Malý studentský sen, který dokáže spojit české i mezinárodní vzdělání

Studentům nabízí nejen velmi kvalitní přípravu v oblasti tradičního českého učiva, ale také možnost dosáhnout mezinárodního středoškolského diplomu. Navíc způsobem, který plně zohledňuje jejich zájem a časové možnosti.

Sunny Canadian International School vzdělává studenty v České republice již téměř 20 let, navštěvuje ji více než 600 žáků a studentů a dosahuje dlouhodobě vynikajících měřitelných výsledků. Navíc s důrazem na zážitkovou pedagogiku a outdoorové aktivity. V Národních srovnávacích zkouškách byla nejlepší školou v celkovém pořadí v anglickém jazyce, akcentuje jazykovou přípravu v dalších jazycích, mezinárodní zkoušky a pyšní se 100%-ní úspěšností v oblasti přijímání na VŠ v ČR i zahraničí.

Zřizovatelkou je Ing. Alice Štunda, jež školu neúnavně neustále vylepšuje a společně se svým pedagogickým týmem pod vedením PhDr. Kateřiny Kožnarové udržuje tuto instituci velmi svěží, moderní a aktivní. Nepřehlédnutelná budova školy stojí v Jesenici-Zdiměřicích, kam studenti a učitelé jezdí 10 minut autobusem ze stanice metra Opatov.

Paní Štundo, o Sunny Canadian se všeobecně ví, že je velmi aktivní školou a gymnáziem, ale co je Sunny Canadian pro vás?

Sunny Canadian je pro mě mým životním projektem, posláním a obrovskou láskou a současně zhmotněním představ členů pedagogického týmu o vzdělávání ve 21. století. Je to netradiční kombinace akademicky velmi silné plně dvojjazyčné školy a gymnázia spolu s podporujícím prostředím a špičkovým kariérovým poradenstvím již od nižších ročníků základní školy. Pod střechou Sunny Canadian International School najdete česko-kanadskou mateřskou školku, základní školu a gymnázium. Vychovává 630 žáků a studentů, kteří si uvědomují, že jejich dvojjazyčnost je do života obrovským bonusem a staví je na jinou startovní čáru. Je to škola s mezinárodní energií a aby škola skutečně dobře fungovala, nesmí se její energie zastavit, je třeba stále aktivně hledat co nejoptimálnější nastavení a neusínat na vavřínech. Atmosféra školy, vzájemná důvěra studentů a pedagogů, měřitelné výsledky, společné zážitky a rozvoj talentu studentů jsou samozřejmě základem.

Máte velmi jedinečně postavenou nabídku vašeho gymnázia. Co přesně to pro studenty znamená?

Takový malý studentský sen. Podstatné zohlednění zájmů studentů a program ušitý každému studentovi vlastně na míru. Pokud Vás baví například politologie a historie, můžete si v mezinárodním programu AP Capstone poskládat předměty dle svého vlastního zájmu a výrazně se tak specializovat. Navíc v takovém časovém horizontu, který Vám stále poskytne dostatek volného času na sport či další koníčky. Součástí programu jsou také předměty, které Vás naučí pro univerzitní kariéru to nejdůležitější – kvalitní akademické práci se zdroji. Vytříbí také Vaše dovednosti psaného projevu a schopnosti organizovat dobře svůj čas. Celé pojetí studia vede studenty k velké míře samostatnosti, což je velmi důležité.

Co se skrývá za AP Capstone či AP International Diploma?

AP je zkratkou pro Advanced Placement. Je to mezinárodní program s pečlivě sestaveným učivem v mnoha předmětech pokrývajících celou škálu zájmu studentů. Každý předmět je zakončen mezinárodní zkouškou na úrovni prvních ročníků zahraničních vysokých škol s celosvětovou platností. Zkoušky od roku 1952 zajišťuje americká organizace College Board. V květnu je každoročně skládá více než dva miliony studentů z celého světa a jsou po celém světě uznávané univerzitami v přijímacím řízení. Na zkoušky se u nás ve škole mohou studenti v rámci výuky připravit a ve spolupráci s CTM Academy je pak složit. Některé AP předměty skládají všichni naši studenti a jiné si studenti mohou volit podle svého zájmu, což umožní ušít jim gymnaziální vzdělání doslova na míru. To je podstatou diplomu AP Capstone. V AP International Diploma si předměty volíte v jednotlivých předmětových oblastech. Vzdělání je tedy všeobecnější a více připomíná program International Baccalaureate (IB). Na naší škole však všichni studenti skládají také českou maturitu, jejíž laťku vyučující českého programu nastavují velmi vysoko. Student tedy může končit školu jak s diplomem AP Capstone/International Diploma, tak s českou maturitou.

Pro českou veřejnost je asi známější program IB, jak se od sebe liší?

V programu IB donedávna učila dlouhou řadu let ředitelka naší školy PhDr. Kateřina Kožnarová. O obou programech říká, že jsou skvělé a učivo jednotlivých předmětů obou z nich podléhá samozřejmě pravidelné revizi. Je tak poměrně aktuální, věnuje se současným tématům a vždy akcentuje mezinárodní rozměr vzdělávání. Jako velký příznivec programu IB, ale paní ředitelka tvrdí, že AP International Diploma či AP Capstone mají oproti IB hned několik obrovských výhod: zkoušky AP studenti skládají v průběhu celých 4 let gymnázia, nikoliv všechny najednou. Míra stresu, kterou student u IB zkoušek zažívá, je výrazně vyšší než u AP, kde můžete skládat jednu či dvě zkoušky za rok. Rozložení AP zkoušek do čtyř let studia podporuje duševní zdraví a pohodu studentů. A snadněji se tak skloubí s plnou českou maturitou, kterou naši studenti vykonávají. AP zkoušky pak měří skutečnou znalost kurikula než schopnost odolávat velké míře stresu a naučit se velký objem informací. V programu AP má navíc student výrazně větší možnost individuální volby předmětů. Snadno se tak specializuje a není nucen do studia předmětů, které ho až tak nezajímají. Představte si, že např. jako budoucí medik můžete mít jen biologii, chemii a třeba dvě různé varianty fyziky, vždy zaměřené na jinou oblast této vědy. Samozřejmě pak musíte absolvovat akademické předměty AP Seminar a AP Research, které však, na rozdíl od IB, umožňují studentům pracovat v týmech. To je opravdu obrovským přínosem pro každého studenta!

Které zahraniční univerzity uznávají AP?

Výsledky Advanced Placement zkoušek jsou uznávány univerzitami v USA, Kanadě a v dalších 100 zemích po celém světě, a to v přijímacím řízení i prvních ročnících studia. Velkým přínosem složení AP zkoušky je nejen získání lepšího umístění v přijímacím žebříčku, ale také získání studijních kreditů. Téměř všechny univerzity v USA poskytují kredity za složené AP zkoušky a studenti tak šetří v prvních ročnících čas i peníze. AP zkoušky v přijímacím řízení zohledňují univerzity ve Velké Británii (např. Cambridge nebo Oxford), ale také univerzity v Rakousku, Dánsku, Německu, Holandsku. Programy AP Capstone či AP International Diploma jsou velmi ceněné.

Nakolik jsou AP zkoušky či celý diplom přínosem i pro žáky, kteří zvolí pro své další studium české univerzity?

AP diplom, ale i jednotlivé zkoušky zohledňuje i v České republice řada univerzit mezi nimiž bych jmenovala například Univerzitu Karlovu, Masarykovu univerzitu, Českou zemědělskou univerzitu nebo Technickou univerzitu v Liberci. Ale nejde jen o přijímací zkoušky. Studenti si z těchto programů díky předmětům AP Seminar a AP Research odnášejí znalosti na univerzitní úrovni daného předmětu v kombinaci s řadou studijních dovedností. Určitě Vám detailní informace o AP programu může poskytnout na českém trhu i Centrum talentované mládeže – CTM Academy, se kterými již mnoho let spolupracujeme a úspěšně rozvíjíme talent našich studentů. O talentu nestačí mluvit, je třeba studentům skutečně nabídnout dostatek příležitostí k jeho rozvoji.

Co kromě AP International Diploma charakterizuje vaše gymnázium?

Toho je opravdu hodně. Škola má ojediněle silnou základnu Ceny vévody z Edinburghu, účastní se jí většina studentů. Před týdnem přebírala skupina našich studentů již zlatý odznak. Řada studentů je nově aktivní v Debatní lize a některé v poslední době zaujal Model UN – simulovaná jednání OSN. Minulý víkend byli naši studenti na jednáních Evropského parlamentu mládeže a vedli si skvěle. Jako jediná škola máme kompletní metodiku studentských stáží, které jsou plnohodnotnou součástí našeho studijního programu. Studenti velmi vítají pestrou nabídku volitelných předmětů. Dále mají všichni studenti příležitost absolvovat v průběhu studia několik vzdělávacích odborně vedených výletů po metropolitních městech Evropy a každý rok i oblíbený Sportovní týden a celou řadu dalších outdoorových aktivit a expedic, často na velmi zajímavá místa. Zapsat se mohou studenti také např. do Science society nebo absolvovat intenzivní přípravku na studium medicíny. V neposlední řadě máme opravdu výjimečný pedagogický sbor a radostnou a neformální atmosféru. Naši učitelé jsou velmi inspirativní osobnosti, které navíc studenty dokáží velmi dobře akademicky připravit. Naše škola je v jedné větě unikátní kombinací srdečnosti, pohody a vysoké akademické kvality.

Kde studují absolventi SCIS?

Díky náročným a zároveň lidským učitelům se studenti po složení české a popřípadě mezinárodní maturity hlásí na prestižní české i zahraniční univerzity a ve studiu jsou dál úspěšní. V minulém maturitním ročníků zůstala polovina studentů studovat univerzity v České republice a polovina vyrazila do světa: Kanada, Velká Británie, Rakousko, Holandsko atd. Výběr školy je velmi důležitý a není v dnešní době snadné se ve všem zorientovat a zhodnotit příležitosti a možnosti. Proto je potřeba žákům a studentům poskytovat po celou dobu studia kvalitní kariérové poradenství a pomoc s nalezením jejich talentu. Již roky říkám, že úkolem školy je kromě jiného pomoci žákům a studentům probudit jejich talent a na jeho základě je dobře připravit na to, aby mohli jít v životě za svým snem.

Děti si pod Sunny střechou vychováváte již od dvou let. Je možné se na základní školu či gymnázium připojit později?

Ano, ale samozřejmě je nutné splnit požadavky na přijetí a mít kus toho pověstného štěstíčka, aby bylo v dané třídě místo. Plně si uvědomujeme, že to není pro nové žáky vždy jednoduché, a proto pro ně máme vypracovaný velmi dobrý podpůrný systém, aby co nejrychleji dohnali nejen angličtinu, ale i ostatní znalosti, které jsou nutné k úspěšnému studiu u nás.

V tomto oboru se pohybujete přes 20 let. Co byste v dnešní době doporučili rodičům, kteří vybírají školu pro své dítě? Či jakou radu byste dala žákům, kteří pro sebe hledají tu pravou školu?

Školu určitě nelze vybírat podle obrázků, předtočených videí či webových prezentací. Pokud to situace spojená covidem dovolí, dojděte se do školy podívat, promluvte si s učiteli a studenty, nadýchněte se atmosféry. Ideální jsou tzv. zkušební dny, kdy se žák na den či dva stane žákem vybrané školy. Je to jeden z mála způsobů, jak se žák či student může skutečně seznámit s tím, jak probíhá výuka, jak se studenti připravují na nejrůznější zkoušky a certifikáty, jaký je vnitřní život školy. Zároveň si ujasní, zda toto je prostředí, kde vidí svou budoucnost v následujících několika letech a zda měřitelné výsledky dosahují úrovně, kterou od školy očekáváte. Hodně se ptejte na všechno, co Vás zajímá. A vybírejte hlavně srdcem, ať do školy chodíte rádi, vždyť škola se vždy na několik let stane pro své žáky/studenty druhým domovem. A jestli chcete, přijďte se podívat k nám. Den otevřených dveří do naší školky, základní školy i gymnázia se koná 10. 11. 2021 a čekají Vás zcela individuální komentované prohlídky školy, určitě ale doporučuji si zavolat a termín dopředu zarezervovat. Tak jako tak přeji všem žákům, kteří právě řeší výběr školy, šťastnou ruku při výběru a nezapomenutelná školní léta.