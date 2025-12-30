Magnetické stavebnice děti zabaví a nenápadně rozvíjí

Komerční sdělení
Najít hračku, která děti zaujme, vydrží déle než pár dní a zároveň má smysl i z pohledu rozvoje, je těžké. V poslední době si získávají oblibu magnetické stavebnice. Děti s nimi dokážou strávit dlouhý čas při soustředěné hře, aniž by potřebovaly obrazovku.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Magnetické stavebnice | foto: Unimagnet.cz

Magnetické stavebnice se díky vestavěným magnetům snadno spojují, drží pohromadě a umožňují stavět i prostorově složitější konstrukce. Co na první pohled působí jako hra, je ve skutečnosti přirozený trénink motoriky, logiky i představivosti.

Proč magnetické stavebnice děti tolik přitahují?

Hlavní kouzlo stavebnic s magnety spočívá v jednoduchosti a okamžitém úspěchu. Dítě nemusí řešit, jestli kostka spadne nebo spoj vydrží – magnety zajišťují stabilitu. Díky tomu se malí stavitelé mohou soustředit na samotnou tvorbu. Stavby rychle rostou, přicházejí nové nápady a dítě má okamžitou radost z výsledku.

Velkou roli hraje i vizuální stránka. Průhledné barevné dílky reagují na světlo, propouštějí jej a vytvářejí zajímavé barevné efekty – hra se stavebnicí i světlem zároveň. Právě tato kombinace dělá z magnetických stavebnic hračku, ke které se děti opakovaně vracejí.

Magnetické stavebnice

Co se děti při stavění učí

Z pohledu rodičů a pedagogů je důležité, že skládání dílků magnetické stavebnice rozvíjí jemnou motoriku a koordinaci rukou. Zkoušením, která stavba drží a která se už zhroutí, si stavitelé nenápadně budují prostorovou představivost a základní pochopení stability a rovnováhy.

Velký přínos má i kreativita a logické myšlení. Dítě se rozhoduje, co chce postavit, plánuje postup a hledá řešení, když se něco nedaří. Pokud si se stavebnicí hraje více dětí, přidává důležitá spolupráce, domlouvání a sdílení nápadů.

Stavebnice s magnetickými dílky jsou oblíbené i ve školkách a vzdělávacích programech inspirovaných Montessori přístupem.

Různé typy magnetických stavebnic, jeden princip

Na trhu je několik typů stavebnic, které obsahují magnety. Nejčastější jsou ploché magnetické dílky ve tvaru čtverců, trojúhelníků a dalších geometrických tvarů, ze kterých lze stavět domy, věže, mosty nebo celé město ve 3D podobách.

Právě tento systém využívají například magnetické stavebnice Magnetix, které jsou navržené tak, aby jednotlivé sady bylo možné mezi sebou kombinovat a postupně rozšiřovat.

Magnetické stavebnice

Vedle nich existují i magnetické kostky Unicubo, které se tvarem blíží klasickým dřevěným stavebnicím, ale dílky se také spojují pomocí magnetů. Bývají vhodné pro menší děti, které mají rády jednoduché skládání ve stylu tradičních kostiček.

Výhodou kvalitních magnetických stavebnic je kompatibilita – dítě může svou sbírku postupně rozšiřovat podle věku a schopností. Navíc jsou stavebnice Magnetix kompatibilní i s jinými podobnými stavebnicemi, například Connetix nebo Magna-Tiles.

Mini magnetická stavebnice na cesty

Pro situace, kdy potřebujete děti zabavit mimo domov, se hodí mini magnetická stavebnice na cesty s 20 menšími dílky. Díky kompaktnímu balení se vejde do batohu i kabelky a je ideálním společníkem do auta, restaurace i na dovolenou. Praktická plechová krabička poslouží zároveň jako magnetická podložka, takže dílky drží na místě a hra je možná i na malém prostoru.

I přes menší rozměry zůstává princip stavění stejný. Zajímavostí je, že čtyři malé dílky z mini sady odpovídají rozměrem jednomu klasickému dílku, takže jsou propojitelné s klasickou stavebnicí.

Magnetické stavebnice

Bezpečnost je zásadní

U hraček s magnety je na místě otázka bezpečnosti. Kvalitní magnetické stavebnice jsou vyráběné z odolného ABS plastu, magnety jsou pevně uzavřené uvnitř dílků a neuvolní se ani při intenzivním používání. Splnění norem jako CE, EN71 nebo UKCA je samozřejmostí, zejména pokud stavebnici používají menší děti.

Správně navržený systém má magnety dostatečně silné na to, aby stavby držely, ale zároveň nehrozilo skřípnutí prstů. Díky tomu jsou magnetické stavebnice Magnetix běžně doporučované pro děti od tří let.

Jak vybrat magnetickou stavebnici podle věku?

Při výběru se vyplatí řídit se nejen věkem dítěte, ale i jeho povahou. Pro menší děti nebo začátečníky se hodí menší jednoduché sady s 20 dílky, se kterými si osvojí základní principy skládání.

Starší děti ocení větší sety s 60 nebo 102 díly různých tvarů, které umožní stavět složitější konstrukce, mosty nebo pohyblivé modely.

Pro rodiny s více dětmi a pro skupinové hraní ve školce, klubu nebo škole, se osvědčují rozsáhlejší sady se 120 či 202 dílky, které podporují společnou hru a týmové projekty. Právě tady se naplno projeví výhoda magnetických stavebnic – děti spolupracují, aniž by se o jednotlivé dílky dohadovaly.

Magnetické stavebnice

Stavby se dají i rozhýbat

Zajímavým doplňkem stavebnic Magnetix jsou podvozky s kolečky, díky kterým lze postavit auta, vláčky nebo pojízdné modely. Podvozky pro magnetické stavebnice Magnetix rozšiřují možnosti hry o pohyb, což ocení hlavně děti, které mají rády kombinaci stavění a akce.

Ideální dárek, který nestárne

Magnetická stavebnice patří mezi dárky, které mají dlouhodobou hodnotu. Nejsou vázané na konkrétní trend ani věk – dítě z nich „nevyroste“ během jednoho roku.

Naopak, s přibývajícími dovednostmi se mění i způsob hry. Ve třech letech postaví jednoduchou věž, v sedmi třeba už celé město.

Právě proto jsou magnetické stavebnice častou volbou k narozeninám, Vánocům nebo jako společný dárek pro sourozence. Spojují chytrou kombinaci zábavy, učení a společně stráveného času.

Magnetické stavebnice

Hra, která dává smysl

V době, kdy děti tráví stále více času u obrazovek, představují tyto stavebnice vítanou alternativu. Umožní klidnou, soustředěnou hru, rozvinou důležité dovednosti a podpoří kreativitu bez nutnosti složitých návodů.

Ať už zvolíte menší startovací sadu nebo větší stavebnici pro celou rodinu, magnetické dílky dětem otevřou svět, kde se fantazie mění v reálné stavby – znovu a znovu, pokaždé jinak.

Magnetické stavebnice pořídíte na Unimagnet.cz

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Na Nový rok do muzea nebo zoo v Praze za zvýhodněné vstupné

Komerční sdělení
Na Nový rok do muzea nebo zoo v Praze za zvýhodněné vstupné

Hlavní město připravilo pro své občany na čtvrtek 1. ledna 2026 zvýhodněný vstup celkem do 9 městských institucí. Do projektu se letos zapojí celkem 9 organizací v 17 objektech, oproti předchozím...

Magnézium může pomoci při svalových křečích. Jak to funguje?

Komerční sdělení

Podívejte se na video, jak magnézium pomáhá při prevenci svalových křečí. Křeče a bolesti svalů vznikají nejčastěji v důsledku jejich přetížení a vlivem nedostatku minerálů, především magnézia.

Stěhování těžkých břemen a strojů až do 300 tun už dnes není problém

Komerční sdělení
Stěhování těžkých břemen a strojů až do 300 tun už dnes není problém

JUMBO stěhování, s.r.o. je česká firma poskytující profesionální stěhovací služby. Zajišťuje stěhování těžkých břemen a strojů o hmotnosti až 300 tun včetně jejich montáže a demontáže a kompletního...

Magnetické stavebnice děti zabaví a nenápadně rozvíjí

Komerční sdělení
Magnetické stavebnice

Najít hračku, která děti zaujme, vydrží déle než pár dní a zároveň má smysl i z pohledu rozvoje, je těžké. V poslední době si získávají oblibu magnetické stavebnice. Děti s nimi dokážou strávit...

30. prosince 2025

Ústecký kraj podpořil duševní pohodu pedagogů

Komerční sdělení
Ústecký kraj podpořil duševní pohodu pedagogů

Péče o duševní zdraví učitelů i žáků je klíčová pro efektivní výuku, pozitivní třídní klima a prevenci vážnějších obtíží. Ústecký kraj proto navázal na výsledky výzkumného šetření duševní pohody...

29. prosince 2025

Na Nový rok do muzea nebo zoo v Praze za zvýhodněné vstupné

Komerční sdělení
Na Nový rok do muzea nebo zoo v Praze za zvýhodněné vstupné

Hlavní město připravilo pro své občany na čtvrtek 1. ledna 2026 zvýhodněný vstup celkem do 9 městských institucí. Do projektu se letos zapojí celkem 9 organizací v 17 objektech, oproti předchozím...

25. prosince 2025

Rudolf Reisen děkuje klientům a partnerům za důvěru i společné cesty

Komerční sdělení
Rudolf Reisen děkuje klientům a partnerům za důvěru i společné cesty

Rok 2025 se do historie cestování zapsal jako rok velkého návratu k naprosté svobodě pohybu. Svět se nám opět otevřel v celé své kráse a my v RUDOLF REISEN jsme měli tu čest být u toho, když se vaše...

24. prosince 2025

Krajské dotační programy pro rok 2026 byly schváleny

Komerční sdělení
Krajské dotační programy pro rok 2026 byly schváleny

Ústecký kraj každoročně vyhlašuje dotační programy, díky kterým mohou nejrůznější organizace žádat krajský úřad o finanční podporu v oblasti školství, kultury, památkové péče, zdravotnictví či...

23. prosince 2025

Stěhování těžkých břemen a strojů až do 300 tun už dnes není problém

Komerční sdělení
Stěhování těžkých břemen a strojů až do 300 tun už dnes není problém

JUMBO stěhování, s.r.o. je česká firma poskytující profesionální stěhovací služby. Zajišťuje stěhování těžkých břemen a strojů o hmotnosti až 300 tun včetně jejich montáže a demontáže a kompletního...

23. prosince 2025

Věděli jste, jak zinek pomáhá vaší imunitě?

Komerční sdělení

V období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění je velmi pravděpodobné, že se nakazíme virem a naše imunita bude muset několik dní bojovat s následky infekčního onemocnění. Užitečným pomocníkem...

23. prosince 2025

Magnézium může pomoci při svalových křečích. Jak to funguje?

Komerční sdělení

Podívejte se na video, jak magnézium pomáhá při prevenci svalových křečí. Křeče a bolesti svalů vznikají nejčastěji v důsledku jejich přetížení a vlivem nedostatku minerálů, především magnézia.

23. prosince 2025

Nošovický Hyundai a ochránci přírody obnovují beskydské louky

Komerční sdělení

Hyundai a organizace ČSOP Salamandr společně pečují o beskydské louky, vysázely 22 tisíc stromků a podporují tak biodiverzitu a zachování tradičního rázu krajiny. Ochránci navíc využívají...

22. prosince 2025

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

22. prosince 2025

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

22. prosince 2025

Expert CYBEXu Ščepka varuje: Péřová bunda do autosedačky nepatří

Komerční sdělení

Zimní období svádí k tomu děti v autě „pořádně obléct“. Právě silné bundy a kombinézy ale mohou v autosedačce výrazně snížit bezpečnost dítěte.

22. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.