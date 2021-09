Manuální investování na Zonky končí. Alternativou je Bondster

Průměrný roční výnos na Bondsteru je přitom 13,9 %.

Bondster vs. Zonky

Zonky ve svém vyjádření uvádí, že bude do budoucna pokračovat pouze se službou Zonky Rentiér. Jak se od sebe investování na Bondsteru a na Zonky Rentiér liší a jak dopadlo srovnání funkcí a zhodnocení?

Z hlediska hlavních parametrů Zonky Rentiér nabízí automatické investování v českých korunách s očekávaným výnosem okolo 3 % p.a., po započtení poplatků. Bondster nabízí investorům automatické i manuální investování s průměrným výnosem přes 7 % p.a. u investic v českých korunách a průměrným výnosem cca 14 % p.a. u eurových investic. Podrobnější srovnání hlavních parametrů včetně poplatků a dalších charakteristik nabízí tabulka níže.

3 hlavní výhody investování na Bondster.cz

1. Výnosy

Investoři na Bondsteru vydělávají v průměru 7,5 % ročně v českých korunách a v eurech 14 % ročně. Přičemž převádět eura na koruny a zpět lze jednoduše přímo na platformě. Aktuálně je tak průměrný historický výnos investorů 13,9 % ročně.

Dosažení uvedených výnosů je možné i při dostatečné diverzifikaci nejen mezi půjčkami, ale i mezi jednotlivými poskytovateli a druhy půjček, typem a výší zajištění půjček apod. V nabídce jsou i úvěry s výnosem 17,5 % p.a. a garancí zpětného odkupu v případě nesplácení.

2. Poplatky

Bondster účtuje poplatky pouze u investic do půjček v českých korunách a činí 1 % z investované částky za rok. Investice do půjček v eurech jsou pro investory zdarma.

3. Manuální investování

Bondster i Zonky Rentiér umožňují automatické investování. Pro investory, kteří upřednostňují vlastní výběr konkrétní půjčky, do které budou investovat, tato možnost na Bondsteru zůstává. A to včetně volby částky, kterou do půjčky zainvestují.

Na Bondsteru mají investoři dále přístup k informacím o jednotlivých půjčkách, aby investici správně vyhodnotili. Půjčky lze jednoduše filtrovat podle výše výnosu, poskytovatele půjčky, druhu zajištění a dalších parametrů.