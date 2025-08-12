Lifting budoucnosti bez skalpelu: Sofwave™ nově v IEM SPA

Klinika IEM SPA, která redefinuje estetiku i přístup k dlouhověkosti, uvádí na český a slovenský trh světově uznávanou technologii Sofwave™. Tato metoda využívá ultrazvukovou technologii nové generace a poskytuje okamžitě viditelné výsledky bez nutnosti chirurgického zákroku. Sofwave™ je dnes považován za „lifting budoucnosti“ a to právem. V New Yorku ho doporučují špičkoví plastičtí chirurgové, v Los Angeles na něj nedají dopustit celebrity. Dnes přichází i do srdce Evropy do Prahy i Bratislavy s jediným cílem: nabídnout přirozený a viditelný efekt bez zásahů, které mění tvář. Bez narušení pleti, bez jehel, bez rekonvalescence.
Když očekáváte jen to nejlepší
Sofwave™ patří mezi nejžádanější přístroje na prestižních klinikách po celém světě. Využívá patentovanou technologii SUPERB™ (Synchronous Ultrasound Parallel Beam), která pomocí paralelních ultrazvukových paprsků stimuluje tvorbu kolagenu v přesně definované hloubce 1,5 mm – tam, kde dochází k přirozené neokolagenézi, ale kde běžné přístroje nedosahují.
Efekt? Viditelné zpevnění kontur, lifting čela, čelistní linie i krku, redukce jemných vrásek, celkové osvěžení a výrazné zlepšení kvality pleti. Výsledky se dostavují již po jednom ošetření a dále se zintenzivňují až po dobu 12 týdnů.
Osobnosti, které Sofwave™ důvěřují
Na seznam klientů této technologie se zapisují nejen světové celebrity, ale i průkopníci longevity a biohackingu. Sofwave™ si oblíbily tváře jako Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker nebo Bryan Johnson, stejně jako špičkoví plastičtí chirurgové. V Evropě se stává standardem tam, kde klienti požadují precizní efekt, ale nechtějí se vzdát své přirozenosti. A přesně tento přístup IEM SPA zastává.
„Naši klienti dnes neočekávají radikální změnu – chtějí zůstat sami sebou, jen s výrazem, který odpovídá jejich vnitřní energii. Sofwave™ jim to umožňuje. Elegantně, bez bolesti, bez výpadku ze života,“ IEM SPA
Medicína, která respektuje tělo i čas
Sofwave™ získal FDA a CE certifikaci pro lifting čela, obličeje, krku, dekoltu i paží. Klinické studie potvrzují nejen bezpečnost, ale i vysokou spokojenost klientů a lékařů. Ošetření je vhodné pro všechny typy pleti, včetně opálené, a trvá přibližně 45–60 minut.
„Jako lékařka oceňuji, když technologie kombinuje výsledky s hlubším pochopením biologie pleti. Sofwave™ přesně ví, kam energii směrovat, aniž by zatěžoval zbytečně okolní tkáně. Přitom je komfortní a nesrovnatelně bezpečnější než mnoho jiných přístupů,“ doplňuje MUDr. Alena Pallová, lékařka a spoluzakladatelka IEM SPA.
Inteligentní lifting pro moderní život
Na rozdíl od jiných metod, které „bojují“ proti stárnutí, Sofwave™ pracuje se stárnutím jako s přirozeným procesem. Nenarušuje, ale obnovuje. Nepřepisuje rysy, ale zvýrazňuje přirozené kontury. Nezatěžuje tělo, ale aktivuje jeho vlastní regenerační schopnosti. Zatímco dřív byl lifting synonymem operace, dnes je to otázka přesně cílené technologie. Sofwave™ využívá patentovanou metodu SUPERB™ (Synchronous Ultrasound Parallel Beam), která působí v hloubce 1,5 mm – přesně tam, kde vzniká nový kolagen.
„Ošetření trvá maximálně 1 hodinu a klient může okamžitě zpět do kanceláře, na schůzku nebo do letadla. Viditelné výsledky nastupují postupně, a co je důležité – bez jediné jehly,“ IEM SPA.
Sofwave™ je certifikován FDA i CE a vhodný pro všechny typy i fototypy pleti. Viditelně zpevňuje kontury tváře, čela, čelistní linie, krku i dekoltu. A protože stimuluje neokolagenézu v dermis, efekt přetrvává a zlepšuje se až po dobu 3 měsíců.
Tato filozofie je jádrem přístupu IEM SPA – kde se high-tech estetika setkává s hlubokou personalizací a kde krásu chápeme jako součást celkového zdraví a vitality.
Klíčové výhody Sofwave™ v IEM SPA
· ✅ Neinvazivní lifting bez jehel a bez rekonvalescence
· ✅ Okamžité i dlouhodobé výsledky již po 1 ošetření
· ✅ Vhodný pro ženy i muže všech věkových kategorií
· ✅ Certifikace FDA a CE, klinicky ověřená bezpečnost
· ✅ Technologie světové úrovně v rukou top odborníků
IEM SPA: Tam, kde začíná estetika dlouhověkosti
Budoucnost estetické péče je neinvazivní a vědomá. Klinika IEM SPA dlouhodobě propojuje medicínu, biohacking a estetiku do celistvého přístupu k dlouhověkosti. Sofwave™ tak přirozeně zapadá do vize kliniky, která se zaměřuje na funkční výsledky bez kompromisů, ať už jde o mozek, tělo nebo pleť.
„Náš přístup nevylučuje krásu, ale staví ji na hlubším základu. Chceme, aby naši klienti stárli jinak – vědoměji, zdravěji a bez invazivních zásahů. Sofwave™ je přesně tou technologií, která tento přístup potvrzuje,“ vysvětlují spolumajitelky Simona Joklová, Romana Škamlová a Alena Pallová za IEM SPA.