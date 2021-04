Lidský faktor aneb Jak řeší technickou správu vaše firma?

Zeptali jsme se Jakuba Jirouška, ředitele divize obchodu a energie ve společnosti ATALIAN CZ.

Jaká kritéria musí splňovat zaměstnanec společnosti zajišťující facility management. Koho zaměstnáváte ve společnosti ATALIAN?

Již od založení společnosti dbáme o společenskou zodpovědnost naší firmy. Všichni naši zaměstnanci mají legální pobyt na území České republiky, jsou bezúhonní a velmi loajální vůči zaměstnavateli a klientům. Svůj personál řádně odborně školíme pro práci s moderním technologickým zařízením. Dá se s jistotou říct, že personál je naše největší know-how. Bez toho nebude fungovat žádná zázračná technologie.



Pokud by došlo k selhání lidského faktoru nebo k nehodě, jakým způsobem je poškozený odškodněn?

Je třeba, aby poskytovatel měl řádně sjednané pojištění odpovědnosti v co nejvyšší výši. Naše společnost je pojištěna až do výše 100 milionů korun za škody, které by naši zaměstnanci mohli způsobit svou nedbalostí. Nicméně toto riziko je velmi nízké vzhledem k tomu, že každý zaměstnanec je řádně proškolen a je neustále kontrolován v činnosti, kterou provádí, a také v oblasti BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

Vaše společnost disponuje velkým množstvím automatizovaných a robotických zařízení. Znamená to, že se snažíte dlouhodobě minimalizovat lidský faktor?

Automatizace v každém podnikání hraje čím dál větší roli, samozřejmě i pro úklid se používají roboty. Výhody jsou ve snižování potřeby lidské práce, nicméně použití robotů je stále velmi omezené vzhledem ke specifičnosti provozu, kam je lze nasadit. Ačkoli se daří je nasazovat ve stále větším počtu, i ty nejdokonalejší potřebují kvalifikovanou obsluhu.

Takže potřeba lidí je a bude i v budoucnu, budeme se ale orientovat na více kvalifikovanou pracovní sílu a budeme zvyšovat podíl automatizovaných zařízení.

Společnost ATALIAN je lídrem v poskytování širokého spektra služeb v oblasti facility managementu jak na českém trhu, tak i ve světě. S obratem více než 2,695 miliardy eur (2018), s více než 125 000 zaměstnanců a s pokrytím ve 32 zemích. Své výjimečné postavení ATALIAN získal díky globálnímu působení a zkušenostem s opravdu náročnými klienty. Již od svého založení ve Francii v roce 1944 zajišťovala společnost ATALIAN špičkové služby na míru pro své renomované zákazníky. V Česku se běžně setkáte se službami ATALIAN na pražském letišti, v kancelářích největších bankovních společností, jako je ČSOB nebo Česká spořitelna. Zaměstnanci společnosti ATALIAN dlouhodobě spravují nemovitosti pro telekomunikačního giganta O 2 nebo pro výrobce luxusních automobilů Mercedes Benz.

