PRAMEN CZ je pro mě zkrátka tradice,“ poznamenává k nové spolupráci Markéta Hrubešová.

Spojení jídla a lásky

S novou tváří značky PRAMEN CZ se můžete setkat již od letošního října. Markéta Hrubešová přináší novou vlnu inspirace a také spoustu zkušeností ze svého života spojeného s vařením jak tradičních, tak i nevšedních pokrmů. Před Vánocemi se tak můžete těšit na její kuchařky Tak vařím já nebo Pan Brambora a jeho kamarádi, které bude možné zakoupit přímo v obchodní síti PRAMEN CZ.

Markéta Hrubešová je autorkou celkem čtyř kuchařek – každé zcela odlišné. Co však mají všechny knihy společné, je spojení jídla a lásky. Markéta ráda mluví o svém dětství a prázdninách strávených u babičky v Kroměříži. Právě odtud přejala mnohé tradice i zvyky, které dodnes dodržuje se svojí dcerou i rodinou třeba o Vánocích. Po babičce, která byla výjimečnou kuchařkou, také Markéta zřejmě zdědila svůj talent a lásku k vaření.

Propojení Markéty Hrubešové s obchodní sítí PRAMEN CZ tak vyplynulo v podstatě automaticky. Vychází ze společného podobného naladění, jak značky PRAMEN CZ, tak i paní Hrubešové, její obliby malých tradičních obchůdků, které jí připomínají dětství. Samozřejmě také její velké záliby ve vaření a důrazu na rodinu a pohodu – životní hodnotu, která je pro ni velmi důležitá,“ vysvětluje Ivo Pešák, výkonný ředitel PRAMEN CZ.

PRAMEN CZ ve spolupráci s Markétou Hrubešovou podporuje maminky samoživitelky

Podporou prodeje kuchařky však spolupráce s Markétou rozhodně nekončí, naopak teprve začíná. Kromě online komunikace se Markéta Hrubešová objeví také v dalších aktivitách značky PRAMEN CZ. Vedení obchodní sítě již nyní prozradilo své plány na uspořádání dětského tábora pro maminky samoživitelky a jejich děti. Ten by se měl konat v rekreačním areálu Pod Šaumburkem v přírodní kráse Hostýnských vrchů. PRAMEN CZ chce tímto počinem poskytnout možnost vybudovat si výjimečné zážitky i pro ty děti, které nemohou vyrůstat v úplné rodině.

Obchodní síť Pramen CZ má celkem 54 prodejen, a to převážně na území Čech. Dvě prodejny však najdete i na Moravě. Patří do portfolia české společnosti Rosa market, jež provozuje v Česku a na Slovensku také maloobchodní prodejny Enapo. Ve své nabídce má kromě produktů od známých dodavatelů zastoupeny i vlastní značky, například Ave, Ríša, Exclusive of Nature nebo řadu kosmetiky Lizy a drogerie Lizy Praktik.