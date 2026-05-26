LG spouští Letní TV Cashback: zpět až 100 000 Kč na váš účet

O co v akci jde?
Akce LG Letní TV Cashback probíhá od 22. května do 19. července 2026. Stačí si v tomto období koupit nově uvedené televize LG pro rok 2026, splnit několik jednoduchých kroků a peníze vám přijdou přímo na účet. Kompletní seznam zařazených modelů a přesnou výši cashbacku pro každý z nich najdete na stránkách akce.
Jak získat peníze zpět – krok za krokem
- Kupte vybraný spotřebič LG v době konání akce.
- Napište recenzi zakoupeného produktu na webu Odkaz. Nejpozději do 4 týdnů od nákupu a zároveň do 30. 8. 2026.
- Zaregistrujte produkt na webu lgpromo.cz v sekci aktuální cashback promoce. Registraci je třeba provést nejdříve 14 dnů od nákupu a nejpozději do 4 týdnů od data nákupu. Konečný termín registrací: 30. 8. 2026.
- Doložte potřebné údaje: nákupní doklad, fotografii štítku se sériovým číslem produktu, odkaz na zveřejněnou recenzi a její screenshot.
- Počkejte na potvrzení. Registrace vám bude obratem potvrzena e-mailem. Po schválení dostanete peníze přímo na uvedený bankovní účet, a to nejpozději do 42 pracovních dnů od úspěšně provedené registrace.
Nečekejte na poslední chvíli
Letní TV Cashback je příležitost, kterou by si neměl nechat ujít nikdo, kdo v poslední době uvažoval o novém televizoru. Akce trvá pouze do 19. července 2026, a přestože máte na registraci o něco delší čas, samotné okno pro nákup je krátké. Všechny podmínky, přesný seznam zařazených modelů a výši cashbacku pro jednotlivé televizory najdete na stránce Odkaz.
