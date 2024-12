Vánoční dárky na poslední chvíli? Svět Disney Lorcana vás zachrání

Disney Lorcana: Svěží vítr ve světě sběratelských karetních her

Pokud patříte mezi milovníky deskových a karetních her, pak máte s Lorcanou šanci se ponořit do jedinečného magického světa. Ve hře se stanete Illumineery, kteří ovládají kouzelný inkoust a jehož pomocí vyvolávají záblesky známých Disney postav.

Jako u všech TCG (Trading Card Games) jde o to sestavit si co nejsilnější balíček karet, se kterým pak snadno porazíte své soupeře. Karty vycházejí jako jednotlivé rozšiřující balíčky (booster packs), startovní balíčky (starter decks), tak i jako komplexní desková hra, ve které najdete všechno, co k hraní potřebujete.

Lorcana: Gateway jako vstupní brána do kouzelného světa

Jedním ze způsobů, jak začít rychle hrát, aniž byste se dlouze zabývali tím, jaké balíčky karet si pořídit, je sáhnout už po hotové a připravené hře. Právě k tomuto účelu vyšla Disney Lorcana: Gateway, která slouží jako vstupní brána do světa Lorcany. V krabici najdete všechno, co potřebujete k tomu, abyste se mohli rovnou pustit do hry.

Díky jednoduchému hernímu průvodci si postupně vyzkoušíte mechaniku jednotlivých karet. Zjistíte, jak se hrají karty postav, předmětů, lokací a písní nebo jak kombinovat jednotlivé barvy magických inkoustů.

V krabici na vás čekají dva balíčky po 30 kartách, čtyři booster balíčky s 12 náhodně namíchanými kartami, herní průvodce a hrací deska. Celkem v jednom boxu najdete 132 hracích karet. Tím vám opadne prvotní starost s tím, jak si balíček namíchat, což je u TCG jedním z hlavních strategických prvků.