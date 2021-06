Líheň nápadů, které změní koncepty budov 21. století?

„Stavební průmysl do značné míry ovlivňuje náš životní styl, dává tvář našim městům a má také vliv na prostředí kolem nás. Jako architekti cítíme odpovědnost zajistit vysoký životní standard i pro budoucí generace. Proto mě velice těší, že DELTA Group vstupuje v Rakousku do prvního HUB projektu, který se věnuje tématu urbanistického rozvoje a kvalitě života ve městech. Investujeme do spojenectví se společností CMb.industries, posouváme kupředu společně její stěžejní projekt ATMOS Resort & Research a podílíme se na vývoji prvního evropského HUB projektu Department of Disruptive Disciplines, který vzniká v budově bývalé továrny tabáku Tabakfabrik Linz, při jejíž rekonstrukci jsme doprovázeli investora a dbali na hladký průběh projektu,“ potvrzuje vizi skupiny DELTA „Beyond Building“ jednatel DELTA Group ČR Erik Štefanovič.

Zároveň doplňuje, že podporu a zapojení do iniciativ, které propojují vědu, technologie a například formují městský urbanismus směrem ke zdravějšímu prostředí měst a mohou přinést lidstvu ekologičtější budovy, cítí jako svoji prioritu.

„Účelem pozemního stavebnictví dvacátého prvního století by mělo být více než jen ochrana lidí a majetku, ale především budování zdravého prostředí pro příští generace. Proto je například spuštění projektu Department of Disruptive Disciplines v GRAND GARAGE v budově Tabakfabrik Linz tím správným činem ve správnou chvíli a na správném místě,“ potvrdil i starosta rakouského města Linc Klaus Luger.

