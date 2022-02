Mám koupit štěrk, nebo kačírek? Jakou frakci? A bude ještě vůbec?

Na úvod trochu suchopárné, ale nezbytné teorie. Máme dva základní druhy kameniva – jedno vytváří kompletně příroda, druhé částečně člověk. Tzv. přírodní, neboli těžené kamenivo se většinou nijak neopracovává – už tisíce let je pro nás připravené v povodích, kam jej přinášely z hor řeky rozvodněné při tání ledovců. Dobýváme ho v pískovnách, a to většinou ve formě směsi jemného písku a hrubšího kameniva. Tzv. drcené kamenivo, neboli stavební kámen se těží v kamenolomech pomocí trhacích prací a mechanického rozpojování a následných úprav na technologických linkách, které prostřednictvím drcení určují velikost jednotlivých kamenů.

Je to hezky přehledné a jednoduché, že? Nebojte, to přejde. Těžaři a prodejci totiž naneštěstí používají stejné názvy pro různé druhy kameniva a tím laickou veřejnost poněkud matou. Čemu těžař říká štěrk, to v prodejně pořídíte pod názvem kačírek a jde o přírodní kamenivo těžené v pískovnách. Pro směs kameniva a písku se někdy používá souhrnný název štěrkopísek. Prodejce však chápe pojem štěrk jinak. Pro něj je to naopak to, co těžař nazývá stavebním či drceným kamenem a dobývá v kamenolomech. Veřejnost má pochopitelně tendenci přejímat spíše názvosloví prodejců, a tak není divu, že těžařům obecně příliš nerozumí…

Nerudovská otázka „Kam s ním“ se u obou druhů odvíjí od vlastností. Drcené kamenivo charakterizují ostré hry, nepravidelné tvary, drsný povrch a vysoká nasákavost. Hodí se proto především na podsypy pod dlažbu, vsaky, nezpevněné cesty či plochy a nejrůznější zídky. U podsypů obecně platí, že hrubší frakce patří dospod a jemnější nahoru. Na finální vyrovnání se nejlépe hodí frakce 4/8 (čísla udávají zjednodušeně řečeno velikost nejmenšího a největšího zrna v mm). Do vsaku dejte oblíbenou frakci 16/32 nebo hrubší, mezi zrny vzniknou póry, které pojmou velké množství vody (nemluvě o tom, že se rád „napije“ i samotný kámen). Nezapomeňte na průtočnou geotextílii, a to ideálně zespodu i shora, aby se kamenivo při deštích neplnilo nečistotami. U nezpevněných cest a ploch záleží na vašich preferencích. Pokud je nechcete mít hrbolaté, zvolte jemnější frakci, pokud se nechcete bořit, jděte do hrubší. Bahna se zbavíte tak jako tak. A nakonec zídky – u nich vás asi nepřekvapí, že nejvhodnější jsou největší frakce (například do populárních gabionů patří 63/125 a 150/300). Pak existují ještě specifické varianty drceného kameniva jako prosívka (frakce 0/x) nebo štěrkodrť (frakce 0/4), které se používají většinou pouze na nejrůznější obsypy a zásypy.

Přírodní kamenivo se vyznačuje zaoblenými tvary zrn s ohlazeným povrchem. Vzhledem ke svým vlastnostem je prakticky nezhutnitelné, a proto nachází široké využití například jako ideální dopadová plocha pod herní prvky. Kačírek se totiž chová částečně jako tekutina, která se při nárazu „rozteče“, a ztlumí ho tak. Mezi další oblíbené způsoby využití patří okapové chodníčky u domů, případně dekorace v zahradách či na okrajích a dnech zahradních jezírek. Smysl dává i využití přírodního kameniva na pochozí chodníčky podél záhonů, protože když po nich taháte hadici, oblázky minimalizují riziko jejího protržení. Musíte se však smířit s mírným nepohodlím a „bořením“ při chůzi. A nakonec specifický druh přírodního kameniva – písek. Ano, tak se mu říká v té úplně nejjemnější frakci. Použití je velmi široké – od pískovišť přes nejrůznější podsypy, zásypy a obsypy až po filtrace. Málokdo ví, že jsou to právě štěrkopísková podloží, která vytvářejí přirozené zázemí pro pitnou vodu. Proto se také vodárenské soustavy často budují záměrně v blízkosti pískoven.

Při objednávání kameniva narazíte ještě na jednu zákeřnost. Zatímco vy jako uživatel máte většinou představu o potřebném objemu, prodejce vyžaduje jako vstupní parametr hmotnost. Pokud si nejste jisti odhadem, pomůže vám jednoduchý orientační výpočet. Kubík stavebního či přírodního kamene frakce 16/32 váží 1,4 – 1,6 tuny, takže tuna kameniva vychází objemově na něco přes 0,6 m3. Pozor ale na to, že u jiných frakcí vycházejí přepočty jinak kvůli odlišnému objemu vzduchových mezer. Když chcete mít jistotu, musíte trochu googlit. Obecně platí: čím větší frakce, tím nižší hmotnost na jednotku objemu.

A na závěr jedna záludná otázka: víte proč se kačírku říká kačírek? Protože přírodní kameny připomínají tzv. gastrolity v kachních žaludcích, které slouží k lepšímu rozmělnění potravy. Ve světě kameniva je takových podivností mnoho. A vůbec nejpodivnější je, že kamenivo v Česku i ve světě v posledních letech dramaticky dochází. Podle údajů České geologické služby u nás do 10 let skončí 60 % ze 149 pískoven a 204 kamenolomů. Důvod přitom není ten, že bychom neměli zásoby, ale že otevření nových ložisek naráží na odmítavý postoj dotčených obcí a obyvatel. Tedy těch samých, kdo pro kamenivo pravidelně jezdí do stavebnin. Není to ironie? A ještě pikantnější je, že pokud vám jde o životní prostředí, boj proti pískovnám a kamenolomům vede úplně opačným směrem. Spotřeba bude tak jako tak spíše narůstat, a proto bude jediným efektem prodloužení vzdáleností mezi ložisky a prodejnami a nárůst nákladní dopravy. Nehledě na to, že z pískoven a kamenolomů se velice často stávají atraktivní přírodní lokality s výskytem vzácných druhů.