Má smysl se očkovat, když už jste nemoc prodělali?

Poté, co proděláte covid-19, si váš organismus proti viru vybuduje vlastní protilátky a po nějakou dobu máte proti nemoci imunitu. Na základě dostupných dat se odborníci shodují, že se jedná o období minimálně 90 dní po prodělání covid-19. Po uzdravení máte v krvi stále ještě protilátky, které se vytvořily, když jste byli nemocní. Nové se ale nevytváří, a tak z těla postupně mizí.

Proto je dobré pro zajištění ochrany své i svého okolí absolvovat očkování. Studie prokázaly, že pro osoby po prodělaném onemocnění je vakcína bezpečná. Přítomnost protilátek v těle neznamená, že by vakcína očkovanému způsobila nějaké vážné problémy. „Když má někdo protilátky, neznamená to, že by měl mít nežádoucí účinky vakcinace. Vakcína navíc navozuje imunitní ochranu i proti mutacím, takže je určitě žádoucí, aby se člověk, který prodělal covid, ve stanovené lhůtě přihlásil k očkování,“ vysvětluje infektolog MUDr. Petr Smejkal.

Možná vás napadá, že si nejprve necháte změřit úroveň protilátek v těle a podle výsledku se rozhodnete, zda jít na očkování. Problém je ale v tom, že nikdo vám nedokáže zaručit, že množství vašich protilátek znamená dostatečnou ochranu. „V souvislosti s očkováním se měření protilátek obecně nedoporučuje. Zaprvé chybí jasná hranice dostatečného množství protilátek, zadruhé nikdo neví, jak rychle zrovna jemu budu protilátky ubývat,“ dodává Petr Smejkal.

Očkování v Česku rychle postupuje a vidíme, jak se i díky tomu pomalu vrací život k normálu. Až bude naočkováno 70–80 % dospělé populace, bude to tečka za současnými omezeními pro všechny.

Máte další otázky? Odpovědi najdete na covid.gov.cz, koronavirus.mzcr.cz nebo ceskoockuje.cz.