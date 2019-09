Luxusní dárky ANTORINI slaví úspěch v Kalifornii i Singapuru

Většina výrobků ANTORINI je předávána při významných příležitostech a jako VIP dárky.

Poslední rok se ale směřování značky mění a návrháři v ANTORINI se věnují přípravě na vstup do zcela nového prostředí – prostředí módních doplňků a módy. Společnost také změnila právní subjektivitu a vystupuje nyní jako evropská akciová společnost LUSSOLIBE Milano SE.

„Po letech věnování se téměř výhradně manažerskému sortimentu jsme měli neodolatelnou chuť vytvořit něco velmi osobitého, módního a netradičního. Kolekce, které budou designové, ale současně zůstanou v nejvyšší kvalitě ručního zpracování.“

„Milujeme radost v očích našich klientů, milujeme tvoření a design. Věděli jsme, že rozšířit svou působnost směrem ke koncovému zákazníkovi je správný směr. Rozhodli jsme se proto pro vstup do segmentu módy a módních doplňků.“

Vstup do nových oblastí představuje pro značku ANTORINI nové výzvy, jímž dříve nemusela čelit. Především náročná výroba nových módních kolekcí, vstup na sociální sítě a budování povědomí o značce u širší veřejnosti. S novými výzvami ale přicházejí i nové zkušenosti a radost z prvních úspěchů.

„Byli jsme překvapeni, jak rychle nás zákazníci přijali. Během krátké doby jsme získali zákazníky z celého světa – z Londýna, Singapuru, Kalifornie, Německa, Austrálie, Saudské Arábie, Kuvajtu a mnoha dalších míst. Mnoho z nich bylo nadšeno unikáním designem, pozlacenými částmi a exkluzivními materiály.“

„Současně nás začali kontaktovat zajímaví designéři a umělci z nejrůznějších oblastí. Myslíme si, že design lidi sjednocuje, mezi našimi klienty jsou proto často i módní návrháři a umělci věnující se nejrůznějším oblastem designu.“

Jedním z nich je i talentovaná interiérová návrhářka H. Brana z Kalifornie působící pod značkou Brana Designs - Organic Contemporary Ineriors, které velmi děkujeme za poskytnutí rozhovoru.

Co stojí podle Vás za úspěchem interiérového designu Brana Designs?

Disciplína a vášnivá víra v to, co děláme. Věnujeme mnoho hodin práce designovému schématu, vyhledávání luxusního a unikátního nábytku z celého světa - převážně z Evropy. Někdy pracujeme až do pozdních nočních hodin, abychom dodrželi termíny projektu, ale je to naše vášeň. Milujeme, co děláme. Ke každé výzvě přistupujeme jako k příležitosti, protože se tím učíme nové věci.

V čem spočívá kouzlo vašeho designu?

Je to jedinečný styl - Organic Contemporary (™). Používáme mnoho přírodních materiálů, které kombinujeme s moderním nábytkem. Hrajeme si s barevnými schématy, zajímavými úpravami zdí a zároveň udržujeme minimalistický a čistý styl.

V jakých zemích působíte?

V současné době sídlíme v jižní Kalifornii, ale s dnešními technologiemi jsme schopni překonávat vzdálenosti a pracovat na projektech v různých částech světa. Dokončili jsme projekty v Miami, New Yorku a samozřejmě také v Praze, mém rodném městě. Nedávno jsme také dostali poptávku po návrhu designu od klienta na Havaji. Se správnými klienty jsme otevřeni všemu.

Co nejvíce oceňují Vaši klienti?

Kromě našeho jedinečného stylu je to i přidaná hodnota – klienti jsou často překvapeni, kolik změn jsme přinesli a jak efektivně jsme dokázali zhodnotit jejich investice. Přinášíme jim něco, co často přesahuje jejich představivost, přesto je výsledek v souladu s jejich potřebami, stylem a rozpočtem. Vždy jsme o krok napřed a než se do něčeho pustíme, ujistíme se, že jsme na stejné vlně. Klientům pozorně nasloucháme, chápeme jejich potřeby a životní styl.

Klienti také oceňují, že pracujeme s nejmodernějším nábytkem pocházejícím z celého světa, převážně z Evropy. Takový nábytek je v USA těžko k dostání. Někdy je nábytek natolik exkluzivní, že je těžko získatelný dokonce i v Evropě. Naši klienti milují reakce svých přátel! Často z jejich úst při první návštěvě zaznívá: „WOW“, po kterém následují rozhovory o výjimečnosti interiéru.

Jaký je Váš sen a jaké máte další cíle?

Mým největším snem je pokračovat v práci na různých projektech s klienty mající rádi výjimečný design. Klienti nechtějí „masovou výrobu interiérů“, oceňují unikátnost a exkluzivitu. Dalším cílem je mít vlastní showroom a vybudovat tým se stejně smýšlejícími kreativními lidmi.

Jaký styl designu máte doma? Bydlíte v podobném stylu jako navrhujete nebo sama pro sebe upřednostňujete jiný styl?

Můj současný domov je do značné míry Organic Contemporary. Obě slova Organic i Contemporary mají široký význam, vždy však jde o přírodní materiály a jedinečný nábytek nebo příslušenství. Abych však odpověděla na vaši otázku, ano, můj domov je dle stylu Organic Contemporary, ale ovlivněný původní architekturou domu.

Jaké je vaše nejoblíbenější zákoutí nebo bytový doplněk?

Naprosto miluji moderní nástěnné malby a obecně nástěnné prvky jako je dřevo. Takové prvky mohou naprosto změnit vnímání místnosti. I když pracujeme s nepěkným půdorysem, můžeme vše zlepšit jednoduchou úpravou stěn.

Co je pro vás pro vytvoření domácí pohody nejdůležitější?

Kromě pohodlného sezení a uspořádání půdorysu hrají velkou roli barvy. Je třeba věnovat pozornost psychologii barev, osobním preferencím i zkušenostem, to vše formuje výsledné emocionální vnímání. Každá barva ale vypadá odlišně na různých materiálech, osvětlení, v různě velkých místnostech nebo vedle ostatních barev, je proto třeba věnovat barvám dostatečnou pozornost.

Vidím, že s sebou máte peněženku ANTORINI, jaké doplňky této značky Vás nejvíce oslovily?

Kromě hedvábných šátků a peněženek z hadí kůže je to zápisník, který používám každý den. S mým každodenním rozvrhem, úlohami a setkáváním se s novými lidmi se bez zápisníku neobejdu. Nejtěžší je najít ten, který vypadá reprezentativně a zároveň se hodí k mému stylu. Pro mě je prioritou vždy kvalita před kvantitou a v tom u mě ANTORINI vítězí, protože splňuje veškeré mé potřeby v kvalitě, barvách i v materiálech.

Velmi se nám líbí design vašich interiérů. Mohla byste přiblížit, co vás nejvíce jako designerku oslovilo na ANTORINI?

Velmi mě zaujaly barevné kombinace spolu s luxusními italskými materiály jako je přírodní hedvábí a kůže. Nadšení bylo vzájemné, v ANTORINI byli nadšeni designem interiérů, mně se zase líbil design módních doplňků.

Máme pocit, že design lidi spojuje, sdílíte své nadšení dál?

Samozřejmě. ANTORINI má širokou škálu produktů a na své si přijde skutečně každý. Ať už máte rádi barevnou a materiálovou jednoduchost nebo se nebojíte extravagantnosti. Na ANTORINI oceňuji, že se věnuje kromě dámské módy i pánským doplňkům, proto si radost z luxusních doplňků mohou dopřát i muži.



Rádi bychom vám poděkovali za váš čas a příjemné setkání. Velmi si vážíme toho, že jste si ve svém nabitém harmonogramu našla čas na tento rozhovor.

Budeme se těšit na další fotografie vašich krásných interiérů a přejeme vám mnoho spokojených klientů.

