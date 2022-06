Marcin Wasilewski - šéf společnosti EIT InnoEnergy pro střední Evropu

Praha, 20. června 2022: Marcin Wasilewski, jeden z nejvýznamnějších manažerů polského energetického průmyslu, posiluje od června 2022 tým EIT InnoEnergy a povede operace této společnosti v regionu střední Evropy. Wasilewski, který dosud působil jako viceprezident ABB, převezme formálně pozici generálního ředitele EIT InnoEnergy Central Europe a stane se současně členem výkonné rady v centrále společnosti.

Wasilewski, absolvent Harvardské univerzity, Varšavské technologické univerzity a Florida Atlantic University, se v energetice pohybuje už 15 let. Ve společnosti ABB řídil od roku 2018 sektory energetiky a těžkého průmyslu pro trhy v Polsku, České republice a Maďarsku. Před příchodem do ABB byl Wasilewski v PKN ORLEN zodpovědný za vytvoření segmentu výroby elektřiny. Působil také jako předseda dozorčí rady společnosti Anwil a prezident společnosti Baltic Power realizující offshore projekty. Od roku 2018 je členem polského výboru Světové energetické rady. Titul MBA získal Marcin na University of Bradford v roce 2006.

„Zelená transformace znamená velké a vzrušující výzvy. Regulační změny navržené v dokumentech Fit for 55 nebo REPowerEU jsou hnací silou potřebných inovací a EIT InnoEnergy je srdcem těchto inovačních procesů. Jako přední evropský investor do inovativních projektů udržitelné energie pomáháme vytvářet opravdu unikátní projekty, jako je např. švédský Northvolt. Jasně vidíme, že střední a východní Evropa má v této oblasti obrovský potenciál,“ říká Wasilewski.

„Jsem moc rád, že se Marcin přidal do našeho manažerskému týmu. Jeho zkušenosti s řízením energetických projektů ve společnostech, které jsou lídry na daném trhu, nám pomohou rozvíjet podnikání na středoevropských trzích. Marcin zná velmi dobře energetický průmysl a pomůže nám předvídat dopady nových regulatorních předpisů na současné a budoucí energetické podnikání z jiného úhlu pohledu. Společnosti nacházející se v našem portfoliu jsou již vyspělé podniky, které se pouštějí do fáze komercializace a hledají klienty a investory,“ doplňuje informace Diego Pavia, generální ředitel EIT InnoEnergy.

Předchozí šéf společnosti Jakub Miler, který tuto pozici zastával posledních šest let, se rozhodl přejít do jednoho z klíčových bateriových projektů v portfoliu EIT InnoEnergy: společnosti ElevenEs, první evropské gigatovárny na výrobu bateriových článků LFP, která bude každoročně vyrábět baterie až pro 1 milion elektromobilů a stacionárních úložišť.

V regionu střední Evropy je EIT InnoEnergy akcionářem estonské společnosti Skeleton Technologies specializující se na výrobu superkondenzátorů pro dopravu a průmysl nebo polského startupu EcoBean, který plánuje spustit biorafinerii na přeměnu kávového odpadu na zelenou energii a ekologické produkty. Do portfolia EIT InnoEnergy patří také výrobce solárních střech Sunroof.

Také na českém trhu podporuje EIT InnoEnergy celou řadu zajímavých projektů. Patří k nim např. společnost Euro Manganese Inc. zaměřená na vývoj nového zařízení pro výrobu vysoce čistého manganu, založeného na recyklaci ložisek hlušiny nacházejících se v České republice. Za zmínku dále stojí navázání spolupráce se společností Geomet ohledně těžby lithia na Cínovci.

EIT InnoEnergy je evropská společnost investující do inovací v oblasti energetiky. Je podporována Evropským inovačním a technologickým institutem (orgán Evropské unie) a dalšími akcionáři v podobě předních světových hráčů v energetice a průmyslu, jako jsou TOTAL, EDF, Volkswagen, Capgemini či Schneider Electric. Za deset let fungování investovala společnost EIT InnoEnergy přes 560 milionů eur do start-upů a inovačních projektů v oblasti zelené transformace ekonomiky. Fond se zaměřuje zejména na sektory jako skladování energie, zelený vodík v průmyslu nebo nové solární technologie. K dnešnímu dni získalo podporu od EIT InnoEnergy 480 inovativních podniků s předpokládanými příjmy přesahujícími 72,8 miliardy EUR do roku 2030.

EIT InnoEnergy působí v centru energetické transformace a je předním inovačním motorem v oblasti udržitelné energetiky, který přináší technologie a dovednosti potřebné k urychlení zelené dohody a evropských cílů v oblasti dekarbonizace.

EIT InnoEnergy, celosvětově uznávaný jako nejaktivnější investor do udržitelné energie a v roce 2020 jeden z největších investorů do klimatických technologií a technologií pro obnovitelné zdroje energie, podporuje inovace v celé řadě oblastí. Patří mezi ně skladování energie, doprava a mobilita, obnovitelné zdroje a udržitelné budovy a města – využívající svůj důvěryhodný ekosystém 500+ partnerů a 29 akcionářů.

Zhruba 300 společností v portfoliu EIT InnoEnergy je na dobré cestě k tomu, aby do roku 2030 vytvářely tržby 72,8 miliardy EUR a ušetřily 1,1G tun CO 2 ročně.

EIT InnoEnergy je hnací silou tří strategických evropských iniciativ: European Battery Alliance (EBA), European Green Hydrogen Acceleration Centre (EGHAC) a European Solar Initiative (ESI).

Společnost EIT InnoEnergy, která byla založena v roce 2010 a je podporována Evropským institutem pro inovace a technologie (EIT), má kanceláře po celé Evropě a v americkém Bostonu.

