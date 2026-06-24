LG soutěž: nakupte, napište recenzi a vyhrajte jeden z 11 produktů

Komerční sdělení

LG soutěž: nakupte, napište recenzi a vyhrajte jeden z 11 produktů | foto: LG Electronics Polska Sp. z o. o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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LG Electronics spouští letní soutěž s fotbalovým nádechem. Stačí koupit vybraný produkt, napsat recenzi na lg.com/cz a zaregistrovat nákup. Čeká vás šance vyhrát jeden z 11 produktů – od OLED televizorů až po pračky a herní monitory.

Společnost LG Electronics startuje letní soutěž s fotbalovým nádechem – a nachystala přesně jedenáct výherních cen z vlastního portfolia. Podmínky jsou jednoduché: nakoupit vybraný produkt, zveřejnit recenzi a včas se zaregistrovat. Každá účtenka navíc znamená další šanci na výhru.

Jak se zapojit?

Napište recenzi: Po nákupu libovolného produktu LG u zapojených prodejců zveřejněte recenzi přímo na lg.com/cz. Recenzi je třeba publikovat nejpozději do 4 týdnů od nákupu, nejdéle však do 30. srpna 2026.

Zaregistrujte nákup: Na portálu lgcashback.com/cz vyplňte registraci v sekci aktuální promo akce. Registrovat se lze nejdříve 14 dní a nejpozději 4 týdny po datu nákupu. Portál se uzavírá 16. srpna 2026.

Přiložte doklady: K registraci budete potřebovat nákupní doklad, fotografii štítku se sériovým číslem, odkaz na zveřejněnou recenzi a její screenshot.

Co lze vyhrát?
Výherní fond tvoří 11 produktů pokrývajících prakticky celou domácnost. Hlavní cenou je 65" LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026 s technologií Perfect Black (certifikace UL), plynulým hraním ve 120 Hz a systémem webOS s umělou inteligencí Google Gemini a Microsoft Copilot. Speciální tlačítko AI otvírá personalizovaný AI Hub zabezpečený technologií LG Shield.

Dalšími cenami jsou kombinované chladničky, pračky, myčka nádobí, mikrovlnná trouba, přenosná obrazovka StanbyME a herní či smart monitor.

Kdy se dozvím výsledky?
Výherci budou vylosováni do 30 dnů od ukončení akce. LG je kontaktuje nejpozději do 5. září 2026 prostřednictvím údajů z registračního formuláře. Poté proběhne doručení výher.

Podrobné podmínky a úplný seznam zapojených produktů jsou dostupné na lgcashback.com/cz.

O společnosti LG Electronics
LG Electronics je globálním lídrem v oblasti inovací technologií a spotřební elektroniky s působností téměř ve všech zemích světa. Zaměstnává více než 74 000 lidí. LG je předním výrobcem spotřebních a komerčních produktů od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizací a monitorů, až po automobilové komponenty a řešení. Její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní platforma LG ThinQ jsou celosvětově uznávané. Nejnovější zprávy o společnosti LG naleznete na webových stránkách LG NEWSROOM | LG Global.

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