Lukáš Zrůst: „Jdeme do industriálu“

Více nám v krátkém rozhovoru řekl spolumajitel skupiny Progresus, Lukáš Zrůst.

Vaše skupina Progresus byla v loňském roce hodně vidět. Plánujete tak aktivní marketing i v roce 2023?

Občas nám je tento přístup vyčítán, ale neděláme vůbec nic jiného, než je u nás a samozřejmě i v zahraničí běžné. Vstoupili jsme na trh v roce 2021 a pochopitelně jsme o sobě potřebovali dát obchodním partnerům a investorům vědět, což jsme udělali a jsem rád, že se nám to tak úspěšně povedlo. Ať už to bylo naším partnerstvím na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, nebo skvělými výsledky fabriky RD Rýmařov a všech dalších přidružených aktivit v oblasti CSR, které jsme letos podporovali.

Takže v roce 2023 nic podobného nechystáte?

Naším cílem je, abychom byli vidět skrze projekty, které připravujeme, realizujeme, nebo podporujeme. Určitě tak budeme i nadále mluvit o výrobním závodě RD Rýmařov, který je největším výrobcem dřevostaveb v České republice. V roce 2022 se podařilo díky kvalitní manažerské práci, vysokému nasazení všech zaměstnanců fabriky a narůstajícímu zájmu veřejnosti o udržitelné bydlení dosáhnout meziročního růstu RD Rýmařov o 40 %. A pokud bychom plánovali vyrobit v příštím roce stejné množství domů jako letos, musel bych oznámit, že jsme vyprodaní. Naštěstí mohu zákazníky uklidnit, protože i když prodáváme stále více dřevostaveb do Rakouska, Německa, nebo Švýcarska, navýšením výroby budeme schopni uspokojit i další české zákazníky. Dále připravujeme rezidenční developerské projekty v okolí Prahy a podporujeme děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Stali jsme se partnery projektu mladých talentů České filharmonie, podporujeme program DofE a opět budeme partnery MFF v Karlových Varech.

Na konci loňského roku jste v médiích oznámili vstup do segmentu industriálního developmentu. Ani v jednom z rozhovorů jste se ale o tomto záměru nezmínil. Náhoda, nebo strategie?

Když se chystáte požádat přítelkyni o ruku, také o tom všem neříkáte, dokud se to nestane. Pokud bych mohl pokračovat v tomto přirovnání, tak my jsme s přední mezinárodní společností Garbe, jejíž historie sahá až do roku 1965, několik měsíců chodili, než jsme se na konci letošního roku zasnoubili. Výsledek? Začátkem letošního roku začneme v průmyslové zóně Verne u Klášterce nad Ohří budovat na ploše 45 000 metrů čtverečních logistické centrum GARBE Park Chomutov II s užitnou plochou přesahující 20 tisíc metrů čtverečních, s odhadovou hodnotou přes 750 milionů korun. A to je jen začátek našeho dlouhodobého strategického partnerství.

Jaké další industriální projekty připravujete?

Zatím nemohu být konkrétní, ale máme společný plán na období 3-5 let a jen v roce 2023 se chystáme investovat do ekvity přes 2 miliardy korun s celkovou odhadovanou hodnotou projektů přes 5 miliard korun. V následujících letech pak plánujeme násobně navýšit jak vlastní ekvitu do projektů, tak objem portfolia pod správou.

To ale bude hodně drahé. Jak plánujete projekty financovat?

U takto velkých projektů je to vždy kombinace několika zdrojů, a to jak vlastní ekvity, tak úvěrovým financováním a do budoucna pak i prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů a co-investory a to nejen na české, ale i zahraniční úrovni. Formátů financování máme však připraveno několik a podle jednotlivých transakcí je budeme vhodně a efektivně kombinovat.

Nebude vaše zaměření na industrial ohrožovat další směřování skupiny?

Samozřejmě nebude. Našim cílem je, aby industrial tvořil více než polovinu aktivit Progresus, a protože je pro nás důležitý udržitelný development, chceme a budeme v tomto směru přinášet top ESG řešení. Naopak vidíme příležitost pro velké synergie v rámci skupiny, zvláště pak s RD Rýmařov. Zatím to nechci říkat nahlas, ale každému pozornému čtenáři dojde, že když se staví domy ze dřeva, začínají se stavět byty ze dřeva, nebo větrné elektrárny, tak proč by se nedal tento materiál využít i při větších stavbách, jako jsou například logistická centra. Zní to teď asi, že jsem dřevem posedlý a že jen dělám marketing, ale například náš dlouholetý partner ČVUT, použilo pro svůj kampus (UCEEB) právě dřevo. Což si myslím mluví za vše.

Jak vidíte rok s trojkou na konci pro Vaší skupinu?

Jsme zatím mladá investiční společnost a dynamika našeho rozvoje je opravdu veliká. Očekávám spoustu nových příležitostí a rádi bychom úspěšně zakončili některé naše strategické projekty. Věřím, že témat ke komunikaci budeme mít více než dost a jak v industrialu, tak v rezidenčním developmentu učiníme v roce 2023 zásadní posun. Stejně tak máme nakročeno k zásadnímu rozvoji RD Rýmařov. Už nyní mohu prozradit zahájení spolupráce s uznávaným architektem Jakubem Ciglerem, se kterým připravujeme novou řadu domů, u nichž bude hrát prim modularita, udržitelnost a jedinečný design, který nadchne i nejnáročnější klienty. Čeká nás toho opravdu hodně.