Život po poranění míchy přináší řadu zdravotních výzev, které vyžadují dlouhodobou a individuální péči. Vedle fyzické rehabilitace je důležitá také psychologická podpora, řešení chronické bolesti nebo potíží se spánkem. Právě na komplexní zdravotní službu Centra Paraple nyní poputuje 549 241 korun z výtěžku charitativního stíracího losu Paraple od společnosti Allwyn Česko.
Zdravotní službu poskytuje Centrum Paraple od roku 2025 jako součást komplexní rehabilitace lidí po poranění míchy. Navazuje na sociální rehabilitaci a propojuje péči lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, psychologů i zdravotních sester. Jejím cílem není pouze zlepšení fyzické kondice, ale také podpora psychického zdraví, prevence možných komplikací a řešení zdravotních obtíží, které mohou ovlivňovat každodenní život klientů.
„Dlouhodobé partnerství s Centrem Paraple nám umožňuje podporovat služby, které mají skutečný význam pro život lidí po poranění míchy. Máme radost, že díky našim zákazníkům můžeme tentokrát přispět částkou přesahující půl milionu korun na komplexní zdravotní péči. Ta klientům pomáhá nejen zlepšovat jejich zdravotní stav, ale také předcházet komplikacím a získávat větší jistotu v každodenním životě,“ říká Eva Nováková, manažerka kategorie stíracích losů společnosti Allwyn Česko.
Odborná péče přizpůsobená potřebám každého klienta
Zdravotní služba probíhá formou dvoutýdenních pobytů přímo v Centru Paraple, během kterých může odbornou péči současně využívat až deset klientů. Každý pobyt začíná vstupním vyšetřením lékařem, všeobecnou sestrou a fyzioterapeutem, na jehož základě odborníci sestavují individuální rehabilitační program. Ten zahrnuje například fyzioterapii, ergoterapii, terapii ruky, pohybovou terapii nebo psychologickou podporu. Součástí jsou také tematické workshopy a společné aktivity, které klientům umožňují sdílet své zkušenosti.
Odborníci se věnují i zdravotním obtížím, které mohou výrazně ovlivňovat každodenní život, například problémům s bolestí, dýcháním, spánkem či intimitou. Důležitá je také prevence zdravotních komplikací a rehabilitace po operačních zákrocích. Péče je vždy přizpůsobena věku, kondici a individuálním potřebám klientů. Služba je určena lidem starším 15 let po akutním poranění míchy, kteří žijí v Česku a mají zde zdravotní pojištění. Pobyty probíhají celoročně a často navazují na sociální rehabilitaci.
Miliony korun na pomoc lidem po poranění míchy
Společnost Allwyn podporuje Centrum Paraple dlouhodobě. Jen v roce 2025 putovaly na činnost centra více než čtyři miliony korun, které pomohly spolufinancovat klientské pobyty, přímou péči, rozvoj zázemí i aplikovaný výzkum zaměřený na zlepšování kvality života lidí po poranění míchy.
Podpora pokračuje také letos. Na workshopy a skupinové aktivity zaměřené na pohyb, psychickou pohodu či prevenci zdravotních komplikací putovalo přes 800 tisíc korun a dalších přibližně 700 tisíc korun podpořilo terénní sociální rehabilitaci, díky níž odborníci pomáhají klientům přímo v jejich domácím prostředí.
Charitativní los Paraple bude v prodeji už jen do konce roku
Možnost podpořit Centrum Paraple prostřednictvím charitativního losu se pomalu chýlí ke konci. Papírová i online varianta losu Paraple bude dostupná pouze do 31. prosince 2026.
Los tak může být i drobným vánočním dárkem, který kromě možnosti výhry přináší také radost z podpory dobré věci. Zákazníci se díky němu mohou zapojit do pomoci lidem, kteří se po poranění míchy učí zvládat nové životní výzvy.
Informace o tom, jak se výtěžek z losu každé čtvrtletí rozděluje a na jaké konkrétní projekty putuje, jsou dostupné na webových stránkách Allwynu.