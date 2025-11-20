Los Paraple pomáhá dál. Sazka předala Centru Paraple 733 957 korun

Komerční sdělení
Sazka předala Centru Paraple už třetí čtvrtletní výplatu z prodeje charitativního losu Paraple. Tentokrát jde o 733 957 korun, které podpoří přímou péči o klienty i odborné aktivity ParaLabu. Od začátku projektu Sazka předala Centru Paraple přes 3,5 milionu korun.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Los Paraple pomáhá dál. Sazka předala Centru Paraple 733 957 korun | foto: Sazka, a.s.

Pomoc, která má skutečné výsledky

Centrum Paraple, které už třicet let pomáhá lidem po poranění míchy znovu najít jistotu a soběstačnost, obdrželo od Sazky, která je součástí mezinárodní skupiny Allwyn, další finanční podporu z prodeje charitativního losu Paraple. Pomoc lidem po poranění míchy je finančně velmi náročná. Roční rozpočet Centra Paraple je 93,5 milionu korun, pomáhá proto každý zakoupený los.

Aktuální, v pořadí třetí čtvrtletní výplata činí 733 957 korun. Prostředky poslouží k rozšíření přímé péče o klienty a k dalšímu rozvoji odborné a výzkumné činnosti ParaLabu – pracoviště, které se zaměřuje na aplikovaný výzkum v oblasti míšních lézí.

Tři výplaty, tři konkrétní přínosy

Od uvedení losu Paraple v lednu 2025 už Sazka Centru Paraple předala více než 3,5 milionu korun. První částku, téměř 2 miliony korun, Paraple použilo na klientské pobyty, druhou – bezmála 900 tisíc korun – pak využilo na instalaci klimatizace a bezpečnější venkovní terasy.

A teď přichází třetí vlna pomoci, díky částce 733 957 korun Paraple posílí přímou péči i zázemí odborníků.

„Každý výzkum u nás začíná u konkrétních potřeb lidí po poranění míchy. Také díky podpoře Sazky můžeme rychleji hledat řešení, která jim pomáhají žít samostatnější život s dobrým zdravím,“ říká Lenka Honzátková, která stojí v čele ParaLabu Centra Paraple.

ParaLab: výzkum s přímým dopadem na život

Platforma ParaLab sdružuje více než 30 odborníků a věnuje se tématům s přímým dopadem na kvalitu života lidí po poranění míchy – od asistenčních technologií a vertikalizace přes respirační problematiku, spánek a bolest až po terapii ruky a zdravý životní styl. Roční provoz výzkumné činnosti se pohybuje v rozmezí 1,5 až 3 miliony korun.

Výsledky výzkumu se okamžitě promítají do každodenní péče a jsou sdíleny také na mezinárodní úrovni, například prostřednictvím České společnosti pro míšní léze nebo prezentací na prestižní konferenci ISCOS.

Vertikalizační kostka: inovace s reálným dopadem

Výzkumné aktivity ParaLabu mají i praktický přesah. Příkladem je prototyp vertikalizační kostky, která je inovativní rehabilitační pomůckou pro nácvik stoje u vybraných typů poranění míchy. Vznikla díky spolupráci Centra Paraple, Sazky a mladého designéra Václava F. Matyáše, absolventa ČVUT, v rámci platformy Sazka reLosy.

Los Paraple pomáhá dál. Sazka předala Centru Paraple 733 957 korun

Kostka je vyrobena z desek, které obsahují 60 % slisovaných stíracích losů, a představuje tak jedinečné spojení upcyklace, designu a funkční pomoci.

„Los Paraple krásně propojuje radost ze hry s konkrétní pomocí. Každá čtvrtletní výplata přispívá nejen ke zlepšení péče o klienty, ale i k rozvoji odborného zázemí, díky kterému vznikají inovace s reálným dopadem na život lidí po poranění míchy,“ uvádí Eva Nováková, manažerka kategorie stíracích losů ve společnosti Sazka.

Los, který má smysl

Charitativní los Paraple je v prodeji od ledna 2025 a dostupný je v papírové i online podobě. Cena jednoho losu je 100 korun a celý čistý zisk putuje Centru Paraple, jehož roční rozpočet je 93,5 milionu korun. Více než polovinu přitom Paraple musí ročně získat z darů jednotlivců a firemních partnerů. Každý zakoupený los tak přináší nejen šanci na výhru, ale také přímou podporu těch, kteří hledají po poranění míchy vlivem úrazu nebo onemocnění cestu zpět k samostatnosti.

Zkuste štěstí a pomáhejte s losem Paraple. Štěstí pro vás, pomoc pro druhé.

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Sazka mění jméno. Od konce ledna z ní bude Allwyn

Komerční sdělení
Sazka mění jméno. Od konce ledna z ní bude Allwyn

Sazka po více než sedmi desetiletích mění název. Od konce ledna převezme jméno své mateřské společnosti Allwyn. Oblíbené loterie, losy i další hry zůstávají stejné. S novým jménem přijde i svěžejší...

Samson si nasazuje korunu: nejlepší desítka v Česku

Komerční sdělení
Samson si nasazuje korunu: nejlepší desítka v Česku

Pivovar Samson slaví velký úspěch na domácí i mezinárodní pivní scéně. V prestižní soutěži České pivo 2025, kterou každoročně pořádá Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci s Výzkumným ústavem...

Dovolená ve Vysokých Tatrách 2025: Zima, jež přináší skutečné zážitky

Komerční sdělení

Vysoké Tatry – srdce Slovenska a nejmenší velehory na světě – se opět oblékly do bílé. Zimní sezona 2025 slibuje novinky, které posunou zážitky z hor na novou úroveň.

Chomutov hledá ředitele či ředitelku svého zooparku

Komerční sdělení

Zoopark Chomutov, nacházející se v těsné blízkosti Kamencového jezera, je největší zoologickou zahradou v České republice, alespoň co do rozlohy – má totiž neuvěřitelných 112 hektarů.

Podfukáři 3: Odhalte skutečnou iluzi

Komerční sdělení

Zmizeli, jen aby se znovu vrátili. Podfukáři přicházejí se třetí loupeží, která všem vyrazí dech. A ke svým dalším neuvěřitelným kouskům si skupina iluzionistů známá pod názvem Čtyři jezdci přizve...

Cesta k plynulejší dopravě v Praze: méně kamionů, víc lodí

Komerční sdělení

Praha hledá způsoby, jak ulevit přetížené dopravě. Zatímco většina pozornosti míří na silnice, řešení se nabízí přímo uprostřed města: Vltava. Lodní doprava už dnes nahrazuje tisíce kamionů ročně a...

20. listopadu 2025

Los Paraple pomáhá dál. Sazka předala Centru Paraple 733 957 korun

Komerční sdělení
Los Paraple pomáhá dál. Sazka předala Centru Paraple 733 957 korun

Sazka předala Centru Paraple už třetí čtvrtletní výplatu z prodeje charitativního losu Paraple. Tentokrát jde o 733 957 korun, které podpoří přímou péči o klienty i odborné aktivity ParaLabu. Od...

20. listopadu 2025

TeskaLabs pomáhá firmám s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti

Komerční sdělení
Nový zákon o kybernetické bezpečnosti se týká firem zaměřených na IT,...

Od 1. listopadu vstoupil v účinnost nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který přináší největší změnu v oblasti ochrany dat za poslední dekádu. Vychází ze směrnice EU NIS2 a dotýká se nejen úřadů a...

20. listopadu 2025

Litoměřice a věznice Bělušice kulisami pro nový seriál Inspekce

Komerční sdělení
Herečka Kristýna Ryška

Skupina Prima pro svoji streamovací službu prima+ natáčí nový kriminální seriál Inspekce, který zavede diváky do zákulisí činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

20. listopadu 2025

Nová výzbroj pro iPhone 17. Tactical přináší ochranu, která vydrží

Komerční sdělení

Kryty Tactical Hyperstealth, Sika a Beaver posouvají hranice odolnosti i stylu. Navrženo pro iPhone 17, testováno v extrémních podmínkách. Od sametového Beaveru po vojenský Hyperstealth – česká...

19. listopadu 2025

V ZŠ Vrchlabí učí děti žít v digitálním světě

Komerční sdělení
V ZŠ Vrchlabí učí děti žít v digitálním světě

Digitální dovednosti nejsou ve vrchlabské základní škole samostatným tématem, ale přirozenou součástí všech předmětů. Učitelé tu věří, že technologie mají smysl tehdy, když dětem pomáhají lépe...

19. listopadu 2025

Veletrh Jak na společné vzdělávání se věnoval bezpečnosti na školách

Komerční sdělení
Náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková a děkan Pedagogické fakulty Ladislav Bláha

Ústecký kraj uspořádal veletrh Jak na společné vzdělávání na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Mottem letošního ročníku bylo Bezpečná škola pro všechny. Záštitu nad akcí převzala 1....

19. listopadu 2025

EF EPI 2025: Češi se v angličtině zlepšili. Na špičku to ale nestačí

Komerční sdělení
EF EPI 2025: Češi se v angličtině zlepšili. Na špičku to ale nestačí

Přední světová vzdělávací instituce EF (Education First) dnes zveřejnila výsledky Indexu znalosti angličtiny pro rok 2025 (EF English Proficiency Index – EF EPI). Prvenství obhájilo Nizozemsko, Češi...

19. listopadu 2025

ChatGPT dostupná všem. Vyzkoušejte zdarma AI lídra NVIDIA RTX PRO 6000

Komerční sdělení
RTX PRO 6000 Blackwell přináší nový výkon serverových GPU.

Bez kompromisů. V éře, kdy umělá inteligence udává tempo inovací, NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell poráží dosavadního krále NVIDIA H100 a umožňuje nasazení velkého jazykového modelu od OpenAI (ChatGPT),...

19. listopadu 2025

Barber’s Wife odchází ze Zličína a pokračuje v Rudné a Jinočanech

Komerční sdělení
Profesionální barbeři se postarají o skvělou image

Po patnácti letech v Metropoli Zličín uzavírá Barber’s Wife kapitolu své historie. Byla to léta plná střihů, příběhů a klientů, kteří s týmem rostli – dnes do křesla usedají jejich děti. Patřili mezi...

19. listopadu 2025

Ostrava znovu hledá inspirativní následovníky Jana Amose Komenského

Komerční sdělení
Ostrava znovu hledá inspirativní následovníky Jana Amose Komenského

Jak se od roku 2005 stalo dobrou tradicí, také v příštím roce 2026 statutární město Ostrava ocení výjimečné pedagogické i nepedagogické pracovníky škol na svém území.

18. listopadu 2025

Šperk jako dárek: proč po něm toužíme?

Komerční sdělení

Vánoce jsou obdobím, kdy svět na chvíli zpomalí a naše přání získávají skutečnou podobu. Každý rok přemýšlíme, čím sobě nebo svým blízkým udělat opravdovou radost. A právě šperk patří mezi dárky,...

18. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.