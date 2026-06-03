Letní chutě od Nikoleta-Maria: spritz i dárky pro učitele
Léto má svoje malé rituály. První teplé večery na zahradě, sklenice s ledem, bublinky, vůně ovoce a také konec školního roku, kdy děti i rodiče přemýšlejí, jak hezky poděkovat učitelům. Česká rodinná značka Nikoleta-Maria proto přichází se dvěma sezónními tipy: svěžími sirupy pro letní spritz a marmoletami, které potěší jako jedlý dárek.
Nová řada spritzů vznikla pro ty, kteří chtějí jednoduchý, krásný a chuťově výrazný letní drink. Stačí sklenice, led, vybraná příchuť, prosecco nebo perlivá voda a během chvíle je hotovo. V nabídce je marakuja, malina, angrešt, meruňka a citrus. Každá chuť má vlastní charakter: marakuja je exotická a šťavnatá, malina jemná a elegantní, angrešt příjemně svěží, meruňka kulatá a letní, citrus čistý a osvěžující.
Spritz ale nemusí být jen alkoholický drink. Stejně dobře funguje i v nealkoholické variantě s perlivou vodou nebo nealkoholickým sektem. Díky tomu se hodí na zahradní oslavy, rodinné návštěvy, letní grilování i do kaváren a bister, která chtějí hostům nabídnout něco jiného než běžnou limonádu.
Vedle letních spritzů připravuje Nikoleta-Maria také marmolety jako poděkování na konec školního roku. Místo klasické bonboniéry nebo kytice může být hezkým dárkem sklenička plná ovoce, ruční práce a poctivé chuti. Je to drobnost, která nepůsobí anonymně, dá se krásně zabalit a učitel ji opravdu využije – ke snídani, k dezertu, k sýrům nebo jen tak na lžičku.
Za značkou Nikoleta-Maria stojí malá česká výroba, práce v menších šaržích a důraz na chuť suroviny. „Chceme dělat produkty, které mají smysl. Nejen něco sladkého do skleničky, ale věc, kterou si člověk otevře a řekne si, že je v ní poznat ovoce, čas a poctivá práce,“ říká Jakub Trčka ze značky Nikoleta-Maria.
Ať už hledáte osvěžení na léto, originální dárek pro učitele nebo něco dobrého do spíže, Nikoleta-Maria nabízí sezónní chutě, které se nesnaží být složité. Staví na jednoduché myšlence: dobrá surovina, poctivá výroba a chuť, ke které se člověk rád vrací.