Maledivy – vodní ráj to napohled

Místo autobusů lodě, místo taxíků hydroplány. Vítejte v Maledivské republice, nejmenší asijské zemi, alespoň co se rozlohy týče. Je tvořena téměř dvěma tisícovkami ostrovů, z nichž pouze desetina je obydlených. Nejsou to však obydlí ledasjaká. Na Maledivách prezentují svoje nápady nejlepší architektonické ateliéry světa, takže zde najdete hotely na špičkové úrovni, a to nejen pokud jde o pohodlí, diskrétnost a design, ale ohromují i z technologického hlediska. Jsou často energeticky soběstačné a provozovány v maximálním ekologickém režimu. A všechny tyto resorty osobně a pravidelně navštěvují Private Travel Designeři privátní cestovní kanceláře Exclusive Tours. Proč?

Díky pravidelným poznávacím cestám má totiž každý její Private Travel Designer výjimečné know-how, vyzná se ve světových destinacích, hotelech i dopravě, a při plánování dovolených pro náročnou klientelu tak vybírá z prověřených služeb. Veronika Robin, Director of Sales privátní cestovní kanceláře Exclusive Tours, k práci Private Travel Designerů dodává: „Nejen, že naši Private Travel Designeři dokáží vymyslet skvělou dovolenou, jsou také vynikajícími organizátory. Postarají se o to, aby vše fungovalo, jak má, a v případě, že je potřeba vyřešit nečekaný problém, jsou klientům kdykoliv k dispozici.“

Ostrovy luxusu a maximální pohody

Toužíte po snové dovolené s potápěním a sněhobílými plážemi? Na Maledivách jsou bezkonkurenční. Tyto ostrůvky se svými tyrkysovými lagunami vám poskytnou klid a soukromí spolu s nezapomenutelnou atmosférou. Přestože pravděpodobně zůstanete na jednom ostrově, nudit se rozhodně nebudete. Luxusní resorty nabízejí širokou škálu aktivit, včetně potápění s mantami, šnorchlování a tenisových kurtů. Vychutnáte si tu výbornou místní i mezinárodní kuchyni, která je v resortních restauracích na velmi vysoké úrovni, a podmořská restaurace může být vaším dalším gastronomickým zážitkem. A právě Private Travel Designeři CK Exclusive Tours vám díky svým znalostem najdou resort nebo resorty, které vám budou vyhovovat ve všech možných aspektech.

Filozofií privátní cestovní kanceláře Exclusive Tours je být klientům tím nejbližším a nejspolehlivějším partnerem v oblasti cestování a umožnit jim zažít a vychutnat si ty nejúchvatnější zážitky a luxus, které si zapamatují navždy. „Naši klienti si zaslouží jen to nejlepší, a proto jsou všechny naše služby naprosto individuální, na míru a vše je několikanásobně kontrolováno a ověřeno,“ doplňuje Dominik Kohel, CEO Exclusive Tours.

Váš dokonalý den na Maledivách

Ráno si necháte šéfkuchařem připravit snídani a pak vyrazíte na pláž, kde už budete mít připravená lehátka, obsluha vás bude oslovovat jménem a přinese vám váš oblíbený nápoj. Jestli ale plánujete proležet celý týden na pláži, pravděpodobně se vám to nepodaří. Pláž je sice téměř synonymem Malediv, ale vody omývající atoly toho nabízejí tolik, že vám to prostě nedá.

Až si nasadíte ploutve a potápěčskou masku a ponoříte hlavu pod hladinu, naskytne se vám neuvěřitelný pohled. Připadáte si jako v dokumentárním filmu Davida Attenborougha. Anebo jako v kresleném snímku Hledá se Nemo. Všudypřítomné dorůžova zbarvené mořské sasanky totiž obývají klauni očkatí. Potkáte zajisté i mořskou želvu, kterých tu je kolem také požehnaně. Jste spíš na větší tvory? Máte je mít. Není mnoho míst na světě, kde vám celý výhled na svět zakryje jedna jediná ryba. Tedy vlastně paryba. Žralok veliký je opravdu veliký. Může dorůst až dvanáct metrů. Impozantní tvor je ale dobrák od ploutve. Svou obří tlamou filtruje plankton, pomalu brázdí oceány a s turisty na Maledivách má společné to, že se velmi rád povaluje na hladině. Tam ho také můžete spatřit, udělat si s ním selfie, případně ho se šnorchlem pozorovat pár metrů pod vodou. Jen tak vám neuplave, tenhle kolos málokdy vyvine rychlost větší než pět kilometrů za hodinu. To manta obrovská je rychlejší. A elegantnější. Pohyb jejích ploutví připomíná mávání ptačími křídly, a pokud máte štěstí a připluje celé hejno těchto nádherných obřích mořských bytostí, spatříte dechberoucí spektákl připomínající dílem let a dílem tanec. Za mantami se cíleně jezdí, místní totiž vědí, kde mají své ‚čisticí stanice‘, tedy místo, kde se vyskytují rybky, které manty zbavují parazitů.

Po příjemném obědě si to namíříte do místního SPA, kde se o vás postarají tak, že se vám pak nebude chtít odejít. Odpoledne můžete zasvětit vodním sportům, rybaření nebo si v klidu užívat paprsků slunce. Večer pak pro vás personál v případě zájmu připraví večeři přímo na pláži. Při svitu měsíce si tak vychutnáte výtečné jídlo a společnost milované osoby nebo rodiny.

Pokud jedete pouze v páru a právě jste si řekli své ano, není na světě lepšího místa, kam to odjet řádně oslavit. Maledivy jsou pro líbánky jako stvořené. V resortech z portfolia privátní cestovní kanceláře Exclusive Tours se o vás budou starat tak, že si budete připadat jako v ráji. Odpočinete si od všedního shonu a naplno se budete moci věnovat jeden druhému. Váš pobyt bude plný překvapení a malých pozorností, o které se postará Exclusive Tours a hotelový personál.

„Nejlepším obdobím pro návštěvu Malediv je listopad až duben, obzvlášť oblíbená doba návštěv je během Vánoc a kolem Nového roku, kdy na Maledivy cestuje téměř celý svět. Dovolené na Maledivách v tomto období s našimi klienty proto plánujeme už v období letních prázdnin a v září, kdy je ještě z čeho vybírat. Výjimkou nejsou ani rezervace půl až rok dopředu,“ podotýká Kristýna Kopečková, Product Manager téže cestovní kanceláře.