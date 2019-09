Lukáš Smutný: absolventi MBA patří mezi nejlepší ve školství

Soukromé profesní školy si u nás pozvolna budují respekt. Jejich úlohu v systému celoživotního vzdělávání si začínají stále více uvědomovat i zájemci o studium z řad ředitelů škol, učitelů a dalších specialistů ve školství. Čím je to podle vás způsobené?

Profesní školy vyplňují poptávku po prestižním profesním vzdělání, které bude zároveň časově flexibilní a jehož výsledky budou absolventi moci převést ihned do praxe. Jedná se tedy o jiný typ vzdělání, než poskytují klasické vysoké školy. Zejména vedoucí pracovníci ve školství přitom ke své činnosti nutně potřebují i další typ znalostí, než které jim poskytnou pedagogické fakulty. Úspěšná a oblíbená škola dnes totiž není jen o vzdělávání. Je o financích, komunikaci, marketingu a hlavně kvalitní práci s lidmi. Dalším faktorem je i počet školských subjektů působících v oblasti vzdělávání. Například v oblasti soukromého školství se za posledních devět let jejich počet zvýšil o 175 %. V soukromém školství tak aktuálně působí historicky nejvíc škol, které potřebují schopné a znalostně vybavené ředitele a specialisty. To vše zvyšuje zájem o praktické znalosti, které zájemci o studium mohou získat v uceleném programu MBA Management ve školství.

Prestižní studium MBA na Ústavu práva a právní vědy

V čem je program MBA Management ve školství specifický? A jaká je u nás nabídka tohoto typu vzdělávání?

Jedná se o na míru připravený program zaměřený na klíčové subsystémy ve školství. Nejde o obecný manažerský program, ale o výukový plán, který se specificky zaměřuje na témata veřejného i soukromého školství. Nabídka programů MBA je obecně široká, zaměřením na školskou oblast se naopak může pochlubit pouze minimum profesních škol v ČR. Jde o náročný a specifický segment vyžadující znalosti i akreditaci. Vzdělávací program Ústavu práva a právní vědy obsahuje kvalifikační studium s platnou akreditací MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Součástí profesního vzdělávacího programu je splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení dle § 5 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání a kariérním systému pedagogických pracovníků. To znamená, že program MBA realizovaný na Ústavu práva a právní vědy se opírá o příslušnou akreditaci MŠMT. Kromě samotného titulu MBA je toto pro školské pracovníky naprosto klíčová hodnota.

Vybrat si to nejlepší studium MBA tedy vyžaduje zjistit si a ověřit si skutečné náležitosti studia. Jak se orientovat v různé úrovni profesních škol a jejich profilu? Na co by se měl zájemce o studium soustředit?

Profesní titul MBA (Master of Business Administration) je titul, u kterého ještě více než u titulů bakalářských a magisterských záleží na škole, kterou zvolíte. Pro správný výběr školy je dobré orientovat se v indikátorech kvality. V České republice není mnoho možností, jak zjistit, která škola nabízí to nejlepší MBA. Právě proto je tak důležité ověřit si především příslušné akreditace a seznámit se s hodnocením. Reference absolventů a studentů jsou tím nejvýznamnějším a nejcennějším ohodnocením práce odborných lektorů, jakož i vedení školy a celkové studijní atmosféry. V referencích profesní školy by neměli chybět ani absolventi konkrétního programu, který uchazeče zajímá, protože to prokazuje, že daná škola takový program skutečně reálně provozuje, nikoliv jen pasivně nabízí.

Co dalšího je pro rozhodování o výběru profesní školy důležité?

Podstatné je sledovat to, jak se daná instituce prezentuje, kolik let na trhu působí, zda jsou informace na webových stránkách aktuální a přehledné. Neměla by chybět detailní náplň studia jednotlivých programů a jejich odborní garanti. Tyto informace jsou pro výběr kvalitní školy naprosto klíčové. Určitě se vyplatí školu kontaktovat a navštívit například i Den otevřených dveří. Ústav práva a právní vědy navíc pořádá pro všechny ředitele a pedagogy speciální seminář Školní matrika a její řádné vykazování, který se uskuteční 6. 12. 2019 Seminář je pro ředitele, učitele i další zaměstnance škol zdarma.

V čem je hlavní odlišnost mezi obory, které pedagogičtí odborníci vystudují na klasických vysokých školách a programy profesního vzdělávání?

Rozdíl je v zaměření na praxi a struktuře oborů. Vysoké školy umožní budoucím pedagogickým pracovníkům splnit kvalifikační předpoklady pro výkon pedagogické činnosti. O oblasti managementu nemají ale absolventi širší povědomí a potřebné znalosti. Profesní školy nabízejí studium, jehož výsledky mají být pro absolventy prakticky uchopitelné a využitelné. Když se podíváte na strukturu programů a specializací, zjistíte, že jde převážně o aplikovanou ekonomii a finance. V případě programu MBA Management ve školství je zaměření doplněno o strategii a řízení pedagogického procesu, školské právo, GDPR, personální management, psychologii a komunikaci. Cílem je umožnit ředitelům a učitelům se profesně zdokonalit a připravit se na případnou kariérní změnu či úspěšný výkon vedoucí pozice.

Co je specifickou náplní programu MBA Management ve školství?

Vzdělávací program je zaměřen na dlouhodobější činnosti a strategie: tvorbu vize, stanovení cílů, nastavení a řízení procesů školy, analýzu a plánování. Nejsou opomenuty ani manažerské činnosti, se kterými se ředitelé, pedagogové a další specialisté denně setkávají. Jedná se zejména o vedení a motivaci kolektivu, delegování úkolů, hodnocení práce zaměstnanců škol. Vzdělávací program se také věnuje významné oblasti řízení školských zařízení, a sice komunikaci, a to jak dovnitř organizace, tak i navenek. V neposlední řadě je vzdělávací program zaměřen na otázky financování, odpovědnosti za škodu z hlediska výkonu funkce, správnímu řízení školských zařízení, pracovnímu právu a ochraně osobních údajů.

Kolik manažerů a specialistů dosud absolvovalo programy na Ústavu práva a právní vědy? A jak jsou na tom absolventi programu MBA Management ve školství?

Za 15 let působení připravil Ústav práva a právní vědy k dalšímu kariérnímu růstu přes 1 500 absolventů. Velkou část z nich tvoří profesionálové z řad ředitelů, učitelů, provozních a IT specialistů. Absolventi patří mezi nejlepší v oblasti školství a získané profesní vzdělání dokázali skvěle zhodnotit. Mnozí z absolventů studia uspěli v konkurzech na ředitele nebo dosáhli v hodnocení škol, které vedou, těch nejlepších výsledků.

Lze studium skloubit s časově náročnou a mnohdy vyčerpávající pedagogickou prací?

Program studia je uspořádán tak, aby do pracovního režimu přímo nezasahoval a byl tak vůči studentům maximálně vstřícný. Studium je flexibilní s tím, že výuka s odbornými lektory je zařazena vždy na víkendové dny. Vzdělávací program je rozdělen do tří semestrů, v rámci kterých studenti absolvují předepsaný počet studijních modulů ukončených zpracováním seminárních prací. Třetí semestr je prioritně zaměřen na vypracování disertační práce a přípravu na závěrečnou zkoušku.

Co byste na závěr doporučil všem, kteří se zajímají o profesní vzdělávání a uvažují o studiu MBA Management ve školství?

Aby se zajímali o historii školy, reference absolventů a složení týmu lektorů. Na webových stránkách školy by určitě měly být zveřejněny profily lektorů s informacemi ohledně jejich praxe a zkušeností. Uvedená kritéria jsou, spolu s příslušnou akreditací MŠMT, zárukou dobře investovaných peněz a kvalitní výuky, ze které si absolvent odnese skutečně přínosné znalosti a know-how.

Nejbližší cyklus studia začíná na Ústavu práva a právní vědy 27. 10. 2019 a podat přihlášku ke studiu lze jednoduše online.

Další informace najdete na www.ustavprava.cz.