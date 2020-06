LIME investuje stovky milionů do rozvoje sítě MANGO v ČR a Slovensku

Prodejna odpovídající náročným požadavkům značky otevřela s uvolněním vládních opatření, tedy v květnu 2020, a to v nákupním centru Forum Nová Karolina v Ostravě jako jediná v regionu severní Moravy. Disponuje rozlohou 420 m2 a představuje nejnovější koncepci architektury a interiérového designu značky MANGO jako první v Česku. Koncept tvoří rozsáhlý a dynamický prostor pro ještě lepší zážitek z nakupování. Zákazníkům nabídne výběr ze široké kolekce kvalitních a designových oděvů pro ženy a dále řadu pro děti.

Exkluzivním partnerem pro provoz a rozvoj maloobchodní sítě MANGO se LIME stal v druhé polovině loňského roku. Celková plánovaná investice do rozvoje obchodní sítě značky MANGO skupinou LIME je pak několik stovek miliónů korun.

Skupina již několikátým rokem úspěšně provozuje franšízy značek Geox, Armani Exchange, HUGO Hugo Boss a dále jediný monobrandový butik značky BOSS Hugo Boss v Česku. Zároveň od loňského podzimu provozuje maloobchodní síť Geox na Slovensku.



„První dny se ukazují jako velmi úspěšné, což je pro specifický region severní Moravy a ekonomicky náročnou dobu pro spotřebitele naprosto výjimečné“, říká Tomáš Šupa, řídící partner FPD Group, jenž se investičně podílí na rozvoji fashion skupiny LIME a dodává: „Z toho vyplývá, že naše rozhodnutí investovat do značky MANGO bylo správné. Zmiňovanou ostravskou prodejnu jsme dokázali obratně zrealizovat, a to během velmi ztížených a přísných podmínek. Ať už hovoříme například o logistice celého projektu nebo jen o nadstandartních hygienických podmínkách dodržovaných během stavby. Jsem rád, že se prostřednictvím LIME podařilo MANGO po několikaleté pauze vrátit do Ostravy, stejně jako jsme vrátili značku BOSS do Prahy.“

Světoznámá značka MANGO vložila důvěru ve fashion skupinu LIME během loňského léta, kdy byla podepsána vzájemná spolupráce na provoz maloobchodní sítě MANGO exkluzivně na pět let. Celý proces převzetí tohoto španělského brandu je naplánován na několik fází. První bylo právě otevření nové prodejny v Ostravě. Hlavní úlohou LIME je efektivní komunikace s pronajímateli či jinými obchodními partnery a efektivní personální řízení prodejen. Marketingové aktivity bude i nadále zastřešovat centrála značky ve Španělsku s tím, že bude reflektovat lokální doporučení provozovatele.

„Kromě přebírání distribuce a provozu zavedených značek nás ale taktéž zajímá vyhledávání nových značek, které na našem trhu nejsou a mají zde potenciál. LIME má zájem nejen o profitabilní sítě, ale také o provozy, které jsou kapitálově, organizačně či personálně poddimenzované, ale mají perspektivu do budoucna. Současné období velmi nahrává novým akvizicím a projektům, které by před koronavirovou krizí nebyly možné či určitě těžší na vyjednávání,“ uzavírá Tomáš Šupa.

LIME Luxury. Independent. Modern. Emotions.

LIME je fashion skupinou provozující obchody s dostupnou a prémiovou módou. Orientuje se primárně na dámskou a pánskou módu a obuv. V současnosti zastupuje přes 15 značek a provozuje 29 obchodů v České a Slovenské republice. Do jejího portfolia patří: GEOX, Armani Exchange, HUGO Hugo Boss, BOSS Hugo Boss, Emporio Armani, McQ, Ballantyne, Parajumpers, Iceplay, Ferrante, Anna Rita N a další. Nově pak zastřešuje provoz prodejen značky Mango v Česku a na Slovensku.