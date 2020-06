Levné kanceláře a sklady po celé Praze. Novinkou je TELECOM v Praze 3

Central Group - to není jen největší rezidenční stavitel u nás, který v Praze prodává tisíce bytů. Firma je také vlastníkem mnoha velkých komerčních areálů v metropoli, kde do budoucna plánuje nové bytové projekty. Po dobu mnohaletého povolování nových staveb zde ale dlouhodobě pronajímá komerční prostory. A to za velmi příznivé ceny a s flexibilní dobou pronájmu. V nabídce jsou velmi variabilní kanceláře, sklady, výrobní a servisní prostory, prodejny-showroomy a parkovací stání.

Novinkou je TELECOM - nyní za zvýhodněné ceny

Čerstvou novinkou od letošního léta jsou komerční prostory v unikátním velkém komplexu TELECOM office centre na Žižkově v Praze 3. Lokalita má skvělou dopravní dostupnost přímo u zastávek tramvají a jen 400 metrů (5 minut chůze) od stanice metra Želivského. Z mnoha kanceláří této budovy je krásný výhled na panorama Pražského hradu. Doposud byl tento areál sídlem telekomunikační společnosti Cetin, která se nyní přemísťuje do jiné části Prahy.

Od srpna budou v tomto komplexu k dispozici za zvýhodněné zaváděcí ceny velmi variabilní kancelářské prostory a také velké prodejny-showroomy. Ty si bude možné pronajmout buď na dobu určitou až do prosince 2024 (tedy na zhruba 4,5 roku), nebo na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Ve vstupní hale budovy bude pro všechny nájemce fungovat centrální recepce.

Praha 3 – Telecom office centre

K pronájmu je několik celých pater kanceláří. Malé patro má velikost 325 m2 a měsíční nájemné činí 73 125 Kč. Velké patro má výměru 950 m2 a nájemné je zde 199 500 Kč měsíčně.

Kromě celých pater je možné si pronajmout také například uzavřené sekce více kanceláří v přízemí. Ve 2. patře je možné si pronajmout i jednotlivé kanceláře od velikosti 24 metrů čtverečních výše.

V přízemí a v 1. patře hlavní budovy jsou k dispozici také velmi atraktivní otevřené prostory vhodné například pro prodejny-showroomy. V přízemí je to prosvětlený prostor přístupný hned z hlavní recepce a v 1. patře je to pak velký variabilní prostor dřívějšího kongresového centra využitelný buď jako velká prodejna-showroom nebo například pro vytvoření tvůrčího START-UP CENTRA. Horní dvě patra hlavní budovy je možné si pronajmout pro showroom nebo galerii ve stavu shell&core se zajímavými industriálními prvky a výhledem na Pražský hrad jen za 50 tisíc korun měsíčně za celé patro o velikosti 1300 m2.

Praha 3 – Telecom office centre

V přízemí u hlavní recepce je v plánu otevření nového bistra s jídelnou a kavárnou. Tyto prostory jsou nyní také k pronájmu za zvýhodněnou cenu jen 40 tisíc korun měsíčně. Ve velkém parkovacím domě v rámci areálu je pak k dispozici téměř 500 parkovacích stání, která budou pronajímána spolu s kancelářskými prostory nebo i samostatně všem zájemcům. Současné zaváděcí ceny za pronájem krytého stání v parkovacím domě jsou jen 1400 korun za měsíc.

Komerční prostory jsou nyní k pronájmu v devíti lokalitách Prahy

Levné kanceláře je možné si nyní od Central Group pronajmout v devíti různých komerčních areálech. V řadě kancelářských objektů jsou některé prostory využitelné také jako prodejny-showroomy nebo i k jiným účelům. Největší výběr je nyní v TELECOM office centre na Žižkově, další kanceláře v Praze 3 jsou poté k pronájmu v areálu Olšanská, který se nachází jen přes ulici. V Praze 4 jsou kanceláře k dispozici v komplexu Zálesí v Krči a Sigma v Modřanech, v Praze 5 pak v areálu Nový Zličín. V Praze 6 jsou kancelářské prostory k pronájmu v komplexu Westpoint na Ruzyni. A v Praze 9 pak lze vybírat mezi Teslou Hloubětín a areálem Tebas ve Vysočanech.

Komerční areály Nový Zličín v Praze 5, Office Olšanská v Praze 3, Westpoint v Praze 6 a Business Centrum Zálesí v Praze 4

Levné sklady jsou nyní k dispozici v sedmi různých areálech, kde si lze většinou pronajmout také i kanceláře. Některé prostory lze využít kromě skladování i pro výrobní nebo servisní činnost. V Praze 4 jsou sklady k dispozici v komplexu Zálesí v Krči nebo v areálu Sigmy Modřany. V Praze 5 si lze skladové prostory pronajmout v areálu Nový Zličín a v Praze 6 pak v komplexu Westpoint na Ruzyni. V Praze 9 si pak lze vybírat z různých prostorů v areálech Tesla Hloubětín a Tebas ve Vysočanech.

Veškeré informace o všech pronajímaných prostorech v devíti komerčních areálech Central Group jsou k dispozici na webu kancelare-sklady.com. Zde jsou uvedeny také přehledné zvýhodněné „balíčky“ pronajímaných prostor ve všech lokalitách. A to od jednotlivých malých kanceláří nebo skladů až po velká ucelená patra nebo celé sekce.