LG Electronics partnerem Recyklohraní

Do projektu Recyklohraní se v loňském roce zapojilo 375 škol a 8 950 žáků. V rámci projektu bylo recyklováno 2 284 spotřebičů.

foto: ČTK

Praha, 26. února 2026 – Společnost LG Electronics (LG) jako partner Recyklohraní poskytla za loňský rok tomuto projektu celkovou částku 356 200 Kč. Tato částka se skládá z příspěvku za každý recyklovaný spotřebič v rámci oficiálního e‑shopu lg.cz a z finančního daru. Celkem bylo recyklováno 2 284 spotřebičů, přičemž LG vyplatilo 50 Kč za každý takto recyklovaný spotřebič v celkové částce 114 200 Kč. Projektu se zúčastnilo 375 škol a 8 950 žáků.

„S projektem Recyklohraní spolupracujeme od roku 2024,“ říká JeongYun Zmrzlíková, Head of Marketing, LG Česká republika, a dodává: „Podporu environmentálního vzdělávání dětí považujeme za velmi důležitou. Napomáháme tím budování udržitelné budoucnosti. V rámci projektu Recyklohraní jsme podpořili řadu exkurzí, lektorských programů a tematických úkolů a také samotnou recyklaci elektroodpadu. V tomto roce plánujeme do projektu zapojit i více našich zaměstnanců.“

Společnost LG v roce 2025 v rámci projektu Recyklohraní pokračovala v aktivní podpoře environmentální osvěty a vzdělávání mladé generace. Mezi klíčové aktivity patřily především školní exkurze do moderního zpracovatelského závodu Enviropol a přilehlé třídírny ASMJ, kde žáci mohli na vlastní oči vidět proces zpracování odpadu. Na tyto praktické ukázky navázaly specializované lektorské programy přímo na vybraných základních školách, které se detailně zaměřily na problematiku zpětného odběru a recyklace elektrozařízení.

Významným milníkem podzimní sezóny byl tematický úkol „Recyklační zpravodaj“, který probíhal v září a říjnu 2025 ve čtyřech věkových mutacích. Tato iniciativa se setkala s velkým ohlasem: zapojilo se do ní 351 škol, které zaslaly celkem 468 dokumentací. S tématem recyklace aktivně pracovalo 6 840 žáků a studentů.

Součástí projektu byla také doprovodná výtvarná soutěž inspirovaná sloganem Life’s Good, která propojila ekologické téma s kreativním vyjádřením. Jako poděkování za aktivní přístup a splnění úkolu obdržely zapojené školy unikátní slevové kupony využitelné v oficiálním e-shopu na lg.cz.

LG Electronics partnerem Recyklohraní

Společnost LG v roce 2025 také partnersky podpořila čtvrtý ročník Celoroční hry s Recyklohraním, do které se zapojilo téměř 1 600 mateřských, základních a středních škol z celé ČR. Školy zapojené do soutěže sbíraly body nejen za odevzdané baterie, drobné elektro, mobily či tonery, ale také za plnění osvětových úkolů a práci s výukovými materiály EKOABECEDA. Další body si mohly připsat za sdílení zkušeností v sekci Inspirace z pedagogické praxe, organizaci úklidových akcí nebo za propagaci Recyklohraní v regionálních médiích.

Pro rok 2026 si společnost LG vytyčila ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti, které plánuje naplnit skrze rozvoj vzdělávacích projektů i přímé zapojení svých zaměstnanců.

V rámci vzdělávacího pilíře se LG zaměří na praktickou osvětu, která zahrnuje financování 10 výjezdů škol na exkurze do zpracovatelského závodu Enviropol v Jihlavě. Na tyto výjezdy navážou specializované lektorské programy věnované tématu zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení, které proběhnou na deseti vybraných školách. Aby měly vzdělávací instituce k dispozici nejaktuálnější informace, dojde také k revizi a aktualizaci metodiky „Ekoabeceda aneb Každý ví, co s vysloužilým elektrospotřebičem“.

LG v roce 2026 rovněž propojí recyklaci s přímou podporou dobré věci prostřednictvím systému microdonation. Za každý spotřebič recyklovaný v rámci objednávek na lg.cz věnuje společnost částku 50 Kč na vzdělávání dětí v rámci programu Recyklohraní. Pozornost bude věnována i vnitřní kultuře firmy – pro zaměstnance jsou připraveny workshopy a školení zaměřené na obecné principy recyklace, udržitelnosti a odpovědného přístupu k životnímu prostředí.

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět dlouhodobě a úspěšně motivuje školy a žáky k ochraně životního prostředí a zvyšuje povědomí o důležitosti recyklace. Projekt je realizován pod záštitou MŠMT České republiky.

LG Electronics partnerem Recyklohraní

O společnosti LG Electronics

Společnost LG Electronics je globálním lídrem v oblasti inovací technologií a spotřební elektroniky s působností téměř ve všech zemích světa. Zaměstnává více než 74 000 lidí. LG je předním výrobcem spotřebních a komerčních produktů, od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizací a monitorů, až po automobilové komponenty a řešení. Její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní platforma LG ThinQ jsou celosvětově uznávané. Nejnovější zprávy o společnosti LG naleznete na webových stránkách www.LGnewsroom.com.

LG Electronics partnerem Recyklohraní

