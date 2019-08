Luděk Lisse: Šampiony budou jen ti, kdo udělají víc, než musí

Co pro vás znamená golf? A v čem byste našel styčné body s byznysovou sférou?

Pro mě je golf zejména hra nervů. Je to náročná zkouška výdrže a trpělivosti. Zároveň je golf určitě relaxace. Ale i v golfu chcete vítězit a dosahovat co nejlepších výsledků. Čím větší jste perfekcionista a soutěživá povaha, tím víc musíte držet emoce na uzdě a soustředění. Výsledky přichází s dokonalou přípravou a tréninkem. Umění zachovat stoický klid a trpělivost zde skutečně růže přináší. Golf pro mě tedy aktuálně znamená výzvu naučit se především krotit své emoce. Propojení golfu a byznysu určitě existuje. Kromě skvělého relaxu se na golfu scházejí party obchodních přátel, obchodní partneři domlouvají či uzavírají smlouvy, utužují se kontakty i přátelství. Mnoho lidí na golfu najde nové partnery pro podnikání. Zajímavé je, že mnohé tyto věci člověk zažije i při studiu MBA. Propojování lidí, potvrzování stávajících obchodních či přátelských vazeb či nové příležitosti a úspěch je smyslem mojí práce a totéž nalézám i v golfu i rámci našich profesních vzdělávacích programů MBA, LL.M. a dalších.

Luděk Lisse ve volném čase rád vymění oblek za golfovou výbavu a dobře připravené hřiště.

Golf je tedy na prvním místě o rozpoložení, o hlavě?

Je to tak, absolutně. Člověka nesmí rozhodit nepovedený úder nebo dokonce zkažena celá jamka. To je přirozeně těžké, byl by to těžký úkol i pro buddhistického mnicha. Ale musíte na tom postupně pracovat a pokud to děláte, jdete dále a ten posun cítíte. Golf je tedy svým způsobem i velice intimní psychologická záležitost. Vyznávám heslo „Jediná chvíle, která existuje, je nyní“. Tato myšlenka myslím dopadá na všechno, a tedy i na golf. Tam obzvláště. Pokud v golfu žijete, byť jen zčásti v minulosti nebo sice v přítomnosti, ale v té její starostlivé části, například že vám vaše hlava neustále opakuje předchozí nepovedenou jamku, pak je jisté, že stejně špatně zahrajete i tu stávající, to si buďte jistý. Golf v tomto smyslu reflektuje pohodu nebo nepohodu ve vaší hlavě více než jakýkoliv jiný sport. Golf je dokonce ještě krutější, neboť někdy ani nemusíte být v nepohodě jaksi obecně, ale ke zkažené jamce nebo zkaženému úderu vám „dopomůže“ jedna jediná zatoulaná negativní myšlenka.

Jaké máte výsledky?

Pokud se ptáte na moje úspěchy v oblasti koncentrace a trpělivosti, dal bych si jako učitel známku někde mezi 2 a 3. Pokud se ptáte na turnaje, tak na své první výsledky z golfového turnaje si budu muset teprve počkat. Usilovně pracuji na tom, aby byly už příští rok co nejlepší.

Luděk Lisse: „Přesně zamířit je důležité v golfu, vzdělávání i budování kariéry.“

Nejeden golfista říká, že hraje golf kvůli kontaktům i kvůli adrenalinu při hře...

Mohu jenom souhlasit. Je jasné, že po dobře odehraném hřišti se ve vás vyplaví adrenalin, to je taková přírodní chemie za odměnu. Pokud si dáte vzápětí po hře dobré pivo a steak, tak vám pak svět připadá naprosto perfektní. Co se týče navazování vztahů, tak golf a nové kontakty patří k sobě jako léto a pěkné počasí. Na golfu vznikají nová přátelství a někdy i mnohem více. K životním trefám zde dochází nejen v jamkách, ale i v obchodu a mezilidských vztazích.

Golf jste začal hrát relativně pozdě. Z jakého důvodu?

Ze stejného důvodu jako jej nezačne hrát nikdy spousta lidí, která by jej hrát mohla. O golfu nikdo z negolfistů mnoho neví. Je však zřejmé, že propagace golfu jako sportu, který je dnes poměrně přístupný, není u nás úplně optimální a golf je stále ve společnosti vnímám jako sport pro vícepříjmové skupiny. To je podle mě nesprávně a hlavně je to pohled zkreslený, protože golf není zdaleka tak uzavřený, jak by se mohlo na první pohled zdát. Hraní golfu je otázka priorit jako vše v životě, a proto by mělo být úkolem golfové federace přivést ke k němu nové zájemce, ať již z řad dětí, mládeže nebo dospělých. Cesta jití příkladem, tedy že golf hraje váš kamarád, a proto jej začnete zkoušet hrát i vy je to, co pro popularizaci golfu může udělat každý.

Luděk Lisse při golfu relaxuje, získává inspiraci i nové spolupracující partnery.

Proč se podle vás vyplatí hrát golf?

Hrát golf se vyplatí z mnoha důvodů. Jednak je to nepopsatelná nádhera, když správně trefíte míček a on letí daleko a navíc tam, kam letět má. Za druhé golf se hraje v krásném přírodním prostředí, což je samo o sobě pozitivní zážitková záležitost. Za třetí, golf rozvíjí myšlení, které potřebujete pro profesní studium, v byznysu, ale i v osobním životě, učí člověka klidu a rozvaze, trpělivosti, přesnosti, koncentraci. Za další, není frází, že golf je sportem gentlemanů. To se projevuje v mnoha oblastech. Na golfu se i cizí lidé automaticky zdraví a přejí si dobrý den a pěknou hru. Golf dále například řadou svých pravidel, která se vztahují ke hře na hřišti, podporuje ohleduplnost, která se pak projevuje i mimo hřiště.

Pojďme k profesnímu vzdělávání. Jaký je důvod k tomu, aby lidé studovali profesní programy? A je mezi golfisty mnoho studentů či absolventů MBA?

Nejprve k profesnímu vzdělávání. Lidé, kteří dnes na sobě nepracují, tj. vystudovali vysokou školu, někde pracují, berou slušnou mzdu a myslí si, že samovolně jedou na jakémsi automaticky fungujícím „eskalátoru vzhůru“, se mohou dramaticky mýlit, neboť vývoj ekonomiky je vždy cyklický. Současná situace, kdy je na trhu práce nedostatek pracovní síly, zvláště té kvalitní, tak nebude trvat donekonečna, a ten, kdo v době blahobytu nelenil a jako bonus a výraz osobního rozvoje přidal do svého životopisu studium MBA, LL.M., MSc. nebo jiného manažerského profesního programu, bude mít, až přijdou horší časy a půjde logicky do tuhého, nespornou komparativní výhodu. Dnes je „pohoda“ a někteří dají z rodinného rozpočtu peníze raději za luxusní dovolenou než za studium MBA. Až přijde „nepohoda“, těm, kteří učinili opak a šli důsledným trváním na svém osobním růstu a profesním sebevzdělávání tak trochu proti proudu, se jejich investice bohatě vrátí. Jinak mezi hráči golfu je mnoho lidí, kteří prošli nebo procházejí profesním vzděláváním. Vědí, že stejně jako je důležitá příprava ve hře golfu, je nezbytná průprava a zdokonalování v kariéře.

Luděk Lisse: „Příprava a koncentrace se vyplatí při golfu, při studiu MBA, i v životě.“

Kdo byl váš první trenér golfu a co vás naučil?

Pan Jiří Štryncl, výtečný člověk, vynikající golfista, osobnost, tvrďák, který mi nedal nic zadarmo. Stýkáme se dodnes a zrovna dnes mě napadlo, že jej zase budu potřebovat. Chci se ho zeptat na řadu věcí, na které jsem se ho před rokem a půl zeptat nemohl, a to prostě proto, že mě nenapadaly. On mi je sám o sobě říci nemohl, protože vývoj každého golfisty nelze předběhnout, všechno má svůj čas. Jiří je PGA kouč, a proto tzv. netlačí na pilu. Naučil mě, že golf není o tom, abych se u odpalu soustředil na to, kde mám jednu nohu, jestli je ve správné konstelaci s druhou nohou, jestli mám hlavu nebo krk tak nebo jinak, jak učí mnoho jiných trenérů. Nechal tak mému vývoji svým koučováním potřebný přirozený rozměr a tím mi golf hned na začátku, kdy mi to samozřejmě jako začátečníkovi příliš nešlo, neznechutil a udržel mě u něj.

Je tedy jednoduché začít hrát?

Golf není jednoduché hrát, podobně jako není jednoduché naučit se dobře cokoliv jiného na světě. Dnes žijeme v době, která se tváří, jako že jsme všichni šampioni. Tak tomu ale není. Šampiony budou jen ti, kdo udělají víc, než musí. A to platí, ať se bavíme o golfu nebo o MBA.

Svou náklonnost ke golfu dává najevo i Ústav práva a právní vědy, kterému se doktor Lisse naplno věnuje jako ředitel a lektor. Každý návštěvník pravidelného Dne otevřených dveří, získá sadu golfových míčků Srixon. Pak zbývá jen navštívit nejbližší hřiště nebo driving range a začít.

Další informace najdete na www.ustavprava.cz.