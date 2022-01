Manipulační technika Toyota září s progresivními li-ionovými bateriemi

Proč jsou li-ionové baterie výhodné

Pro mnoho uživatelů manipulační techniky, zejména pro ty s vícesměnnými provozy, je klíčovým argumentem možnost průběžného dobíjení li-ionových baterií přímo v prostoru používání. Nemusí dojíždět do nákladných a prostorově náročných nabíjecích místností a obvykle u většiny vozíků baterii každý den několikrát měnit. Náhradní baterie také nejsou zadarmo. Naopak, jsou nákladné a celý manipulační proces prodražují.

Toyota s li-ionovými bateriemi dodává již téměř 25-30 % elektrických vozíků.

Pro obsluhu vozíků je práce s li-ionovou baterií mnohem jednodušší než s olověnou baterií. Stačí, když vozík připojí k nabíječce, kdykoli jej nepoužívá. S akurátním dodržováním správného režimu nabíjení olověných baterií jsou v mnoha provozech problémy, které vedou ke zkrácení životnosti baterií a časovým i finančním ztrátám. U li-ionových baterií se musí obsluha naučit jednoduché pravidlo – vozík stojí i pár minut = může se nabíjet.

Li-ionové baterie s úspěchem využívají i všechny největší novinky Toyoty uvedené na trh během posledních 18 měsíců: elektrické nízkozdvižné vozíky BT Tyro, BT Levio LWI160, retraky BT Reflex nebo čelní vysokozdvižné vozíky Toyota Traigo 80.

Přednosti li-ionové koncepce od Toyoty

Flexibilita při stavbě baterie, vyšší stabilita výkonu a rychlost nabíjení. Toyota vyrábí vlastní modulární li-ionové baterie s inteligentním softwarem BMS (Battery Management System), který sama vyvinula a který komunikuje s vozíkem a dosahuje o 30 % vyšší energetické účinnosti baterie. BMS, vlastně centrální řídicí systém, kontroluje všechny moduly, které tvoří jednu baterii. Je zárukou rychlé reakce na jakýkoli problém nebo nestabilitu napětí. Je vyvinut společně pro vozík i baterii. Tím je zajištěná účinná vzájemná komunikace stroj - baterie.

Baterie od Toyoty také pracují s rychlejší odezvou při dobíjení a jsou stabilní v dodávce proudu i napětí bez ohledu na aktuální stav nabití. To je velká změna oproti dosud nejrozšířenějším olověným bateriím i proti jiným li-ionovým bateriím s nižší hustotou.

Každá baterie se díky stavebnicové koncepci skládá z více modulů, které dodají potřebnou kapacitu. Stavebnicový koncept dovoluje konfigurovat kapacitu baterie podle různých kritérií i snadnou výměnu jednotlivých modulů.

Toyota používá baterie s nejvyšší hustotou (NCA články - Nickel Cobalt Aluminium Oxide) a s delší životností. Jeden bateriový modul je tvořen z několika článků a má vlastní kontrolní mikroprocesor, který hlídá teplotu a napětí v jednotlivých článcích. Díky revolučnímu uspořádání článků může být nově použita pro identický provoz levnější modulární baterie s nižší kapacitou a s menšími rozměry.

Vozíky s vyhřívanými li-ionovými bateriemi Toyota mohou bez problémů pracovat i v prostředí s teplotami pod bodem mrazu.

Moment, který si zapamatujete - 5krát delší životnost

Nadstandardní konstrukční kvalita, inovativní design Toyota, průběžná kontrola nabíjecího procesu a servisní podpora na nejvyšší úrovni umožňuje dosáhnout kolem 5 000 nabíjecích cyklů při hloubce vybití 80 %, to znamená až 5x delší životnost ve srovnání s olověnými bateriemi (vydrží průměrně 1 200 až 1 500 cyklů, ale realita je i méně než 1 000 cyklů). Modulární li-ionové baterie jsou konstru­ovány tak, aby dosáhly delší životnosti než vlastní stroj. Dosud tomu bylo vždy naopak – stroj přežil několik baterií. Vysoce kvalitní li-ionové baterie s delší životností přináší i více flexibility zejména při dlouhodobém pronájmu techniky (operativním leasingu).

Eliminujte důležitý nešvar olověných baterií - klesající výkon

Je zřejmé, že je efektivnější pracovat s manipulačním vozíkem, který podává dlouhodobě stabilní výkon než s vozíkem, jehož olověná baterie časem kapacitu a výkon ztrácí. U dosud nejrozšířenějších olověných baterií může s vybitím baterie klesat rychlost pojezdu i rychlost zdvihu, což vede ke snížení produktivity manipulace. To je nežádoucí situace, která navíc nemá jednoduché řešení, protože připojení olověné baterie k nabíječce dříve, než je baterie vybita na úroveň kolem 30-40 %, zase ubírá nabíjecí cykly a zkracuje její životnost. Této situaci se umí Toyota vyhnout nasazením vlastní nové li-ionové modulární baterie.

Další plusové body - menší baterie, vyšší rychlost nabíjení, nižší cena

Baterie s vyšší hustotou je účinnější, takže pro stejný objem práce si vystačíte s baterií nižší kapacity, a tedy levnější. Baterie s nižší kapacitou je také i v případě hlubšího vybití rychleji plně nabitá (max. 1 hodina proti 4-8 hodinám u olověných baterií). Při průběžném dobíjení navíc k hlubšímu vybíjení nedochází a i desetiminutové připojení k nabíječce vede k dostatečnému dobití a zajištění dlouhodobého bezproblémového nasazení.

Ušetříte za drahé a složité nabíjecí místnosti

Není třeba stavět nebo modernizovat nabíjecí místnosti - zabírají prostor a jsou zdrojem rizikových situací. Vozíku s li-ionovou baterií stačí jednoduché nabíjecí místo kdekoli v provozu, optimálně tam, kde vozíky nejčastěji parkují (odpočinková zóna) a kde je možné je kdykoli, bez časových ztrát vzniklých dlouhými přejezdy, rychle připojit k nabíječce, a to i na velmi krátkou dobu - například na dobu 10 - 15 minut (přestávky na svačinu, na toaletu, vyřizování administrativních záležitostí a podobně). To stačí na dobití baterie na další několikahodinový pracovní cyklus - až do příští krátké nebo delší přestávky.

Li-ionové baterie zvyšují celkovou bezpečnost a ekonomickou efektivnost manipulačních procesů. Při průběžném dobíjení odpadá riziková výměna baterie a práce s kyselinou. Obejdete se bez náhradních baterií a technicky složitých nabíjecích místností.

Toyota bezpečně a chytře ošetřila simultánní nabíjení

Průběžné nabíjení během krátkých přestávek ale znamená, že většina vozíků ve skladu může být připojena k nabíječkám ve stejné době (pokud nejsou manipulanti ve skladu rozděleni do několika skupin s jinými časy přestávek). Ani zde už není důvod k obavám. Krátkodobé riziko překročení povoleného odběru elektrické energie při intenzivním dobíjení většího množství vozíků během přestávek řešíme inteligentní sítí sestavené z jednotlivých nabíjecích stanic.

Každá nabíječka má zabudovaný systém DPL (Dynamic Power Limitation), který identifikuje výkonové úrovně jednotlivých vozíků a nasměruje optimální energii do vozíků, které ji nejvíce potřebují. Jednotlivé nabíječe komunikují mezi sebou a hrozí-li nadměrný odběr, jsou před­nostně dobíjeny jen nejvíce vybité baterie. Začátek nabíjení u baterií, které stále disponují vysokou kapacitou, je dočasně odložen. Další bonus tohoto řešení - každý bateriový modul měří teplotu a napětí svých článků samostatně a zajišťuje rovnoměrnou distribuci energie mezi články.

DPL reguluje tedy efektivně celkové energetické nároky nabíječek, aby se zabránilo drahým „výkonovým špičkám“ a nabíjení bylo co nejefektivnější, s minimálními energetickými ztrátami. Podniky tak mohou omezit celkové výdaje za energii a s tím spojené emise CO 2 . Nabití na potřebnou úroveň lze navíc dosáhnout v nejkratším možném čase.

Sledujte proces nabíjení s I_Site a eliminujte škody z nedbalosti obsluhy

Li-ionové baterie Toyota jsou zkonstruovány pro každodenní permanentní využívání v manipulačním procesu a stejně jako u mnoha jiných výrobků i jejich životnost může pozitivně nebo negativně ovlivnit zacházení ze strany obsluhy vozíku.

Některé aspekty bezpečného a ekonomického fungování si hlídá sama baterie a její software, jiné postupy můžete sledovat a včas zjednat nápravu díky nástrojům v rámci systému správy flotily Toyota I_Site jeho grafickým i datovým výstupům (monitoring správného nabíjení, sledování kolizí a nárazů).