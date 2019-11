Lidé se nestarají o své oči, dosáhnout zlepšení přitom může být snadné

Celkově 86 % dotázaných by se raději vzdalo sluchu před zrakem, ale pouze třetina (33 %) se aktivně stará o své oči nebo chodí na pravidelné prohlídky. Navíc kvalita osvětlení může mít na pohodlí očí značný vliv. Nicméně pouze třetina dotázaných (32 %) tuto skutečnost bere v úvahu při koupi žárovek.

Výsledky průzkumu také odhalily, že si více vážíme zraku s přibývajícím věkem. Na otázku, jestli by dotázaní raději ztratili zrak, nebo sluch, respondenti ve věku 18-24 kladli menší důraz na ztrátu zraku (79 %) ve srovnání s 92 % lidí ve věku 55+. Celosvětově největší obavou s přibývajícím věkem je ztráta paměti (61 %), za ní těsně následuje ztráta zraku (58 %). V Polsku (65 %) a Číně (46 %) byla ztráta zraku ve vyšším věku dokonce uváděna jako největší obava, nad ztrátou paměti a bolestí kloubů.

Pohodlí našich očí trpí špatným osvětlením

Ke zhoršení zraku a nepohodlí očí může vést mnoho faktorů. Celosvětově téměř polovina respondentů potvrdila, že špatné osvětlení jim způsobilo bolesti hlavy (43 %) nebo rozostřené vidění (39 %).

Andrew Stockman, profesor Ústavu oftalmologie University College London (UCL), říká: „Typ osvětlení, které denně používáme, může mít dopad na kvalitu našeho života. Například řízení barvy a intenzity osvětlení v průběhu dne může zlepšit naše spánkové vzorce, což může být rozhodující pro pohodu a zdraví. Naproti tomu umělé světlo, které bliká, může mít škodlivý vliv na kvalitu života a může vést k nepohodlí očí, bolestem hlavy a občas i epileptickým záchvatům. Výběr správného osvětlení je velmi důležitý. “

Překvapující kulturní rozdíly v trávení času při umělém osvětlení

Problémy očí způsobené špatným umělým osvětlením se zhoršují s jeho dlouhodobým používáním. Celosvětově více než polovina (58 %) lidí tráví více než osm hodin denně pod umělým světlem. Světová zdravotnická organizace předpovídá, že jeden ze dvou lidí bude do roku 2050 krátkozraký v důsledku několika faktorů, včetně nedostatku času stráveného venku a času stráveného před obrazovkami.

Němci tráví nejméně času pod umělým osvětlením, přičemž 51 % dokonce méně než osm hodin denně. To je téměř dvojnásobek počtu lidí než v Mexiku, Indonésii a USA, kde pouze 26 % dotázaných tráví méně než osm hodin denně v umělém světle. Je pak šokující, že každý desátý člověk (12 %) v České republice tráví pod umělým osvětlením více než 16 hodin denně – celosvětový průměr je přitom pouze 7 % lidí. Výzkum také ukázal, že mladší generace – spíše než aby trávila čas venku – sedí pod umělým osvětlením déle – 67 % lidí ve věku 18–24 let tráví každý den osm nebo více hodin v nepřirozeném světle, oproti 43 % lidí nad 55 let.

Výběr světla navrženého pro pohodlí vašich očí

Protože se čas strávený pod umělým světlem prodlužuje, je důležité zvolit ten správný typ osvětlení. Průzkum zadaný společností Signify ukázal, že více než tři čtvrtiny (77 %) spotřebitelů věří, že dobré osvětlení v domácnosti zlepšuje každodenní produktivitu. 69 % lidí souhlasí s tím, že kvalita světla a kvalitní osvětlení jsou klíčem ke zlepšování domácí pohody, celých 86 % pak souhlasí s tím, že dobré osvětlení je prospěšné pro zdraví očí. Toto procento se zvyšuje s přibývajícím věkem; od 79 % ve věku 18-24 let do 90 % ve věku 55+.

„Spotřebitelé si často neuvědomují rozdíly v LED osvětlení. Existuje tolik možností výběru a velké rozdíly v kvalitě. Osvětlení bývalo výhradně funkčním nákupem, ale protože trávíme stále více času uvnitř místností a doma, kvalita světla se stala ještě důležitější. Vyvinuli jsme standard EyeComfort ověřující pohodlí pro oči, které vedou zákazníky a pomáhají jim s výběrem světla vhodného jak pro jejich oči, tak pro jejich domov,“ vysvětluje Rowena Lee, vedoucí obchodní skupiny LED společnosti Signify.

Výzkum realizovala společnost YouGov Plc. Celková velikost vzorku byla 10 449 dospělých. Výzkum byl proveden v Argentině, Číně, České republice, Francii, Německu, Indonésii, Mexiku, Polsku a Spojených státech. Dotazování proběhlo mezi 7. a 20. květnem 2019. Průzkum byl proveden on-line.