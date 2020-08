Má detoxikace organismu společenský a ekonomický dopad?

Jak jsme zmiňovali v prvním díle našeho seriálu o detoxikaci, jídlo ovlivňuje naše fyzické i psychické zdraví, je součástí našeho společenského života a jeho pěstování, výroba a prodej má obrovský dopad do mnoha odvětví průmyslu a ekonomiky a také na naše životní prostředí a tím zpětně opět na naše fyzické i psychické zdraví.

V dnešní době ve vyspělých společnostech je to začarovaný kruh nadvýroby a nadspotřeby, která devastuje naše zdraví, psychiku a životní prostředí, k němuž má klíč konečný spotřebitel, což je každý z nás. Odborníci se jednohlasně shodují na tom, že pokud jako lidstvo budeme v tomto nadspotřebním fungování pokračovat, zničíme v dohledné době většinu života na Zemi, včetně nás samotných. Jediné, na čem se úplně neshodnou, je doba, za kterou se to stane, ale většina prognóz je do 100 let.

Jak s tím souvisí detoxikace organismu?

Detoxikace organismu může být takovým prvním krokem, jak vystoupit z tohoto začarovaného kruhu. Nejúčinnější jsou detoxikace na bázi půstu, jako je Neera detox kúra, nebo čistý půst. Půsty a detoxikace na bázi půstu mají ještě více než fyzický efekt dopad na naši psychiku, kdy můžeme snadněji změnit své zlozvyky, nezdravé rituály a hlavně své myšlení. Prostě si vyčistíme hlavu. A máme jasnější náhled na to, kolik nás vlastně naše zlozvyky a toxické myšlenky stojí: Kouříme? Jíme nezdravě? Přetěžujeme se? Žijeme ve stresu? Žijeme v nezdravých vztazích?... Kolik nás stojí naše zlozvyky jako takové a kolik jejich následky? Pokud bychom si dali práci se sčítáním, konečná částka by nás zaskočila... Nejpravděpodobněji by se pohybovala v řádu miliónů (jen v našich osobních výdajích).

Ve zdravém těle zdravý duch

Často máme tendenci stěžovat si na okolí - na vládu, na špatný zdravotní systém, na farmaceutický průmysl, na souseda... A říkáme, že za to, že se nám v našem životě nedaří, může někdo jiný nebo něco jiného, rozhodně ne my. Je to taková naše kolektivní „nemoc“ - stěžování si. Ve skutečnosti máme vždy svůj život ve svých rukou. Chceme něco změnit v našem okolí, ve světě? Musíme začít u sebe.

Když si dáme půst nebo detoxikaci na bázi půstu (Neera detox kúra), vyčistíme balast a ozdravíme nejen své tělo, ale i ducha. Změny v našem těle a myšlení se začnou dít - k lepšímu, ke zdraví. Po skončení půstu/detoxikace víme mnohem jasněji, co je pro nás opravdu dobré a co nám škodí, a můžeme dělat zdravější volby - nejen v jídle, ale ve všech směrech. Jeden půst/detoxikace samozřejmě nevyřeší vše, při každém se pomyslně odloupne jedna či dvě slupky nánosu, ale my jich velice pravděpodobně máme mnoho. Proto je dobré půst/detoxikaci pravidelně opakovat, třeba jednou ročně.

Závěr?

Díky půstu/detoxikaci:

ušetříme za zlozvyky

ušetříme za řešení následků těchto zlozvyků

jsme zdravější na těle i na duchu a činíme zdravější volby

více vnímáme, co dělá našemu tělu a psychice opravdu dobře, to se promítne i do našeho okolí (prostředí a vztahů)

díky tomu jsme i méně manipulovatelní

co dělá dobře nám, je dobré i pro Zemi, životní prostředí a život.

