Lidé si oblíbili online tržiště, tisíce obchodníků míří za nimi

Doby, kdy si obchodníci pohodlně vystačili s kamenným obchodem či vlastním e-shopem, jsou pryč. Zákazníci mají dnes stále více v oblibě internetová tržiště, která jim umožňují nakoupit všechno potřebné zboží na jediném místě, které dobře znají a pod značkou, které věří. Obchodníci se rostoucí poptávce na tržištích rychle přizpůsobují a tržiště MALL Partner jich už sdružuje přes dvě tisícovky. Marketplace jim totiž pomáhá nejen s oslovením nových zákazníků, ale i s expanzí do zahraničí, která by dříve byla pro mnoho z nich jen obtížně představitelná.

Na prodej v zahraničí nemusí obchodníci zapojení do programu MALL Partner vynakládat žádné dodatečné prostředky. Na všech trzích MALL obchodníkům zajistí IT infrastrukturu, zákaznickou podporu, překlady popisků a především dosah na miliony zákazníků v zemích, kde MALL působí. Obchodníci tak na zahraničním trhu nemusí složitě získávat pozici, čímž prakticky odpadají veškeré vstupní náklady, které by jindy museli investovat do marketingu.

Silným trhem je pro MALL dlouhodobě například sousední Slovensko, Polsko nebo Maďarsko. Čím dál zajímavějším je ale pro tuzemské prodejce také trh slovinský, kde marketplace MALLu meziročně vyrostl o 1 000 % a je zde pod značkou mimovrste jedničkou na trhu. Zajímavostí je, že hned polovina prodejců na slovinském trhu pochází z České republiky. Další příležitostí pro české obchodníky by se již brzy měl stát také trh chorvatský, kde MALL léta úspěšně funguje a kde se chystá otevřít právě i svůj program MALL Partner.

MALL Partner je pro každého

Na českých i zahraničních trzích mohou prodávat všichni partnerští obchodníci bez rozdílu. Na MALLu tak lze narazit na malé prodejce i na značky s vlastními zavedenými e-shopy. Pro partnery jako je český Zoot nebo původem britský Marks & Spencer je prodej na tržišti především cestou k novým okruhům zákazníků. Z dostupných dat totiž vyplývá, že zákaznické skupiny jednotlivých e-shopů a tržiště MALL se prakticky neprolínají. Značky díky tržišti dokáží oslovit zákazníky, ke kterým se jim dříve nedařilo dostat, zároveň ale nepřijdou ani o svou stálou klientelu.

Pro mnoho menších obchodníků je naopak program MALL Partner teprve prvním krokem k prodeji na internetu. Právě koronavirová opatření, která na nejmenší prodejce dopadla nejvýrazněji, způsobila, že zájem o online prodej vzrostl i u těch obchodníků, kteří si dosud vystačili pouze s kamenným obchodem. Ti ocení zejména možnost manuálního zalistování produktů, které je možné stihnout i do 24 hodin. K registraci je navíc potřeba pouze vyplnění jednoduchého formuláře.

Všem partnerům je po navázání spolupráce plně k dispozici profesionální zákaznická linka, jednoduché administrační prostředí pro správu produktů a objednávek i služba MALL Delivery pro snadnou přepravu objednávky až k zákazníkovi. Pro nové partnery nyní navíc MALL spouští akci, v rámci které si mohou na 3 měsíce zdarma vyzkoušet, zda prodej na online tržišti splňuje jejich očekávání.