Magnézium může pomoci při svalových křečích. Jak to funguje?

Komerční sdělení
Podívejte se na video, jak magnézium pomáhá při prevenci svalových křečí. Křeče a bolesti svalů vznikají nejčastěji v důsledku jejich přetížení a vlivem nedostatku minerálů, především magnézia.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

| foto: Wörwag Pharma GmbH

Svalová křeč je nepříjemný, prudký a bolestivý stah svalů. Nejčastěji postihuje lýtkové svaly, zadní stehenní sval a další intenzivně zatěžované svalové skupiny. Podívejte se na video, jak magnézium pomáhá při prevenci svalových křečí.

Co může způsobit nedostatek magnézia (hořčíku)?

Důvodů, proč může v těle magnézium chybět, může být víc. Je to například při jeho nedostatečném příjmu stravou, při nadměrné konzumaci alkoholu, osvěžujících nápojů obsahujících fosfáty nebo při zvýšeném vylučování průjmem, či pocením. Pokud se v těle úbytek magnézia dostatečně nekompenzuje příjmem z potravy nebo z přípravků, které obsahují magnézium, může nastat více problémů. Jedním z nich jsou svalové křeče.

Jak vznikají svalové křeče?

Svalová křeč postihne během života téměř každého z nás. Náhlá ostrá bolest trvající od pár vteřin až po několik minut je natolik nepříjemný a bolestivý stav, že člověka v danou chvíli doslova paralyzuje.

Křeče a bolesti svalů vznikají nejčastěji v důsledku jejich přetížení při náročné práci a sportovní aktivitě a vlivem nedostatku minerálů, především magnézia.

Co je svalová křeč?

Svalová křeč je prudký stah svalů. Při svalovém stahu vzniká ve svalovině napětí a sval se svojí činností zkracuje. Křeč nejčastěji postihuje lýtkové svaly a další intenzivně zatěžované svalové skupiny, například zadní stehenní sval. Mezi svalové křeče, které mohou být způsobeny nedostatkem magnézia, řadíme i záškub v oku (tik v oku).

Jak to funguje?

Kosterní sval je tvořen svalovým snopcem, který se skládá ze svalových vláken. Součástí svalového vlákna je aktin a myozin, kteří zajišťují pohyb a udržení svalového napětí. Pravidelné uspořádání aktinu a myozinu vytváří tzv. proužkování ve svalu.

Svalový stah neboli kontrakce je proces, při kterém ve svalovině vzniká napětí a sval se svou činností zkracuje. Při vyšší koncentraci vápníku ve svalovém vláknu se zvyšuje pravděpodobnost svalových křečí.

Náhlý a nežádoucí svalový stah je zprostředkován ionty vápníku, díky kterému dojde k posunu aktinu a myozinu.

Magnézium působí jako prevence při svalových křečích.

Při dostatečném příjmu magnézia je ve svalovém vláknu magnézia dostatek. Magnézium přítomné ve svalu přirozeně blokuje vápník, který se účastní nežádoucí fáze náhlého zkrácení svalu – křeče. Tím, že magnézium udržuje vápník mimo prostor buněk, chrání systém proti „předráždění“ (v tomto případě „nechtěnému“ posunu aktinu a myozinu) a zamezuje tak křečím a záškubům.

Nedostatek magnesia ve svalovém vláknu tak může způsobit riziko svalových křečí. Při dostatečné hladině magnézia ve svalu se naopak redukuje riziko vzniku svalových křečí.

Jak doplnit magnézium?

V případě, že se dostatečný příjem tohoto důležitého minerálu nedaří doplňovat běžnou stravou, je vhodné jej doplnit například přípravky na bázi organických sloučenin magnézia, které jsou dobře rozpustné, a dosahují tak dobré biologické dostupnosti magneziových iontů. Příkladem takové organické sloučeniny je magnézium orotát, což je organická forma kombinace magnézia a kyseliny orotové, díky které se přijaté magnézium lépe vstřebává, čímž se zvyšuje jeho využitelnost.

Magnerot® – jediné magnézium s kyselinou orotovou, díky které se magnézium lépe vstřebává.

Magnerot® je jediný lék s obsahem magnézia a kyseliny orotové. Jedna tableta obsahuje magnesii orotas dihydricus 500 mg (odpovídá 32,8 mg magnesia)

Léčivý přípravek Magnerot® je určen k léčbě poruch svalové a srdeční činnosti vyvolaných nedostatkem hořčíku, jako jsou křeče ve svalech, tetanie (svalové záškuby) nebo angina pectoris. Dále je užíván, dojde-li k nedostatku hořčíku následkem jednostranné výživy nebo užívání různých léků (proti početí, močopudných nebo projímavých), alkoholismu nebo nedostatečné kompenzace nadměrné spotřeby hořčíku (v období kojení nebo ve stresových situacích). Přípravek se užívá rovněž v těhotenství (riziko předčasného porodu, preeklampsie), při některých poruchách srdečního rytmu, zejména způsobených předávkováním digitalisových glykosidů a při arteriosklerose. K ochranné terapii proti srdečnímu infarktu a nekrózám myokardu, arteritidě a stenokardii.

Magnerot® 500 mg tablety je volně prodejný léčivý přípravek s obsahem magnesii orotas dihydricus, určený k vnitřnímu užití. Léčivý přípravek Magnerot® 500 mg 50 tbl., 100 tbl. a 200 tbl. není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím léčivého přípravku Magnerot® 500 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem a pozorně si přečtěte příbalový leták s informacemi pro uživatele. Další informace naleznete na www.sukl.cz.

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

Světelná výstava Evropa rozzářila Prahu

Komerční sdělení

Pražské Žluté lázně se rozzářily statisíci světly. Nabízejí zážitek pro celou rodinu.

Jubilejní vánoční „Bosch Svařák“ rozzářil znovu Jihlavu

Komerční sdělení
Jubilejní vánoční „Bosch Svařák“ rozzářil znovu Jihlavu

Tradiční akce přilákala tisíce návštěvníků a pomohla Nemocnici Jihlava.

Nové výzvy energetiky

Komerční sdělení

Podle Pavla Vávry, jednatele společnosti Voltcom, prochází česká energetika transformací. „Má obrovský potenciál růstu,“ říká.

Čtvrtstoletí technologií, lidí a života v šumavském rytmu

Komerční sdělení
ČTVRTSTOLETÍ TECHNOLOGIÍ, LIDÍ A ŽIVOTA V ŠUMAVSKÉM RYTMU

Když se řekne Rohde & Schwarz Vimperk, nejde jen o továrnu. Je to příběh lidí, technologií a místa, kde se průmyslová tradice proměnila v moderní centrum špičkové výroby. V roce 2026 uplyne 25 let od...

Krajské dotační programy pro rok 2026 byly schváleny

Komerční sdělení
Krajské dotační programy pro rok 2026 byly schváleny

Ústecký kraj každoročně vyhlašuje dotační programy, díky kterým mohou nejrůznější organizace žádat krajský úřad o finanční podporu v oblasti školství, kultury, památkové péče, zdravotnictví či...

23. prosince 2025

Stěhování těžkých břemen a strojů až do 300 tun už dnes není problém

Komerční sdělení
Stěhování těžkých břemen a strojů až do 300 tun už dnes není problém

JUMBO stěhování, s.r.o. je česká firma poskytující profesionální stěhovací služby. Zajišťuje stěhování těžkých břemen a strojů o hmotnosti až 300 tun včetně jejich montáže a demontáže a kompletního...

23. prosince 2025

Věděli jste, jak zinek pomáhá vaší imunitě?

Komerční sdělení

V období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění je velmi pravděpodobné, že se nakazíme virem a naše imunita bude muset několik dní bojovat s následky infekčního onemocnění. Užitečným pomocníkem...

23. prosince 2025

Magnézium může pomoci při svalových křečích. Jak to funguje?

Komerční sdělení

Podívejte se na video, jak magnézium pomáhá při prevenci svalových křečí. Křeče a bolesti svalů vznikají nejčastěji v důsledku jejich přetížení a vlivem nedostatku minerálů, především magnézia.

23. prosince 2025

Nošovický Hyundai a ochránci přírody obnovují beskydské louky

Komerční sdělení

Hyundai a organizace ČSOP Salamandr společně pečují o beskydské louky, vysázely 22 tisíc stromků a podporují tak biodiverzitu a zachování tradičního rázu krajiny. Ochránci navíc využívají...

22. prosince 2025

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

22. prosince 2025

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

22. prosince 2025

Expert CYBEXu Ščepka varuje: Péřová bunda do autosedačky nepatří

Komerční sdělení

Zimní období svádí k tomu děti v autě „pořádně obléct“. Právě silné bundy a kombinézy ale mohou v autosedačce výrazně snížit bezpečnost dítěte.

22. prosince 2025

Konec čekání na CD: Nemocnice posílají snímky lékařům digitálně

Komerční sdělení

Digitalizace zdravotnictví zrychluje výměnu dat. Výměnná síť mDEX už pomáhá a funguje kromě Česka i v největších slovenských státních nemocnicích včetně UNLP Košice, kde je spolupráce přínosem pro...

22. prosince 2025

Svoz vánočních stromků od kontejnerových stání v Ostravě

Komerční sdělení
Odstrojený vánoční stromek v příslušném kontejneru

V Ostravě bude opět probíhat svoz odstrojených vánočních stromků od kontejnerových stání v blízkosti sídlištní a bytové zástavby, tedy tam, kde na těchto stanovištích stojí kontejnery o objemu 1100...

22. prosince 2025

Umělá inteligence jako pomocník pro každodenní život.

RR AI

Umělá inteligence jako pomocník pro každodenní život. Realiťák roku ve spolupráci s Reality.iDNES podporuje nový kurz AI osobní asistent. Umělá inteligence se v posledních letech stává běžnou...

20. prosince 2025  7:12

Světelná výstava Evropa rozzářila Prahu

Komerční sdělení

Pražské Žluté lázně se rozzářily statisíci světly. Nabízejí zážitek pro celou rodinu.

19. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.