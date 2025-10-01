Madisonské mosty v Nové Spirále: rok plný lásky a emocí

Multižánrový prostor Nová Spirála nabízí ve svém repertoáru úspěšnou inscenaci Madisonské mosty. Známý příběh Roberta Jamese Wallera, který se stal světovým bestsellerem i filmovým hitem, nabízí na unikátním kruhovém jevišti úchvatnou podívanou, kde dokonalé herecké výkony podtrhává videomapping i hra se světly. „Chtěli bychom tu promluvit o vášni, lásce, o naději, zodpovědnosti i pevných lidských charakterech. Hlavně však o ženách, na kterých pomyslně stojí svět, a také o svobodě, posledních kovbojích, kteří nemají rádi krev, a taky trochu o poezii,“ komentuje inscenaci režisérka Viktorie Čermáková.
V hlavních rolích se poprvé na jevišti setkali Vanda Hybnerová a Jan Révai. „My jsme spolu nikdy předtím nehráli ani netočili. Napojili jsme se přes osobní linky – oba máme rádi cestování, Honza má koně, já žiju na farmě, jsme dobrodružné povahy. Takže obsazení do role fotografa je pro něj naprosto přesné,“ říká představitelka Francescy, Vanda Hybnerová.
Novinkou je pro ni i samotný prostor. „Celé představení jsme uprostřed spirálovité haly, kde se opravdu nikam neschováte. Byla to velká výzva a popravdě mi chvíli trvalo si na to zvyknout,“ dodává Vanda Hybnerová.
Představení, jehož příprava zabrala dva roky, vypráví příběh o nečekaném setkání fotografa Roberta a ženy z malého města Francescy. Jejich láska je krátká, ale natolik silná, že dokáže změnit život a běh těchto dvou osudů navždy. Režisérka Viktorie Čermáková využívá nejen herecké výkony, ale i moderní projekce a videomapping, aby podpořila intimní atmosféru a vtáhla diváky přímo do děje. Technologicky vybavená hala s kruhovým hledištěm pro 800 diváků umožňuje inscenaci originální a pro českého diváka neobvyklé pojetí.