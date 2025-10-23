LG Electronics spouští ESG kampaň zaměřenou na recyklaci elektroodpadu

LG Electronics vlastní podíl ve společnosti Asekol (pro recyklaci elektrozařízení) a ve vzájemné spolupráci v rámci projektu Recyklohraní, jehož je Asekol partnerem, nastavilo hlavní téma kampaně: Podpora vzdělávání v oblasti recyklace elektroodpadu.
Kampaň je postavena na čtyřech aktivitách a zaměřuje se nejen na žáky základních škol (ZŠ), ale také speciálních a praktických škol, mateřských škol, dětských domovů, středních odborných škol, sportovních škol (SŠG) a vybraných gymnázií. Během roku 2025 se do ESG aktivit LG zapojilo celkem 423 škol a institucí a přibližně 4 200 žáků a studentů.
1. Učení hrou: recyklace elektroodpadu
Lektoři z Recyklohraní navštívili ZŠ, speciální základní školu a praktickou školu, mateřské školy a dětské domovy, kde dětem přiblížili recyklaci zábavnou a interaktivní formou. LG Česko podpořilo náklady na vzdělávání formou daru. V únoru 2025 se zúčastnilo 13 institucí, 85 tříd a celkem 1 800 žáků.
2. Exkurze do recyklačního závodu
Žáci navštívili recyklační závod Enviropol v Jihlavě, který patří společnosti Asekol, a mohli na vlastní oči sledovat proces recyklace. Zúčastnily se školy různého typu: ZŠ, mateřské školy, SŠG a gymnázia. LG Česko pokrylo náklady na vzdělávání formou daru a při jedné z návštěv se k žákům připojili i zaměstnanci společnosti, kteří jim předali dárkové předměty. V období březen–červen 2025 se zapojilo 10 institucí, 22 tříd a celkem 400 žáků.
3. Výtvarná soutěž na téma recyklace elektroodpadu
Žáci základních škol tvořili ve skupinách kresby na téma „Life’s Good“ a recyklace, čímž si přirozeně osvojili propojení filozofie značky LG s odpovědným přístupem k životnímu prostředí. LG Česko financovalo organizaci soutěže a 29.–30. září proběhla první akce na ZŠ U Roháčových kasáren v Praze za účasti zaměstnanců LG. V září a říjnu 2025 se soutěže zúčastní přibližně 400 škol a 2 000 žáků.
4. Program bezplatného odvozu elektroodpadu a darů
Při objednávce nového spotřebiče na oficiálním eShopu LG.cz si mohou zákazníci objednat bezplatný odvoz starého zařízení k recyklaci. Za každý odvezený kus věnuje LG Česko částku 50 Kč (cca 2 EUR) na podporu vzdělávacích aktivit.
První tři aktivity jsou financovány formou fixních ročních darů, zatímco čtvrtá aktivita funguje jako flexibilní příspěvek v závislosti na množství odevzdaného elektroodpadu. Celkový odhad darovaných prostředků v roce 2025 činí přibližně 355 000 Kč (242 000 Kč fixní + 113 250 Kč flexibilní dary).
Marketingová manažerka LG Česko, JeongYun Zmrzlíková, k tomu uvedla: „Nechceme se omezovat pouze na prodej elektroniky, ale hledáme způsoby, jak propojit náš byznys s přínosem pro českou společnost. Tato ESG kampaň byla navržena tak, aby ukázala celý životní cyklus spotřebičů– od výroby a prodeje až po jejich sběr a recyklaci – a podpořila udržitelnost. Důležité bylo také to, že jsme mohli dětem a mladým lidem z různých typů vzdělávacích institucí přiblížit nejen principy recyklace, ale i filozofii značky LG, vyjádřenou jejím sloganem Life’s Good. Velkou radost nám přinesla i pozitivní zpětná vazba našich zaměstnanců, kteří se zapojili do výtvarné soutěže.“
Doplnila, že v roce 2026 plánuje jejich CSR a ESG aktivity dále rozšiřovat s jasným vědomím odpovědnosti jako globální prémiová společnost. Jejich cílem je zapojit do vzdělávání o recyklaci ještě více dětí a mladých lidí a zároveň umožnit zaměstnancům aktivně se podílet a osvojit si poselství ‚Life‘s Good, when we Do Good’.
ESG kampaň představuje ukázkový příklad, jak LG Electronics současně naplňuje environmentální odpovědnost a společenský přínos a je vnímána jako inspirativní ESG model, který má pozitivní dopad na budoucí generace.
O společnosti LG Electronics
Společnost LG Electronics je globálním lídrem v oblasti inovací technologií a spotřební elektroniky s působností téměř ve všech zemích světa. Zaměstnává více než 74 000 lidí. LG je předním výrobcem spotřebních a komerčních produktů od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizací a monitorů, až po automobilové komponenty a řešení. Její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní platforma LG ThinQ jsou celosvětově uznávané. Nejnovější zprávy o společnosti LG naleznete na webových stránkách www.LGnewsroom.com.