Letní turistická esa resortu Dolní Morava prostě nemají konkurenci

Rovnou do oblak

Dominantou resortu je světově unikátní vyhlídková věž Stezka v oblacích. Tato kráska se tyčí ve výšce 1 116 m n. m. a dělá svému jménu čest. To pravé okouzlení na vás ale čeká teprve v momentě, kdy po ní začnete stoupat vzhůru do oblak. Čím výše jste, tím větší kus horské krajiny se před vámi otevírá. Na samotném vrcholku Stezky se ti nejodvážnější můžou projít 55 metrů nad zemí po speciální síti ve tvaru „kapky”. A to je skutečně „vrchol”.

Stezka v oblacích Dolní Morava

Nejdelší bobovka ve střední Evropě

Do top výběru zaslouženě patří Mamutí horská dráha, nejdelší bobová dráha v Česku a v celé sřední Evropě. Nekonečný sešup s délkou 3 kilometry nabízí převýšení 364 metrů, během kterých se vám bude tajit dech. Čeká na vás 25 zatáček, osmičková smyčka, dvojitá 360°otáčka, podzemní tunel i několik zhoupnutí. Jízda je díky nejmodernější technologii vhodná i pro ty, kteří nemají pro strach uděláno. Perfektní novinkou je také fotopast umístěná v poslední pasáži sjezdu. Při výstupu na spodní stanici najdete fotokiosek, u kterého se zaručeně pobavíte nad pořízenou fotkou z vaší jízdy. Každý, kdo šťastně dojel do cíle, má na svém stole nebo na ledničce právě tento fotozážitek.



Mamutíkovy parky jako magnet na děti

Bezkonkurenční zázemí pro děti nabízí venkovní Mamutíkovy zážitkové parky s největším mamutem na světě, který se svou výškou 13 metrů drží mimo jiné i oficiální český rekord. Dvoupatrový Obří mamut děti vzdělává i baví. Mamutí prozkoumávačka je završená sklouznutím po 24metrovém chobogánu, odkud mohou pokračovat do Mamutíkova vodního parku se spoustou vodních korýtek a stavidel, lesních domečků a lanových překážek pro nejmenší nebo do pískového světa.



Obří mamut na Dolní Moravě

Pohodlně, kvalitně a vše na jednom místě

Když ke všem turistickým unikátům Dolní Moravy přičteme desítky kilometrů turistických i cyklistických tras, sedačkovou lanovku, dokonale umístěné horské chaty a restaurace, skvěle zvládnutého elektronického průvodce s výlety po okolí a křišťálově čistý horský vzduch, tak je jasné, že tento kout naší republiky bude opět plný dětského smíchu a spokojených rodin.