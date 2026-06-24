LG soutěž: nakupte, napište recenzi a vyhrajte jeden z 11 produktů

Společnost LG Electronics startuje letní soutěž s fotbalovým nádechem – a nachystala přesně jedenáct výherních cen z vlastního portfolia. Podmínky jsou jednoduché: nakoupit vybraný produkt, zveřejnit recenzi a včas se zaregistrovat. Každá účtenka navíc znamená další šanci na výhru.
Jak se zapojit?
● Napište recenzi: Po nákupu libovolného produktu LG u zapojených prodejců zveřejněte recenzi přímo na lg.com/cz. Recenzi je třeba publikovat nejpozději do 4 týdnů od nákupu, nejdéle však do 30. srpna 2026.
● Zaregistrujte nákup: Na portálu lgcashback.com/cz vyplňte registraci v sekci aktuální promo akce. Registrovat se lze nejdříve 14 dní a nejpozději 4 týdny po datu nákupu. Portál se uzavírá 16. srpna 2026.
● Přiložte doklady: K registraci budete potřebovat nákupní doklad, fotografii štítku se sériovým číslem, odkaz na zveřejněnou recenzi a její screenshot.
Co lze vyhrát?
Výherní fond tvoří 11 produktů pokrývajících prakticky celou domácnost. Hlavní cenou je 65" LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026 s technologií Perfect Black (certifikace UL), plynulým hraním ve 120 Hz a systémem webOS s umělou inteligencí Google Gemini a Microsoft Copilot. Speciální tlačítko AI otvírá personalizovaný AI Hub zabezpečený technologií LG Shield.
Dalšími cenami jsou kombinované chladničky, pračky, myčka nádobí, mikrovlnná trouba, přenosná obrazovka StanbyME a herní či smart monitor.
Kdy se dozvím výsledky?
Výherci budou vylosováni do 30 dnů od ukončení akce. LG je kontaktuje nejpozději do 5. září 2026 prostřednictvím údajů z registračního formuláře. Poté proběhne doručení výher.
Podrobné podmínky a úplný seznam zapojených produktů jsou dostupné na lgcashback.com/cz.
O společnosti LG Electronics
LG Electronics je globálním lídrem v oblasti inovací technologií a spotřební elektroniky s působností téměř ve všech zemích světa. Zaměstnává více než 74 000 lidí. LG je předním výrobcem spotřebních a komerčních produktů od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizací a monitorů, až po automobilové komponenty a řešení. Její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní platforma LG ThinQ jsou celosvětově uznávané. Nejnovější zprávy o společnosti LG naleznete na webových stránkách LG NEWSROOM | LG Global.