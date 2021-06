Letní výlety netradičně. Co letos frčí?

Tak proč letos nezkusit objevovat nové lokality jinak? Zkuste si poznávání okolí a výlety ozvláštnit něčím, co využijete třeba i pro běžné cesty do práce. Pokukujete už delší dobu po elektrokoloběžce, ale chtěli byste nějakou bez kompromisu, kvalitní, silnou a výkonnou? Zaměřte se na koloběžky se silnou baterií a motorem, které uvezou i pořádného chlapa.

Elektrokoloběžky letos v létě zase ovládnou Česko. Jsou skladné, praktické a vysoce návykové. Jejich provoz je velmi levný. Z cesty do práce udělají zábavnou sportovní část dne, na cyklostezkách a v přírodě s nimi můžete objevovat široké okolí. Do kufru auta je složíte za pár vteřin. Jejich uložení nezabere skoro žádné místo a příprava na cestu je jednoduchá – nabijete a jedete. Nabíječku si můžete vzít s sebou, třeba do praktického batůžku na řidítkách.



Kvalitu elektrokoloběžky dělá výběr baterie. Je to nejdražší část elektrokoloběžky. Na baterii se opravdu nevyplatí šetřit. U Bluetouch vsadili na jistotu bez kompromisu. Silné a výkonné elektrokoloběžky jsou osazeny osvědčenými bateriemi značky LG, které vás dovezou až do cíle. Výkon této baterie nekolísá a můžete se spolehnout na velkou výdrž. Ujedete až 60 km na jedno nabití, podle terénu, ročního období, hmotnosti jezdce a nafouknutí kol. Dlouhá životnost těchto baterií umožnuje najezdit až 48 000 km. Můžete je nabít až 800krát.

Aby se každá jízda dala považovat za pohodlnou, vyplatí se poohlédnout po stroji s kvalitním odpružením, dostatečně velkými nafukovacími koly a širokými řidítky, do kterých se můžete pohodlně opřít a nastavit je přímo pro vaši výšku.

Elektrokoloběžky řady BT jsou konstruovány na váhu do 120 kg. Nechybí tempomat, bezpečnostní zámek. Pro opravdu dlouhé výlety a zvýšení komfortu si můžete pořídit elektrokoloběžku i se sedátkem, které se snadno přimontuje a vyjížďky budou ještě zábavnější.

Jakmile si vyzkoušíte elektrickou koloběžku, budete se divit, že jste si jednu nepořídili už dříve. Je to partner na dlouhé víkendové řádění i pohodlnou přepravu po městě do zaměstnání.