LOMAX rozšiřuje nabídku venkovních žaluzií o prémiovou lamelu Z90 PRO

Sortiment venkovních žaluzií společnosti LOMAX se v letošním roce rozšiřuje o prémiovou lamelu s označením Z90 PRO. Ta je novou vlajkovou lodí portfolia venkovního stínění této značky. Elegantně vypadající novinka společnosti LOMAX předčí konkurenci na českém trhu zejména z hlediska nábalu, který má ze všech typů lamel vůbec nejmenší. „Pomáhají tomu především nízké lemy lamel a unikátní tvar čepů, které do sebe vzájemně skvěle zapadají. Čepy zároveň umožňují instalaci se standardní vodicí lištou, na lamely jsou přitom pevně nanýtované,“ uvádí další z předností lamely Z90 PRO marketingový manažer společnosti LOMAX Petr Přichystal.

Lamela Z90 PRO dotváří velmi elegantní dojem venkovních žaluzií. | foto: LOMAX

Lamela Z90 PRO od společnosti LOMAX vyniká i z hlediska odolnosti vůči větru. „Uživatelé si venkovní žaluzie dlouhodobě pořizují díky účinnému zastínění. Letos však mnohem více sledují také to, jak žaluzie odolávají silnému větru. Pokud bychom měli porovnat lamelu Z90 PRO s lamelou Z93, kterou nahrazuje, tak novinka je o dvě větrné třídy lepší. Při porovnání s ostatními výrobci se pak v tomto ohledu řadí mezi absolutní špičku na českém trhu,“ říká Petr Přichystal. Novinka podobně jako dosavadní typ lamely opět umožňuje dokonalé dovírání lamel, především díky jejich tvaru. „Ve finále tak má jeden z nejmenších průsvitů v zavřeném stavu na trhu,“ doplňuje Petr Přichystal.



K dosažení co nejlepších atributů lamely Z90 PRO využila společnost LOMAX při výrobě nejmodernějších technologií. Příkladem je nový poloautomatický výrobní stroj, který pomocí unikátní technologie připojuje žaluzie pomocí háčků k vodicím lankům a pomáhá tak k dokonalejšímu dovření háčku. Produkci pak společnost situovala do zbrusu nové výrobní haly.

Venkovní žaluzie LOMAX odolávají i velmi silnému větru. | foto: LOMAX

LOMAX do těchto prostor nový typ lamely venkovních žaluzií také nainstaloval a podrobil ji velkému zátěžovému testu. „Po dobu celkem 2 měsíců se žaluzie v naprogramovaných intervalech pohybovaly nepřetržitě nahoru a dolů, vždy až do koncové polohy. Těchto cyklů se nám za uvedenou dobu nakonec podařilo uskutečnit 23 111, žaluzie jsou přitom stále funkční. Statisticky při běžném používání provedou žaluzie denně v průměru 1,2 cyklu/den. V našem zatěžkávacím testu se nám tak podařilo nasimulovat 50 let provozu,“ popisuje experiment dokazující dlouhou životnost lamel marketingový manažer společnosti LOMAX.



Lamely jsou kromě výše zmíněných výhod opatřeny také mezilamelovým těsněním, které snižuje jejich hlučnost ve větru. K dispozici jsou standardně v barvách Silver 9006, Dark silver 9007, Bronze 780, Anthracite 7016, Metalic grey 703, Silver grey 7001, Basalt grey 7012, White 9016 a Brown 8014. Kromě barev skladem je samozřejmě možné zvolit z téměř nekonečné barevné palety, která čítá několik tisíc odstínů.

Venkovní žaluzie LOMAX jsou dostupné v různých barevných provedeních a disponují elegantním vzhledem. | foto: LOMAX

Velkou výhodou je také možnost nastavení míry zastínění, ať už pomocí dálkového ovládání či chytrého telefonu. Uživatel si tak může různými způsoby regulovat množství slunečního záření, které proniká do interiéru. Zároveň má možnost propojit systém zastínění s dalšími zařízeními domácnosti, například garážovými vraty, a ovládat je tak všechna pomocí jednoho přístroje.