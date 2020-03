Lepší nálada pro všechny - Skylink zpřístupňuje televizní zábavu

Současná situace není snadná, trávíme doma víc času, než bychom si sami přáli, a proto většina z nás určitě ocení nabídku kvalitních televizních programů více než kdykoliv jindy. A ještě navíc je teď možné sledovat internetovou televizi Skylink zcela zdarma po dobu třiceti dnů. Stačí si ji aktivovat na www.skylink.cz/vyzkousej a pak už si jen vybrat ze všech nabízených žánrů od dětských programů přes nejnovější populární seriály, špičkové dokumenty, filmy až po erotiku.

Skylink nezapomíná ani na své stávající zákazníky

Pro své satelitní diváky Skylink volně zpřístupnil filmové a seriálové programy Epic Drama HD, AMC, AXN, Be2Can HD, Československo HD, Film Europe HD, Film+, FilmBox Extra HD, FilmBox Plus, FilmBox Premium, JOJ Cinema HD, dohromady tedy 11 programů, které jistě ocení příznivci zábavy, detektivních záhad, dobrodružství a romantiky. Zkrátka nepřijdou ani milovníci dokumentů, kteří mohou sledovat programy Viasat Explore, Viasat Nature, Viasat History, DocuBox, National Geographic Wild HD a Spektrum HD. V neposlední řadě potěšíme i příznivce hudby, bojových sportů nebo třeba vaření. Pro ty jsou zpřístupněné programy MTV Europe CZ, VH1, VH Classic, FightBox a TV Paprika. Nechte si chutnat!

Když děti potřebují zabavit

Děti uvítaly povinné volno s nadšením, i když většině z nich se určitě stýská po kamarádech a kroužcích, které jinak navštěvují. Každopádně všechny se potřebují doma také zabavit. A za to, že pečlivě splní úkoly ze školy nebo si uklidí pokojíček, jim rodiče mohou pustit příběhy svých oblíbených hrdinů na Cartoon Network, Boomerang, Minimax, Nickelodeon, JimJam, Disney Channel, Duck TV a Nick Jr. A rodiče? Ty si mezitím mohou v klidu udělat doma svou práci nebo si prostě „jen” odpočinout.

Filmy a stovky dokumentů na internetové televizi Skylink!

A v neposlední řadě Skylink pro všechny, kdo sledují nebo začnou sledovat internetovou televizi Skylink Live TV, přichystal překvapení:

V první polovině dubna budou volně ke shlédnutí všechny filmy z Filmotéky. Bude tak možné, pro zpestření večera, zhlédnout novou českou tvorbu jako například Lovení v hlavní roli s Ester Geislerovou nebo léty prověřené klasiky stříbrného plátna - Rambo: Do pekla a zpět s nestárnoucím Sylvestrem Stalonem. Milovníky českých seriálů pak jistě potěší Doktor Martin i seriál První republika. Na své si tu přijde prostě každý. Přesvědčte se sami!

V druhé půlce dubna bude navíc unikátní vlajkovou lodí Skylinku nová videoknihovna National Geographic, která nabídne stovky špičkových dokumentů. Za pozornost stojí zejména série vědeckého cyklu Kosmos s podtitulem Časoprostorová odysea, která umožní divákům nahlédnout do tajuplných záhad vesmírů. Na své si přijdou vyznavači přírody, kteří si mohou vychutnat působivé série o Hadech. Ochuzeni nebudou ani fanoušci tajemna, díky sérii Záhady a legendy.

Zůstat doma, znamená pomáhat

Věříme, že každý z nás dělá maximum, abychom mohli své životy vrátit zpátky do starých kolejí co nejdříve. Mnoho lidí ve svých profesích pomáhá, jak může, navzdory vyčerpání a únavě. Avšak i ti, co tráví čas „jen” doma, svým přístupem nemálo pomáhají. Skylink věří, že alespoň na chvíli dokáže zpříjemnit tento čas a dodá energii všem do dalších dnů.