Léto ve Skiareálu Špindlerův Mlýn: hory plné zážitků pro každého

Skiareál Špindlerův Mlýn zahajuje letní sezónu 1. května 2026 a zve návštěvníky na pobyt na horách plný aktivního pohybu, ale i odpočinku v nezapomenutelné atmosféře krkonošské přírody. Pro ty, kteří hledají aktivní dovolenou i rodinné výlety, nabízí skiareál ideální zázemí.

Zahájení letního provozu a oslavy 1. máje v centru Špindlerova Mlýna

Už 1. května se rozjede lanovka na Medvědíně o všech víkendech a svátcích, od června pak v denním režimu. Ideální příležitostí je spojit výlet do hor s oslavou 1. máje v centru města, kde se uskuteční koncert Sabiny Olijve. Od 1. do 10. května zde bude navíc pro všechny návštěvníky připravený květinový fotopoint ve tvaru srdce.

Od 29. května pak o červnových víkendech přibude do provozu lanovka innogy line Svatý Petr vedoucí na Pláň. Během letních prázdnin však bude možné využívat obě lanovky, a to každý den.Návštěvníky vyvezou bezpečně a pohodlně lanovky na hřebeny hor a otevřou jim cestu k panoramatickým výhledům i turistickým a cyklistickým trasám. S vybavením si dělat starosti nemusíte, ve Spindl Motion rental & shop Medvědín vám zapůjčí terénní koloběžky, hole na nordic walking, elektrokola značky Amulet nebo elektrická čtyřkolová vozítka E-GranTour, která jsou ideální pro přepravu dvou dospělých a dvou dětí. Zastávku na občerstvení nebo oběd doporučujeme v Restauraci Medvědín 1235m, která nabízí jak českou, tak světovou kuchyni.

Samotné oficiální zahájení letní sezóny proběhne 6. června na Medvědíně. Připraven bude program pro celou rodinu, spoustu zábavy, her, ale hlavně speciální akce - lanovka za 10 Kč pro děti do 18 let. Oslavte s námi oficiální start sezóny a dorazte si užít den na horách.

Ubytování ve Špindlerově Mlýně s lanovkou zdarma

Pokud se chystáte do Špindlerova Mlýna na více dní, tak můžete vybírat z široké nabídky partnerských hotelů a získat tak po dobu letní sezóny jízdenku na lanovku zdarma za každou noc vašeho pobytu.

Své ubytování můžete vybírat z těchto partnerských hotelů: Hotel Bedřiška**** wellness resort & spa, OREA Resort Horal****, Harmony Hotel****, Aparthotel Residence Grand****, Hotel Sněžka****, Hotel Lenka ***, Wellness Hotel Astra**** a Hotel Jánošík** .

Turistické cíle a výlety po okolí

Výchozím bodem pro návštěvu oblíbených turistických cílů v Krkonoších je právě Špindlerův Mlýn. V jeho okolí najdete okolo 150 kilometrů turistických tras různých obtížností. Ať už hledáte nenáročnou procházku, naučnou stezku pro děti nebo náročnou hřebenovou túru. Ze Špindlerova Mlýna se dostanete k těm nejatraktivnějším cílům, jako je nejvyšší hora Sněžka, pramen Labe nebo Mohyla Hanče a Vrbaty. Ke všem těmto cílům lze využít jednu z lanovek, která ušetří síly a trochu zkrátí cestu, od horních stanic to je stále příjemný turistický výšlap.

Cyklistický ráj

Na své si přijdou na horách i cyklisté. Cyklistické trasy ocení zkušení cyklisté, ale i rekreační jezdci, kteří si mohou zapůjčit elektrokola přímo u dolních stanic lanovek v půjčovnách Spindl Motion. Samozřejmostí je i bezplatné vyvezení kol lanovkou a možnost vychutnat si výhledy z lanovky do okolní přírody.

Zábava pro celou rodinu

Skiareál Špindlerův Mlýn myslí na rodiny s dětmi, aby si užily svůj čas na horách naplno i s těmi nejmenšími. Skvělé zázemí pro rodiny s dětmi najdete na vrcholových stanicích obou lanovek. Vyrazit můžete na naučné stezky, díky kterým zábavnou a naučnou formou poznávají děti přírodu. Lákadlem jsou ale hlavně velká dětská hřiště, kde se zabavíte bez ohledu na věk. Energii pak doplníte v panoramatických restauracích s prostornými terasami. Občerstvení pro děti i dospělé nabízí Restaurace Medvědín 1235m i Restaurace Na Pláni, která je známá nejen pokrmy z české kuchyně, ale i vyhlášenou domácí pinsou. Po odpočinku si adrenalin zvýšíte sjezdem na terénních koloběžkách z Medvědína.

Akce a letní program

Zpestřit si svůj letní pobyt na horách můžete díky akcím a doprovodnému programu, který se na léto chystá ve Špindlerově Mlýně. První větší akcí je tradiční úklidová akce Zelený Špindl, která se koná ve dnech 15. – 17. května a zapojit se může každý. Ideální příležitost, jak spojit aktivní pohyb a pomoc přírodě.

Špindlerův Mlýn ožívá po celé prázdniny. Během letních prázdnin každou sobotu odpoledne se centrum města promění v místo plné hudby a tance díky Špindl Unplugged.

Pokud máte rádi jógu a hory, tak jsou pro vás ideální jógové lekce ve Svatém Petru. Na letní terase Champagne Lounge můžete zklidnit svou mysl a obdivovat krásu hor od června každou sobotu a po dobu letních prázdnin každou středu a sobotu.

Kulinářský zážitek s horskou atmosférou

Kulinářský zážitek s výhledem na hřebeny hor zažijete na letní Večeři zážitků v panoramatické Restauraci Na Pláni, která se nachází u horní stanice lanovky na Pláně. Užijte si společný večer se svou drahou polovičkou při západu slunce s živou hudbou a gastronomickým zážitkem.

Skiareál Špindlerův Mlýn zve všechny na návštěvu hor v létě. Spojení krásy krkonošské přírody se sportem, adrenalinovým i kulinářským zážitkem nebo jen odpočinkem stojí za to zažít.

Více informací o létě ve Špindlerově Mlýně se dozvíte na www.skiareal.cz

