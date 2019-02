Lyžařský sen najdete v Gasteinu. Od začátku údolí až po jeho konec

Nejprve se pohodlně rozjedeme na začátku údolí v Dorfgasteinu, v lyžařské oblasti Dorfgastein-Großarl. Pokračuje se přes Bad Hofgastein a Bad Gastein, které spojuje lyžařská oblast Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel. Poté následuje perfektní výškové finále v lyžařské oblasti Sportgastein na konci údolí. Každá z těchto čtyř lyžařských oblastí má své vlastní kouzlo.

Začátek zlehounka

Lyžařská oblast Dorfgastein-Großarl je pro rozjezd jako stvořená. Tady vyjedete kabinkou z nadmořské výšky 850 do 2 033 metrů. Vrcholový úsek lanovky na Fulseck zaveze lyžařské nadšence přímo doprostřed 70 km upravených sjezdovek, především lehkých až středně těžkých.

Přímo u dolní stanice lanovky se nachází Gasti Schneepark pro malé lyžaře. Když se tady na kouzelném koberci, vleku a spoustě sněhu zdaří první pokusy na lyžích, projedou se budoucí lyžařské hvězdy nejprve slalomovými branami a pak už vyjedou nahoru na vrchol!

Nové potěšení díky nové lanovce

Po rozjezdu se posuneme dál na jih podél říčky Gasteiner Ache, kde leží Bad Hofgastein, propojený lyžařskou oblastí Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel s ještě jižněji ležícím Bad Gasteinem. Kde se spojí a spolupracují dvě obce, tam se toho děje hodně!

Novinkou letošní zimy je nová lanovka na Schlossalm . Na oběžném laně vás bez přestupování zaveze až ke třem sjezdovkám Schlossalm, Kleine Scharte nebo Haitzingalm.

Zvyšujeme laťku

Zatímco o děti se dobře postará Gasti Schneepark lyžařského centra Angertal, pro dospělé lyžaře se u lanovky na Schlossalm opět zvýší stupeň obtížnosti. Na sjezdovce Hohe Scharte sever (na mapě sjezdovka H1 + H2 + H2a) zdolají sportovci 10,4 km a 1 440 metrů převýšení na jednom z nejdelších sjezdů do údolí v oblasti východních Alp.

Komu by to nestačilo, může se inspirovat akcí Open Faces. Tato akce je kvalifikačním závodem okruhu Freeride World Tour ve Verbieru - něco jako finále Champions League freeridingu. Face je soutěžní svah - v případě Gasteinu svah Mauskarspitze. Na Mauskarspitze se sice musí vyšlápnout pěšky, ale freeridery pak očekává 500 metrů opravdového potěšení z jízdy.

Výškové finále pro profíky

Profesionální lyžaře určitě nadchne výškové finále ve výšce 2 650 metrů v Gasteinském údolí. Lyžařská oblast Sportgastein v Bad Gasteinu je mezi příznivci freeridu dobře známá. Nejvýše položený lyžařský areál v celém sdružení Ski amadé, a tedy také v Gasteinu, je rájem pro hledače adrenalinového vzrušení a milovníky hlubokého sněhu mimo sjezdovky. V případě prašanu a firnu se doporučují tři lyžařské trasy Golden Powder, Golden Rush a Golden Ride. Zaručují zábavu v prašanu s převýšením 1 000 metrů. Mimo sjezdovky je ale nutná opatrnost. Bezpečnost zajistí pípáky a Freeride Info Base.

Termální vody uleví vašim svalům

Bylo už lyžování dost? Teď si užijete dvojnásobně! Která jiná lyžařská oblast by mohla s Gasteinem držet krok co do léčivých štol a termální vody pro uvolnění unavených svalů lyžařů? Termální voda je třešničkou na dortu, která zimní dovolenou ještě více osladí. Zvlášť dobrý odpočinek v termální vodě nabízí Alpentherme Bad Hofgastein a Felsentherme v Bad Gasteinu.

Užijte si úchvatné výhledy

Oblíbená je také zimní túra k nejvyššímu visutému mostu Evropy na Stubnerkogelu v Bad Gasteinu, kde z více než 140 metrů dlouhého mostu v nadmořské výšce 2 300 metrů přehlédnete horské hřebeny Vysokých Taur. Ještě dále dohlédnete z vyhlídkové plošiny Glocknerblick na Stubnerkogelu. Po krátké procházce od horní stanice lanovky na Stubnerkogel se naskytne volný výhled až k nejvyšší hoře Rakouska - 3 797 metrů vysokému Grossglockneru.

Zimní zážitek mimo sjezdovky

Adrenalin mimo sjezdovky objeví odvážní návštěvníci při lezení po ledu. Mezi příznivci lezení po ledu je obzvlášť oblíbený vodopád v centru obce Bad Gastein. A kdo má sjezdovek dost, může stejně dobře sáňkovat, podnikat túry se sněžnicemi, na běžkách nebo si s celou rodinou zabruslit. Nebo co takhle projížďka Gasteinem na saních s koňským spřežením? Jednou z mnoha vrcholných akcí jsou koncem února také mezinárodní závody psích spřežení. Vidět na nich můžete 300 huskyů a 90 musherů ze sedmi různých zemí.

Gastein prostě nabízí od počátku údolí až do konce skutečný lyžařský požitek a ještě něco navíc. Jedno údolí, tři obce, čtyři lyžařské oblasti, spousta akcí a léčivé termály: Vše, co musí lyžařská destinace mít, a k tomu ještě trochu víc.