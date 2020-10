Lyžujte na Lipně celou sezonu za tu nejlepší cenu

Celosezonní skipas umožní svému držiteli přijet kdykoliv, na libovolně dlouhou dobu, a to po celou zimní sezonu. Užít si tak lyžovačku ve dne i večer od pondělí do neděle bez každodenního nákupu na pokladnách. Po příjezdu do areálu prostě a jednoduše vyrazit rovnou k turniketům a na svah.

Skiareál Lipno se už připravuje na zimní sezonu a připravuje také znovuotevření nové lanovky. Po jejím uvedení do provozu bude možné lyžovat na 13,5 km sjezdovek, vozit se 4 lanovkami a po 3 kobercích. Ty se nacházejí ve Fox parku, který je speciálně připraven pro ty nejmenší, kteří se se sněhem na kopci teprve seznamují.

„Při nákupu celosezonního skipasu do konce září lze ušetřit rodinnému rozpočtu 3 460 Kč, a to není zanedbatelná částka,“ upozorňuje mluvčí Skiareálu Lipno Olga Kneiflová a připomíná také, že skipas a Lipno.card jsou od loňské sezóny spojeny do jedné karty. „Jeho držitel tak navíc získává další benefity. Spárování Lipno.card s účtem věrnostního klubu umožňuje čerpat další výhody, které všem svým držitelům karta nabízí,“ Veškeré informace o kartě naleznete na www.lipnocard.cz.

Celosezonní skipas je platný na denní i večerní lyžování, sedm dní v týdnu. Lyžovat je možné denně od 8.30 do 16 hodin a večer pak od 18 do 21 hodin.