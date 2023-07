Léto dendrologické zahradě svědčí

Vedle čistě zahradnické problematiky se v Dendrologické zahradě stále intenzivněji věnují zlepšování kvality životního prostředí, jehož nedílnou součástí jsou i malé rodinné zahrady. Podporují ptactvo ať už rozmístěním téměř 100 různých hnízdních budek, ale také výsadbou dřevin pro hnízdní příležitosti nebo pastvu ptactva, každoročně také zkrmí na několika krmítcích desítky kilogramů slunečnice. Bohaté druhové zastoupení ptactva ocení také pravidelní návštěvníci akcí pořádaných ve spolupráci s Českou společností ornitologickou. Od uplynulého roku jsme se zaměřili také na podporu ubývajícího hmyzu ve spolupráci s entomology na zmapování spektra druhů hmyzu formou pravidelných odchytů na světelné lapače, ale také úpravou péče o zeleň. Již několik desítek let udržují travnaté plochy jako nízké kvetoucí koberce s nižší intenzitou kosení v druhé polovině roku. V suchých a horkých měsících kosení trávníků obvykle zastaví, právě pro zlepšení jejich kondice.

Růst trav se v těchto týdnech obvykle zpomalí a prosazují se kvetoucí černohlávky, různé druhy jetelů, chudobek, škard a mnoha dalších druhů. Intenzivní kosení tak omezují jen na jarní měsíce. Na nízkou výšku tak kosí jen travnaté stezky a okraje květinových záhonů. Vlastní louky o výměře 8 hektarů využívají na sušení sena. Kosení také rozkládají na několik etap, aby měl hmyz možnost se při sklizni včas přesunout do nepokosených porostů. Kde je to možné, uchovávají porosty kopřiv i jiné planiny jako potravu pro housenky motýlů. Hmyz podporují také pravidelným výsevem řady mrkvovitých rostlin, které vyhledává široké spektrum hmyzu, ale také opakovanými výsevy krycích směsí na pravidelně obdělávaných plochách na pěstitelských plochách. I v zimních měsících, při probírkách porostů a zmlazování keřů se snaží zachovat vysoký podíl větví a špalků na hromadách pro přirozený rozklad ať na slunci či ve stínu porostů, snad proto se v zahradě namnožily v posledních letech desítky drvodělek. Rozmístili větší „hmyzí“ domečky a sledují jejich využívání i instalaci s expozicí k různým světovým stranám. Pro pomoc včelám samotářkám zkouší také „totemy“ ze staršího dřeva s navrtanými otvory jako rozmnožovací komory.

Ze zahradnického hlediska jsou ale nejatraktivnější záhony letniček zakládané výsevem na upravenou plochu. Druhově pestrá společenstva rostlin pak slouží jako zásobárna pylu a nektaru, ale také jako úkryt mnoha druhům bezobratlých obyvatel zahrady. Již 14 let ověřují různé směsi letniček sestavené semenáři z Francie, Anglie i Německa. Jako stálici ale každoročně vysévají jedinečné směsi sestavené odborníky ze zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Ty vévodí Dendrologické zahradě po celý červenec a srpen. S ohledem na opylovače také každoročně připravují výstavu jiřinek v druhé polovině léta, kdy ubývá příležitostí ke sběru pylu a nektaru. Pro tento rok proto vysadili 150 odrůd v záhonech při základním prohlídkovém okruhu. Podobnému účelu slouží také pozdě kvetoucí keře – kolekce odrůd ibišků syrských a komulí Davidových nad Černým rybníkem. To, co těší zahradníky, může být k užitku i opylovačům.

