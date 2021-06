Madeira - snadno dostupná exotika

IDEÁLNÍ MÍSTO PRO AKTIVNÍ ODPOČINEK

Zdejší rozeklané hory se svými strmými svahy jako by byly domovem pohádkových skřítků, náhorní plošina v západní části ostrova zase připomíná Skotsko se svými vřesovišti, pasoucími se stády krav a převalujícími se mlhami. Ale jen o pár kilometrů dál se tu na terasových políčkách pěstují banány a cukrová třtina. Kvůli potřebě zavlažování půdy na teplejší, ale sušší jižní straně ostrova zde byla v průběhu staletí vytvořena unikátní síť vodovodních kanálů zvaných „levády“ (levadas), které zachytávají vodu na vlhčím a deštivějším severu a přivádějí ji na jih. V cestě jim ale stojí vysoké hory, a tak často vedou po strmých srázech. Hřebeny a zcela nepřístupné pasáže překonávají ve skalách ručně vytesanými tunely. Pro možnost jejich údržby vede skoro vždy podél levády úzká stezka. Proto je možné podél těchto kanálů procházel, prolézat tunely a kochat se úchvatnou madeirskou krajinou. Celková délka všech kanálů na ostrově dnes přesahuje 2000 km! Nahlédněte.

Porto Moniz | foto: Petr Hlubuček

Právě levády se staly základem zdejší husté sítě turistických stezek. Zpřístupňují místa, kam by se jinak nebylo možné podívat. Jejich zbudování trvalo několik staletí a stálo řadu lidských životů. Hlavní pěší trasy jsou dobře značené a zabezpečené. Lze si vybrat podle obtížnosti od velmi lehkých až po poměrně náročné trasy nebo zkusit projít některou neudržovanou levádu. Na mnoha túrách se procházejí tunely, a tak je dobré s sebou mít čelovku. Některé z nich jsou dlouhé i několik kilometrů, to ale není případ neoblíbenějších tras. Vrcholným zážitkem je hřebenová túra po nejvyšších kopcích ostrova. Stezka vede v exponovaném horském terénu, ale zvládne ji i průměrný turista, protože je dobře udržovaná a zajištěná, a to včetně mnoha schodišť a tunelů, které na této trase jsou. Její náročnost lze přirovnat třeba k úseku od Slezské boudy na Sněžku u nás v Krkonoších. Pokud sem vyrazíte časně zrána při východu slunce, nenarazíte tu na davy lidí a díky časté inverzní oblačnosti můžete spatřit úžasné scenerie hor a mraků. Přesně takové, jaké znáte z filmu Pán Prstenů.

Ponta do Pargo | foto: Helena Křenková

Zatímco horské túry podél levád nadchnou pěší turisty, milovníci adrenalinu si tu přijdou na své při surfování nebo jízdě na horských kolech. Díky rostoucí popularitě surfingu i na Madeiře vznikla řada škol a půjčoven vybavení. Vlny jsou tady celoročně. Za zmínku stojí také skvělé podmínky pro canyoning, které Madeira skýtá. Jde o sport, při kterém prolézáte kaňony, slaňujete vodopády nebo skáčete do lagun s křišťálově čistou vodou a přitom nepotřebujete žádné speciální dovednosti ani nadprůměrnou fyzickou kondici.

„Madeira je místo, kde jsem se učil surfovat. V zimě jsou tu vlny pro začátečníky až moc velké, v létě se ale po nich na severním pobřeží může svézt každý. Přes surfování jsem se tady také seznámil se spoustou zajímavých lidí. Vždycky, když mám mezi zájezdy nějaký volný den, zamířím alespoň na chvilku do mého oblíbeného městečka Porto da Cruz sjet si pár vln,“ říká Jan Kubišta, průvodce.

KVĚTINÁČ V ATLANTIKU

Na Madeiře si přijdou na své rovněž milovníci všemožné květeny a ti, kteří dávají přednost dovolené v klidnějším stylu. Ne náhodou se ostrovu někdy říká „květináč v Atlantiku“. Vždyť jen v samotném Funchalu, hlavním městě souostroví, můžete navštívit několik různě zaměřených botanických zahrad a strávit v nich celý den. Jednou velkou botanickou zahradou je vlastně celý ostrov. A ať sem zavítáte kdykoli v průběhu roku, Madeira bude rozkvetlá. Nejvíc turistů samozřejmě přitáhne jarní období, kdy se tu pořádají Květinové slavnosti. Kromě nepřeberného množství kvetoucích rostlin se tu zachovaly i původní třetihorní vavřínové pralesy (laurisilva) s množstvím endemitů jako pro nás nezvyklé stromové kapradiny nebo borůvky. Místní subtropické klima s dostatkem vláhy a celoročně vyrovnanými teplotami vytváří pro rostliny, ale i turistiku ideální podmínky. Díky němu si tu můžete užít jak příjemný silvestr v krátkém tričku a s koupáním, tak letní prázdniny v subtropech bez veder, protože se budete moct vždy ukrýt do vlhkého chladného pralesa. Madeira je opravdu jednou z mála destinací, kam lze vyrazit kdykoli.

Hortenzie na Madeiře | foto: Petr Hlubuček

KMEN MADEIŘANŮ A JEHO HISTORIE



Jestli lze Madeiru označit za miniaturní kontinent díky své přírodní různorodosti, rovněž historie ostrova a jeho obyvatel původem z Portugalska je velmi pestrá. Krom posledních dekád, kdy se vše na ostrově točí kolem turistického ruchu, byli Madeiřané po staletí zemědělci a obchodníci. Vždyť tento první kousek pevniny na cestě Atlantikem z Evropy byl logickou zastávkou každé lodi na doplnění proviantu a hlavně pitné vody. Na ostrově se dařilo výnosné cukrové třtině, na minerální sopečné půdě dozrávaly skvělé hrozny pro výrobu vína, a tak prosperoval i obchod s nimi. Usazovali se tu tedy investoři z Portugalska, Flander, Itálie a hlavně z Anglie. Ostatně i mladý Kryštof Kolumbus na Madeiře obchodoval s cukrem, oženil se tu a vracel se sem i na svých objevných plavbách. Prostý lid se snažil v potu tváře, vybaven pouze motykou a srpem, využít každou píď zdejší úrodné půdy. Dodnes jsou patrné zbytky terasových políček i v nejméně představitelných terénech. Kosmopolitní charakter ostrova a jeho metropole později umocnila sezónní přítomnost evropské aristokracie, která sem jezdila trávit léto. Mezi ni patřily i naše elity jako císařovna Sissi nebo poslední rakouský císař a český král Karel I. Habsburský, který zde v chudobě v roce 1922 ve vyhnanství zemřel na zápal plic. Jeho hrob najdete v poutním kostele ve čtvrti Monte, která je součástí hlavního města Funchal. Místní rodáci jsou hrdí na svůj původ, ctí staré zvyky a tradice a jsou zbožní. Rádi oslavují svoje patrony a pyšně oblékají své kroje. Jsou úslužní a tolerantní k cizincům vědomi si závislosti svého hospodářství na turistickém ruchu. Trpělivě se propletou mezi návštěvníky, aby si v tržnici nakoupili čerstvé domácí potraviny. Jejich stavby se rovněž drží tradičních forem, barev a měřítek a veřejná prostranství, okraje silnic, ale i kostely a kaple jsou udržovány v čistotě a bývají nazdobené květinami. Výjimku tvoří velké hotelové komplexy v západní části Funchalu nebo domy navrátivších se emigrantů, kteří se vzhlédli v architektuře z ciziny. K nejkrásnějším architektonickým památkám patří funchalská katedrála (Sé) vystavěná na přelomu 15. a 16. století ve stylu manuelinské gotiky. K dopravě domorodci používají kromě malých aut a motorek také veřejnou autobusovou dopravu.

Levády na Rabacalu | foto: Helena Křenková

MADEIRA NENÍ NA KOUPÁNÍ?



Ačkoliv souostroví Madeira není typickou plážovou destinací, a to ať kvůli svému vulkanickému původu, nebo svým příkrým svahům, které padají přímo do oceánu, i na hlavním ostrově najdete několik míst ke koupání na závěr příjemně stráveného dne. Asi nejzajímavější možností jsou přírodní bazénky na lávových útesech v městečku Porto Moniz na severozápadním cípu ostrova. Bylo k nim vybudováno plovárenské zázemí a navíc i ochranné zídky, které zadržují dostatek vody a zároveň hosty chrání před bouřícími vlnami příboje, které se tříští o skaliska těsně před nimi. Vedle této nádherné přírodní plovárny byly na řadě míst ostrova navezeny a vlnolamy ochráněny umělé písečné pláže a vystavěna příslušná infrastruktura. Kdyby se vám nelíbila ani do podkovy sevřená přírodní „Plážička“ (Prainha) s původním černým pískem za městem Caniçal na východě Madeiry, sousední ostrov zvaný Porto Santo, kam se lze dostat za 2,5 hodiny lodí nebo za 20 minut letadlem, má devítikilometrovou písečnou pláž se zlatým pískem a na koupání nebo vodní sporty jsou tam skvělé podmínky. „Překvapilo mě, jak je ostrov skvělý na koupání. Kromě známého koupaliště na útesech v Porto Moniz mě nadchly méně navštěvované přírodní lávové bazény v městečku Seixal. Ale příjemná jsou i městská koupaliště v hlavním městě Funchalu. Zaplavat si na Madeiře se dá rozhodně krásně. Navíc v září má voda třeba i 26 °C!“ popisuje Šárka Cerhová, průvodkyně.

Pohled z Pico do Ariero | foto: Jan Kubišta

MÍSTNÍ KUCHYNĚ A SLAVNÉ MADEIRSKÉ VÍNO



Madeirská kuchyně vyniká svými skvělými lokálními surovinami. Můžete tu ochutnat celou řadu specialit, ale asi nejznámější z nich je na první pohled hrůzu nahánějící hlubokomořská ryba jménem tkaničnice (peixe espada) připravovaná na mnoho způsobů. Klasicky se třeba obaluje v testíčku, smaží a servíruje s pečeným banánem. Místní kuchaři vám pravděpodobně doporučí steaky z tuňáka nebo mečouna s výbornou dušenou zeleninou přelitou olivovým olejem nebo tradiční grilované hovězí špízy (espetada). Zapomenout nesmíme ani na dezertní madeirské víno charakterem podobné portskému nebo oblíbený životodárný míchaný drink poncha z třtinové pálenky, medu a citronové šťávy.

„Když jsem poprvé viděla hrůzostrašně vypadající tkaničnici s ostrými zuby a vyvalenýma očima na rybím trhu Mercado dos Lavradores, řekla jsem si: Tak tohle jíst nebudu! Nakonec mě ale svou chutí mile překvapila. Nejradši ji mám na přírodní způsob. Jinak jsem si nejvíc oblíbila grilované sépie (lulas) s výtečným česnekovým chlebem (bolo do caco),“ dodává Šárka Cerhová, průvodkyně.

KOMPLEXNÍ ČESKÝ ONLINE PRŮVODCE

Web Madeiran nabízí všechny potřebné informace o tomto ostrově v češtině na jednom místě. Najdete zde vybrané túry včetně podrobného popisu tras nebo interaktivních map, které si lze stáhnout do aplikace mapy.cz. Jsou tu poznávací okruhy pro autoturisty, rady, jak se zorientovat v poněkud chaotické místní dopravě, informace o klimatických podmínkách a zkušenosti s počasím. Naleznete tady doporučení na dobré místní restaurace, ale také nabídku zajímavých pobytových, poznávacích, zážitkových či firemních programů s českými průvodci. S takovými, kteří se na Madeiru specializují, takže vědí, kdy a kam vás vzít, abyste zažili tento krásný ostrov co možná nejautentičtější a zároveň podle svých představ.

Madeira je skvělou volbou pro aktivní odpočinek a načerpání nových sil. Zároveň je snadno dostupnou a velmi bezpečnou exotickou destinací, a to i v současné složité době. Protože je součástí Portugalska, potažmo Evropské unie, epidemiologická situace je tu velmi dobrá (stav červen 2021).

