Lze se vyhnout závažným montážním chybám před instalací fotovoltaiky?

Bohužel se v souvislosti s aktuálním solárním boomem vyrojilo přibližně 800 firem, které nabízejí dodávky a instalace solárních fotovoltaických elektráren na různé střešní konstrukce. Logicky vzniká požadavek na pečlivého a seriózního dodavatele.

Jak nejlépe vybrat dodavatele?

Většina dodavatelů zahájila činnost kolem roku 2021. Nemohou proto disponovat odpovídající úrovní zkušeností, které jsou jak známo nepřenosné. Pro bohulibost typu „dáme šanci nové firmě“ není místo, protože asi málokdo chce mít ze střechy řešeto. Nová firma obvykle zmizí stejně rychle, jako se objevila.

Jestliže firma o sobě v reklamních materiálech tvrdí „jsme profesionálové“, tak už by každému měla svítit výstražná kontrolka. Jako profesionála mě může označit někdo jiný s objektivní zkušeností. Za profesionála sebe sama označit nemohu. To je opravdu nabubřelý marketing. Budete vybírat podle pozitivních referencí na internetu nebo jakýchsi srovnávačů? Žijeme v informační době. Tvorbou pozitivních referencí se zabývají specializované firmy a farmy. Takže opět vedle. Jdete na výběr fotovoltaiky přes „nízkou cenu“? Zde více než jinde platí, že to nejlevnější je to nejhorší, a vy jako uživatel záhy zjistíte, jak osekanou technologii jste si bohužel pořídil.

Za jediný relevantní zdroj ve vesmíru „ověřených“ recenzí považuji server justice.cz, kde každá korporace musí ze zákona zveřejňovat výkazy zisku a ztráty v přesně definovaném rozsahu. Zde rychle zjistíte, jak finančně silný je váš dodavatel a ve kterém roce zahájil činnost (má odpovídající zkušenosti). Pokud je finančně silný, pak zde nejspíš bude aspoň dalších 15 let. Instalací totiž vše nekončí. Důležitější než záruky je servisní smlouva (k ní až dále v textu).

Konektor vlevo „fake“ kopie. Po 8 letech provozu musely být vyměněny veškeré konektory. Konektory vpravo … shoření jako důsledek použití rozdílných výrobců.

Zpět k datům ze serveru justice. Uvádí-li vámi vyhlédnutý dodavatel například 3000 instalací FV elektráren, pak tolik realizací určitě nemohl od roku 2021 stihnout, a pokud ano, tak by úhrnný obrat měl být 1 500 000 000 Kč (1,5 mld. Kč) při průměrné investici 500 000 Kč na jednu FV. Bohužel jste zjistili, že obrat vašeho „profesionála“ je cca 25 milionů Kč ročně? Tady nám to poněkud hrubě nesedí… Pojďme na další parametr. Zisk po zdanění při obratu 25 milionů Kč pod hranicí 1 mil. Kč znamená, že dotyčná firma nemá hotovost. Jednoduše špatně hospodaří. A na trhu se udrží jen ti dobře hospodařící, jak tomu je odjakživa. Krátce řečeno podíl zisku na obratu má být kolem 15-20 %. Podotýkám jen, že obrat je nicneříkající parametr.

Chodba u vchodu do domu je požární úniková cesta, která musí být volně průchozí

Jdeme na projekt pro instalaci fotovoltaických panelů

Sice jsme vybrali dodavatele, ale vše je úplně jinak. Dodavatel má instalovat nikoliv na základě vlastních zkušeností a lidové tvořivosti, ale podle projektu. Projektem určitě nejsou obdélníčky (FV panely) nakreslené/rozmístěné na velkém obdélníku (střeše). Nechť vždy každý investor vyžaduje PROJEKT VE STUPNI PRO REALIZACI, nikoliv jen projekt pro stavební povolení. Rozdíly nejsou jen v názvu. Rozdíly jsou přímo obrovské a i když je projekt pro realizaci významně nákladnější, vyhnete se budoucím nikam nevedoucím diskusím, kdo co měl a neudělal správně. Proč FV nefunguje. Vyhnete se případným znaleckým posudkům. Nebudete muset absolvovat dlouhé soudní spory, ve kterých bude investor opravdu složitě prokazovat důvod reklamace.

Projekt pro realizaci není totiž jen nicneříkající čmáranice a sáhodlouhá technická zpráva se spoustou technických norem. Projekt pro realizaci obsahuje velmi důležité technické detaily, například skladbu a provedení protipožárních prostupů zdmi a trasy DC kabeláže včetně detailu popisu a vyobrazení průniku do interiéru stavby tak, aby do objektu nezatékalo a byla splněna požární bezpečnost. Elektroprojektant se ve spolupráci se statikem bude zabývat detaily, které ani dodavatel znát nemůže, protože se jedná (bez urážky!) o elektrikáře.

Projektová dokumentace pro realizaci nastavuje pravidla mezi investorem a dodavatelem. Vytváří rovnovážný stav, podle něhož má být instalováno a postupováno. Technický nebo stavební dozor investora poté na základě projektu (který byl dodavateli poskytnut například v rámci výběrového řízení) kontroluje, zdali jsou montážní práce prováděny v souladu s projektem. Jestliže není projekt s technickými detaily k dispozici, pak je zbytečné mít stavební dozor, protože dodavatel bude v reálu používat lidovou tvořivost a nikdo mu v tom nemůže zabránit. Postup, kdy se podle provedené elektroinstalace kreslí projekt, není úsměvný ani se nejedná o „veselou historku z natáčení“… Takový postup je nezákonný a všichni účastnící jsou trestně právně odpovědní za takové jednání. Projekt skutečného stavu vyhotoven z projektu pro realizaci se dokládá reviznímu technikovi jako stěžejní podklad pro zpracování revizní zprávy. Nedoporučuji v žádném případě akceptovat na oko komfortní nabídku, kdy elektrorevizní zprávu bude zhotovovat osoba jakkoliv spřízněná s dodavatelem.

Protipožárně nebezpečná instalace. Okna jsou požární únikové cesty

Dalším důležitým bodem je servisní smlouva

Máte tedy zhotoveno, dodáno, realizováno? Uzavřete s dodavatelem servisní smlouvu. Záruky na dílo totiž například v případě zásahu bleskem, poničení vichřicí nebo velkou vodou anebo vinou přepětí z distribuční sítě nelze uplatnit. Není povinností dodavatele zhotovené dílo opravit, jestliže došlo k jakémukoliv uvedenému zásahu vyšší moci. V servisní smlouvě si nevymiňujte reálně těžko dosažitelný čas příjezdu do 24 hodin. Váš dodavatel může v daném období řešit jiné realizace, plnit jiné servisní smlouvy. Slíbí-li vám někdo příjezd do 24 hodin, tak už to zavání lehkým podfukem a neprofesionalitou. Reálná doba příjezdu je do 3 pracovních dnů. Každá FV se musí dát vypnout a její odstavení nemůže mít praktický vliv na provoz domu nebo firmy, protože se jedná o zařízení doplňkové.

Přejeme vám, vážený čtenáři, trpělivost při výběru projektanta, který vyhotoví podrobnou projektovou dokumentaci. Vyšší dávkou trpělivosti se vybavte při výběru dodavatele – určitě nevolte dodavatele, který může montovat „hned zítra“. Proč? No protože těch šikovných a pečlivých je málo a mají spoustu práce a především mají perfektní organizaci času na montáže. Vlastní montáž pak neproběhne na stovky etap. Proběhne na jeden zátah. Takto postupují hospodáři, kteří znají hodnotu času.

