Magnézium může pomoci při svalových křečích. Jak to funguje?

Podívejte se na video jak magnézium pomáhá při prevenci svalových křečí. Křeče a bolesti svalů vznikají nejčastěji v důsledku jejich přetížení a vlivem nedostatku minerálů, především magnézia.

Svalová křeč je nepříjemný, prudký a bolestivý stah svalů. Nejčastěji postihuje lýtkové svaly, zadní stehenní sval a další intenzivně zatěžované svalové skupiny. Podívejte se na video jak magnézium pomáhá při prevenci svalových křečí.

Co může způsobit nedostatek magnézia (hořčíku)?

Důvodů, proč může v těle magnézium chybět může být víc. Je to například při jeho nedostatečném příjmu stravou, při nadměrné konzumaci alkoholu, osvěžujících nápojů obsahujících fosfáty, nebo při zvýšeném vylučování průjmem, či pocením. Pokud se v těle úbytek magnézia dostatečně nekompenzuje příjmem z potravy, nebo z přípravků, které obsahují magnézium, může nastat více problémů. Jedním z nich jsou svalové křeče.

Jak vznikají svalové křeče?

Svalová křeč postihne během života téměř každého z nás. Náhlá ostrá bolest trvající od pár vteřin až po několik minut je natolik nepříjemný a bolestivý stav, že člověka v danou chvíli doslova paralyzuje.

Křeče a bolesti svalů vznikají nejčastěji v důsledku jejich přetížení při náročné práci a sportovní aktivitě a vlivem nedostatku minerálů, především magnézia.

Co je svalová křeč?

Svalová křeč je prudký stah svalů. Při svalovém stahu vzniká ve svalovině napětí a sval se svojí činností zkracuje. Křeč nejčastěji postihuje lýtkové svaly a další intenzivně zatěžované svalové skupiny, například zadní stehenní sval. Mezi svalové křeče, které mohou být způsobeny nedostatkem magnézia, řadíme i záškub v oku (tik v oku).

Jak to funguje?

Kosterní sval je tvořen svalovým snopcem, který se skládá ze svalových vláken. Součástí svalového vlákna je aktin a myozin, kteří zajišťují pohyb a udržení svalového napětí. Pravidelné uspořádání aktinu a myozinu vytváří tvz. proužkování ve svalu.

Svalový stah neboli kontrakce je proces, při kterém ve svalovině vzniká napětí a sval se svou činností zkracuje. Při vyšší koncentraci vápníku ve svalovém vláknu se zvyšuje pravděpodobnost svalových křečí.

Náhlý a nežádoucí svalový stah je zprostředkován ionty vápníku, díky kterému dojde k posunu aktinu a myozinu.

Magnézium působí jako prevence při svalových křečích.

Při dostatečném příjmu magnézia, je ve svalovém vláknu magnézia dostatek. Magnézium přítomné ve svalu přirozeně blokuje vápník, který se účastní nežádoucí fáze náhlého zkrácení svalu – křeče. Tím, že magnézium udržuje vápník mimo prostor buněk, chrání systém proti „předráždění“ (v tomto případě „nechtěnému“ posunu aktinu a myozinu) a zamezuje tak křečím a záškubům.

Nedostatek magnesia ve svalovém vláknu tak může způsobit riziko svalových křečí. Při dostatečné hladině magnézia ve svalu se naopak redukuje riziko vzniku svalových křečí.

Jak doplnit magnézium?

V případě, že se dostatečný příjem tohoto důležitého minerálu nedaří doplňovat běžnou stravou, je vhodné jej doplnit například přípravky na bázi organických sloučenin magnézia, které jsou dobře rozpustné, a dosahují tak dobré biologické dostupnosti magneziových iontů. Příkladem takové organické sloučeniny je magnézium orotát, což je organická forma kombinace magnézia a kyseliny orotové, díky které se přijaté magnézium lépe vstřebává, čímž se zvyšuje jeho využitelnost.

Magnerot® – jediné magnézium s kyselinou orotovou, díky které se magnézium lépe vstřebává.

Magnerot® je jediný lék s obsahem magnézia a kyseliny orotové. Jedna tableta obsahuje magnesii orotas dihydricus 500 mg (odpovídá 32,8 mg magnesia)

Léčivý přípravek Magnerot® je určen k léčbě poruch svalové a srdeční činnosti vyvolaných nedostatkem hořčíku, jako jsou křeče ve svalech, tetanie (svalové záškuby) nebo angina pectoris. Dále je užíván, dojde-li k nedostatku hořčíku následkem jednostranné výživy nebo užívání různých léků (proti početí, močopudných nebo projímavých), alkoholismu nebo nedostatečné kompenzace nadměrné spotřeby hořčíku (v období kojení nebo ve stresových situacích). Přípravek se užívá rovněž v těhotenství (riziko předčasného porodu, preeklampsie), při některých poruchách srdečního rytmu, zejména způsobených předávkováním digitalisových glykosidů a při arteriosklerose. K ochranné terapii proti srdečnímu infarktu a nekrózám myokardu, arteritidě a stenokardii.

Magnerot® 500 mg tablety je volně prodejný léčivý přípravek s obsahem magnesii orotas dihydricus, určený k vnitřnímu užití. Léčivý přípravek Magnerot® 500 mg 50 tbl., 100 tbl. a 200 tbl. není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím léčivého přípravku Magnerot® 500 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem a pozorně si přečtěte příbalový leták s informacemi pro uživatele. Další informace naleznete na www.sukl.cz.

