Los Paraple pomáhá dál. Sazka předala Centru Paraple 733 957 korun

Pomoc, která má skutečné výsledky
Centrum Paraple, které už třicet let pomáhá lidem po poranění míchy znovu najít jistotu a soběstačnost, obdrželo od Sazky, která je součástí mezinárodní skupiny Allwyn, další finanční podporu z prodeje charitativního losu Paraple. Pomoc lidem po poranění míchy je finančně velmi náročná. Roční rozpočet Centra Paraple je 93,5 milionu korun, pomáhá proto každý zakoupený los.
Aktuální, v pořadí třetí čtvrtletní výplata činí 733 957 korun. Prostředky poslouží k rozšíření přímé péče o klienty a k dalšímu rozvoji odborné a výzkumné činnosti ParaLabu – pracoviště, které se zaměřuje na aplikovaný výzkum v oblasti míšních lézí.
Tři výplaty, tři konkrétní přínosy
Od uvedení losu Paraple v lednu 2025 už Sazka Centru Paraple předala více než 3,5 milionu korun. První částku, téměř 2 miliony korun, Paraple použilo na klientské pobyty, druhou – bezmála 900 tisíc korun – pak využilo na instalaci klimatizace a bezpečnější venkovní terasy.
A teď přichází třetí vlna pomoci, díky částce 733 957 korun Paraple posílí přímou péči i zázemí odborníků.
„Každý výzkum u nás začíná u konkrétních potřeb lidí po poranění míchy. Také díky podpoře Sazky můžeme rychleji hledat řešení, která jim pomáhají žít samostatnější život s dobrým zdravím,“ říká Lenka Honzátková, která stojí v čele ParaLabu Centra Paraple.
ParaLab: výzkum s přímým dopadem na život
Platforma ParaLab sdružuje více než 30 odborníků a věnuje se tématům s přímým dopadem na kvalitu života lidí po poranění míchy – od asistenčních technologií a vertikalizace přes respirační problematiku, spánek a bolest až po terapii ruky a zdravý životní styl. Roční provoz výzkumné činnosti se pohybuje v rozmezí 1,5 až 3 miliony korun.
Výsledky výzkumu se okamžitě promítají do každodenní péče a jsou sdíleny také na mezinárodní úrovni, například prostřednictvím České společnosti pro míšní léze nebo prezentací na prestižní konferenci ISCOS.
Vertikalizační kostka: inovace s reálným dopadem
Výzkumné aktivity ParaLabu mají i praktický přesah. Příkladem je prototyp vertikalizační kostky, která je inovativní rehabilitační pomůckou pro nácvik stoje u vybraných typů poranění míchy. Vznikla díky spolupráci Centra Paraple, Sazky a mladého designéra Václava F. Matyáše, absolventa ČVUT, v rámci platformy Sazka reLosy.
Kostka je vyrobena z desek, které obsahují 60 % slisovaných stíracích losů, a představuje tak jedinečné spojení upcyklace, designu a funkční pomoci.
„Los Paraple krásně propojuje radost ze hry s konkrétní pomocí. Každá čtvrtletní výplata přispívá nejen ke zlepšení péče o klienty, ale i k rozvoji odborného zázemí, díky kterému vznikají inovace s reálným dopadem na život lidí po poranění míchy,“ uvádí Eva Nováková, manažerka kategorie stíracích losů ve společnosti Sazka.
Los, který má smysl
Charitativní los Paraple je v prodeji od ledna 2025 a dostupný je v papírové i online podobě. Cena jednoho losu je 100 korun a celý čistý zisk putuje Centru Paraple, jehož roční rozpočet je 93,5 milionu korun. Více než polovinu přitom Paraple musí ročně získat z darů jednotlivců a firemních partnerů. Každý zakoupený los tak přináší nejen šanci na výhru, ale také přímou podporu těch, kteří hledají po poranění míchy vlivem úrazu nebo onemocnění cestu zpět k samostatnosti.
Zkuste štěstí a pomáhejte s losem Paraple. Štěstí pro vás, pomoc pro druhé.